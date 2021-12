Programación Martes 28 de Diciembre

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Ike Quebec

A light reprieve

Lover man

Bireli Lagrene y Sylvain Luc

So what

Made in France

Lisa Wahlandt

Little boy child

Our castle turns to sand

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Nicolai Rimsky-Korsakov

Trío en do menor

Trío de Moscú

Béla Bartók

Concierto para piano y orquesta Nº2, Sz 95

András Schiff, piano

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Georg Philipp Telemann

Sonata para flauta y continuo en re menor, TWV 41

Michala Petri, flauta;

Lars Hannibal, laúd

Robert Schumann

Escena de cuentos de hadas, op.113

Lars Anders Tomter, viola

Leif Ove Andsnes, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Ocho minués para orquesta, K.315

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Martha Argerich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Ludwig van Beethoven

Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2

Trío Beaux Arts

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en do menor, op.26

Karl Leister, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos

07.00

Y la mañana va

Louis Moreau Gottschalk

Tarantela célebre, op.67, Nº5

Orquesta del Hot Springs Music Festival / Richard Rosenberg

Carl Maria von Weber

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, op.75

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Ervin Lukács

Jan Ladislav Dussek

Sonata para piano Nº14 en Sol mayor, op.39, Nº1

Laure Colladant, piano

Domenico Scarlatti

“Salve Regina”, motete para soprano y orquesta in La mayor

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jeanne Lamon

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo Nº3 en La mayor

Pauliina Fred, flauta

Aapo Häkkinen, clave

Heidi Peltoniemi, chelo

Albert Roussel

Pequeña suite para orquesta, op.39

Orquesta Filarmónica de Montecarlo / Laurent Petitgirard

Leos Janacek

Capricho para la mano izquierda y ensamble de cámara

Rudolf Firkusny, piano

Orquesta Filarmónica Checa / Václav Neumann

Fernando Sor

Fantasía, op. 7, “Homenaje a Ignace Pleyel”

Carlos Groisman, guitarra

Jean Sibelius

“En la puerta del castillo”, de Pelleas y Melisande, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

Charles Valentin Alkan

Obertura, op.39

Bernard Ringeissen, piano

George Frideric Handel

Suite orquestal Nº1 en Fa mayor, de la "Música Acuática", HWV 348

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Frigyes Sandor

Carl Stamitz

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Wurttenberg / Jörg Faerber

Carl Loewe (compositor y director alemán, 1796-1869)

“La Primavera”, poema en forma de sonata, op.47

Cord Garben, piano

Edward Elgar

Elegía para cuerdas, op.58

Orquesta de cámara Orpheus

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón