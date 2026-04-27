Programación Martes 28 de Abril

00.00
Trasnoche Jazz
Immanuel Wilkins
Emanation
Don’t break
Benny Green
My one and only love
Stacey Kent
As
La Javanaise
Lucky to be me
00.30
La Trasnoche Clásica
Johann Sebastian Bach
Suite francesa para clave Nº6 en Mi mayor, BWV 817
Glenn Gould, piano
Claude Debussy
Trío en Sol mayor, L.3
Trío Fontenay
Arnold Bax
Desde el ocaso hasta el amanecer
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson
Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11
Daniil Trifonov, piano
Orquesta de Cámara Mahler / Mijail Pletnev
John Jenkins
Consort para viola-lira en Sol mayor
The Parley of instruments / Peter Holman
Luigi Boccherini
Sinfonía en re menor, op.37, Nº3, G.517
Cantilena / Adrian Shepherd
Jean Sibelius
Cuarteto en re menor, op.56, "Voces íntimas"
Cuarteto Guarneri
Fernando Sor
Variaciones sobre un tema escocés, op.40
Lex Eisenhardt, guitarra
Franz Liszt
Años de peregrinación, 2º año: Italia (completo)
Alfred Brendel, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para cuerdas en Mi mayor, RV270, "Il Riposo", "Concerto per il Natale"
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
Franz Schubert
Quinteto de cuerdas en Do mayor, op.163, D.956
Vera Beths, violín;
Lisa Rautenberg, violín;
Steven Dann, viola;
Kenneth Slowik, chelo;
Anner Bylsma, chelo
Kurt Weill
September song Canción de septiembre
Jessye Norman, soprano;
John Williams, piano
Franz Hoffmeister
Concierto para flauta y orquesta en Re mayor
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras
George Chadwick
Bosquejos sinfónicos
Orquesta Filarmónica Checa / José Serebrier
Ferruccio Busoni
Fantasía contrapuntística para piano, BV 256
Geoffrey Douglas Madge, piano
07.00
Y la mañana va
Bedrich Smetana
“Sarka”, poema sinfónico del ciclo Mi Patria
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václac Neumann
Ludwig van Beethoven
Cuatro bagatelas, op.126
Bernard Roberts, piano
François Couperin
Concierto para oboe d’amore y bajo continuo Nº9, de los Nuevos conciertos
Ensamble Couperin
Piotr illych Tchaikovsky
Obertura en Fa mayor,
Orquesta Nacional de Rusia / Mikhail Pletnev
08.00
Francesco Cilea
Sonata para chelo y piano en Re mayor
Jacopo Di Tonno, chelo
Domenico Codispoti, piano
Emil Hartmann
Cuatro danzas folklóricas nórdicas, op.2
Orquesta Filarmónica de Copenhague / Bo Holten
Johannes Brahms
“Canciones de amor”, valses para coro y orquesta, op.52
Ensamble Vocal Michel Piquemal
Ensamble Orquestal de París / Armin Jordan
09.00
Cipriani Potter (pianista y compositor inglés, que vivió entre 1792 y 1871)
Concierto para piano y orquesta Nro.4 en Mi mayor
Howard Shelley, piano y dirección
Orquesta Sinfónica de Tasmania
José Buenagú (compositor y director español, 1935)
Sonata para guitarra
Ernesto Bitetti, guitarra
Joseph Haydn
Trío para baryton, viola y chelo en Re mayor, Hoboken 16, Nro.45
Balász Kakuk, baryton
Péter Lukács, viola
Tibor Párkányi, chelo
10.00
Jozef Wieniawski
Sinfonía en Re mayor, op.49
Orquesta Filarmónica Arthur Rubinstein / Pawel Przytocki
Franz Schubert
Sonata para piano Nro.14 en la menor, op.143, Deutsch 784
Young Ah Tak, piano
11.00
Los Caminos del Barroco
Andreas Düben
Preludio con pedales, para órgano
Friedhelm Flamme, órgano
Vincenzo Albrici
Misericordias Domini, concierto sacro
Wesser Reanaissance / Manfred Cordes
Gustaf Düben el Viejo
Suite para cuerdas
Ensemble Corona Artis
Johan Helmich Roman
Fragmentos de la Música de Drottningholm (1744)
Ensamble Barroco de Drottningholm / Nils-Erik Sparf
Johan Helmich Roman
“Villanella”, de la Sonata para flauta y continuoen mi menor
Jed Wentz, flauta
Musica Ad Rhenum
Christian Ritter (c.1645-c.1715)
O amantissime sponse Jesu, cantata
Johannette Zomer, soprano
Capella Figuralis
Per Brant
Sinfonía en re menor
Orquesta de Cámara del Museo Nacional / Claude Génetay
12.00
Al Mediodía
Bedřich Smetana
Danzas de la ópera La novia vendida (“Polca”, “Furiant” y “Danza de los comediantes”)
Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bystrik Rezucha
Johann Baptist Vanhal
Cuarteto para oboe y cuerdas en Fa mayor, op.7, Nº1
Sarah Francis, oboe
Trio de Cuerdas Tagore
Germaine Tailleferre
Balada para piano y orquesta (1920)
Rosario Marciano, piano
Orquesta de la Radio de Luxemburgo / Louis de Froment
Andrés Segovia
Remembranza, para guitarra
Wolfgang Landle
Astor Piazzolla
Milongón festivo
Orquesta Filarmónica de Würtemberg / Gabriel Castagna
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Niccolò Jommelli
Tercer y último acto de la ópera Faetón, con texto de Mattia Verazi (1768)
Matthias Rexroth, contratenor
Jörg Waschinski, soprano masculino
Christiane Libor, soprano
Helene Schneiderman, mezzosoprano
Andreas Karasiak, tenor
Coro de Cámara de Stuttgart
Orquesta de Cámara de Sttutgart / Frieder Bernius
Friedrich Dotzauer
Quinteto para flauta y cuerdas en Mi mayor, op.57, N°1
Ensamble Pyramyde
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Jacques Offenbach
Las bellas americanas
Cincinnati Pops Orchestra / Erich Kunzel
Ferdinand David (compositor alemán, 1810 – 1873)
Concertino para violín y orquesta Nº4 en Mi mayor, op.23
Hagai Shaham, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
Samuel Barber
Sonata para chelo y piano en do menor, op.6
Paul Watkins, chelo
Huw Watkins, piano
19.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento Nº8 para instrumentos de viento en Fa mayor, K.213
Miembros del Holliger Wind Ensemble
George Frideric Handel
"Dall'ondoso periglio... L'aure che spira" y "Al lampo dell'armi" de la ópera Julio César en Egipto, HWV 17
Andreas Scholl, contratenor
Accademia Bizantina / Ottavio Dantone
Maurice Ravel
Bolero
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit
Franz Liszt
Rapsodia española para piano, S.254
Evgeny Kissin, piano
20.00
Momentos Musicales
22.00
Industria Nacional
Elsa Calcagno
Sonata para chelo y piano (1973)
Fernando Gentlle, chelo
Laura Brunetti, piano
Alberto Ginastera
Milena, op.37, cantata dramática para soprano y orquesta (1971)
Virginia Tola, soprano
Orquesta Sinfónica de Santa Bárbara / Gisèle Ben-Dor
23.00
Complemento musical
Jean Baptiste Stuck
Heráclito y Demócrito
Jennifer Smith, soprano;
Thierry Felix, barítono
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski
Fanny Mendelssohn
Trío en re menor, op.11
Trío Clara Wieck
Sergei Rachmaninov
Vocalise, op.34, Nº14
Sabine Devieilhe, soprano;
Alexandre Tharaud, piano