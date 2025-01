Programación Martes 28 de Enero

00.00

La Trasnoche Clásica

Orlando Gibbons

Dos fantasías a 3 "para el gran contrabajo", Nº3 y Nº4

The Parley of instruments / Peter Holman

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº14 en do menor, K.457

Zoltán Kocsis, piano

Robert Schumann

Cuarteto en La mayor, op.41, Nº3

Cuarteto Emerson

Anónimo francés

Mignonne allons

John Dowland

El tiempo permanece todavía

Emma Kirkby, soprano

Anthony Rooley, laúd

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.15

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq 137

Cuarteto Purcell

Claude Debussy

Khama, L.125

Orquesta de Ulster / Yan Pascal Tortelier

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.9, Nº6, R.348 (La Cetra)

Simon Standage, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Jean Sibelius

Cabalgata nocturna y amanecer, op.55

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

Anton Webern

Variaciones para piano, op.27

Maurizio Pollini, piano

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta;

Ute Petersilge, chelo;

Aline Zylberajch, clave

Le parlement de musique-Estrasbourg

François Borne

Fantasía brillante sobre temas de Carmen de Bizet (orquestación de Stephen Dodgson)

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta Filarmónica Real / Plácido Domingo

Nicolò Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti

Franz Schubert

Sinfonía Nº4 en do menor, D.417, "Trágica"

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº2 en la menor, BWV 807

András Schiff, piano

Louis Spohr

Quinteto para flauta, clarinete, corno, fagot y piano en do menor, op.52

Herrmann Klemeyer, flauta;

Hans Schönberger, clarinete;

Olaf Klamand, corno;

Josef Peters, fagot,

Wolfgang Sawallisch, piano

Heinrich Franz von Biber

Mensa Sonora. Partita Nº3 en la menor

La Follia Salzburg

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº33 en Do menor, Hob.XVI:20

Emanuel Ax, piano

06.00

Y la mañana va

Carl Reinecke

Obertura sobre la comedia “La dama duende”, de Calderón de la Barca, op.51

Orquesta de la Radio de Munich / Henry Raudales

Johann Adolph Hasse

Concierto para flauta, dos violines y bajo continuo en si menor

Eckart Haupt, flauta

Solistas Barrocos de Dresde

María Szymanowska

Fantasía para piano

Stawomir Dobrzanski, piano

Zdenek Fibich

Primavera, poema sinfònico op.13

Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Frantisek Vajnar



07.00

Daniel-Francois Auber

Obertura de la ópera cómica “El castillo de Kenilworth”

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Dario Salvi

Muzio Clementi

Sonata para piano en Re mayor, op.25, Nº6

Donatella Failoni, piano

Jean-Fery Rebel

Sonata en trío Nº7 en do menor "Le tombeau de Monsieur Lully"

Ensamble Rebel

Jean Sibelius

Escenas históricas, Suite Nº2, op.66

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi



08.00

Joaquín Turina

El castillo de Almodovar, op.65

Jordi Masó, piano

Antoine Bohrer (compositor y violinista alemán, 1783-1852, alumno de Rodolphe Kreutzer y Franz Danzi, y a quien Paganini le dedicó su capricho para violin Nro.18)

Concierto para violin y orquesta en mi menor, op.9

Friedemann Eichhorn, violin

Orquesta Filarmónica de Jena / Nicolás Pasquet

Johann Sebastian Bach

Cantata Nº132: "Preparad los caminos y abrid los senderos", BWV 1328

Barbara Schlick, soprano

Kai Wessel, contratenor

Christophe Prégardien, tenor

Klaus Mertens, bajo

Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

09.00

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Frederick Delius

“La feria de Brigg”, una rapsodia inglesa. Arreglo para piano a cuatro manos de Percy Grainger

Irene Cantos y Peter Philips, piano

10.00

Gideon Klein (compositor y pianista checo, 1919-1945)

Partita para cuerdas

Orquesta de Filadelfia / Christoph Eschenbach

Antonio Vivaldi

Concierto para oboe y orquesta Nº6 en Do mayor, Ryom 447

Nicholas Daniel, oboe y dirección

Orquesta de cuerdas de Peterborough

Engelbert Humperdinck

Suite de la ópera “La bella durmiente”

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Martin Fischer-Dieskau

11.00

Música de Verano

Ludwig van Beethoven

Tema y variaciones en Re mayor para mandolina y pianoforte

Alison Stephens, mandolina

Richard Burnett, pianoforte

Antonio Lolli

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Do mayor

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Robert Schumann

Sonata para piano Nº2 en Sol menor, op.22

Bruno Gelber, piano

12.00

Samuel Barber

Segundo ensayo para orquesta, op.17

Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030

Marc Beaucoudray, flauta

William Christie, clavecín

Felix Mendelssohn

Cuarteto en Mi bemol mayor, sin opus

Cuarteto Melos

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música de Verano

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, "Patética"

Maria João Pires, piano

Camille Saint-Saëns

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33

Sol Gabetta, chelo

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Daniele Gatti

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº12

Trío Locatelli

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Música de Verano

Sergei Rachmaninov

Capricho bohemio, op.12

Orquesta Philharmonia / Neeme Järvi

Franz Liszt

"Sobre una lectura del Dante, fantasía quasi sonata" de Años de Peregrinación

Yulianna Avdeeva, piano

19.00

Francesco Antonio Rosetti

Concierto para dos cornos y orquesta en Mi bemol mayor

Zdenek Tylsar y Bedrich Tylsar, cornos

Capella Istropolitana / Frantisek Vajnar

Nicola Porpora

El horrible invierno ya está aquí, S.79

Elena Cecchi Fedi, soprano

Auser Musici / Carlo Ipata

Josef Suk

Trío en do menor, op.2

Trío Joachim

Jean Françaix

La hora del pastor

Catherine Cantin, flauta

Maurice Bourgue, oboe

Michel Portal, clarinete

Amaury Wallez, fagot

André Cazalet, corno

Pascal Rogé, piano

Giovanni Bottesini

Andante sostenuto para cuerdas

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Andrew Litton

20.00

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº8 en Si bemol mayor, op.82

Boris Berman, piano

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano Nº1 en La mayor, op.13

Krysia Osostowicz, violín;

Susan Tomes, piano

21.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº12 en La mayor, K.414

Evgeny Kissin, piano

Moscow Virtuosi / Vladimir Spivakov



Richard Strauss

Llevo mi amor, op.32, Nº1

Desde que tus ojos me miraron, op.17, Nº1

¡Suena!, op.48, Nº3

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

Johann Sebastian Bach

Suite para chelo Nº6 en Re mayor, BWV 1012

Lynn Harrell, chelo

22.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1

Anner Bylsma, chelo

Jos van Immersel, fortepiano

Sergei Rachmaninov

Las campanas, op.35

Marina Mescheriakova, soprano

Sergei Larin, tenor

Vladimir Chernov, barítono

Coro de Cámara de Moscú

Orquesta Nacional de Rusia / Mijail Pletnev

23.00

Franz Ignaz von Biber

Partita Nº6 en sol menor, de la colección Mensa Sonora

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Niccolò Paganini

Variaciones sobre ‘El carnaval de Venecia’, M.S.59

Franco Mezzena, violín

Adriano Sebastiani, guitarra

Béla Bartók

El mandarín maravilloso, suite op.19

Orquesta Filarmónica de Helsinki / Susanna Mälkki

Dietrich Buxtehude

Pidamos ahora al Espíritu Santo, BuxWV 209, preludio coral

Canzonetta en mi menor, BuxWV 169

Ven, Espíritu sagrado, Señor Dios, Bux 199, preludio coral

