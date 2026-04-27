PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

27/04/2026

Programación Martes 28 de Abril

00.00
Trasnoche Jazz

Immanuel Wilkins
Emanation
Don’t break

Benny Green
My one and only love

Stacey Kent
As
La Javanaise
Lucky to be me

00.30
La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach
Suite francesa para clave Nº6 en Mi mayor, BWV 817
Glenn Gould, piano

Claude Debussy
Trío en Sol mayor, L.3
Trío Fontenay

Arnold Bax
Desde el ocaso hasta el amanecer
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11
Daniil Trifonov, piano
Orquesta de Cámara Mahler / Mijail Pletnev

John Jenkins
Consort para viola-lira en Sol mayor
The Parley of instruments / Peter Holman

Luigi Boccherini
Sinfonía en re menor, op.37, Nº3, G.517
Cantilena / Adrian Shepherd

Jean Sibelius
Cuarteto en re menor, op.56, "Voces íntimas"
Cuarteto Guarneri

Fernando Sor
Variaciones sobre un tema escocés, op.40
Lex Eisenhardt, guitarra

Franz Liszt
Años de peregrinación, 2º año: Italia (completo)
Alfred Brendel, piano

Antonio Vivaldi
Concierto para cuerdas en Mi mayor, RV270, "Il Riposo", "Concerto per il Natale"
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Franz Schubert
Quinteto de cuerdas en Do mayor, op.163, D.956
Vera Beths, violín;
Lisa Rautenberg, violín;
Steven Dann, viola;
Kenneth Slowik, chelo;
Anner Bylsma, chelo

Kurt Weill
September song Canción de septiembre
Jessye Norman, soprano;
John Williams, piano

Franz Hoffmeister
Concierto para flauta y orquesta en Re mayor
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

George Chadwick
Bosquejos sinfónicos
Orquesta Filarmónica Checa / José Serebrier

Ferruccio Busoni
Fantasía contrapuntística para piano, BV 256
Geoffrey Douglas Madge, piano

07.00
Y la mañana va

Bedrich Smetana
“Sarka”, poema sinfónico del ciclo Mi Patria
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václac Neumann

Ludwig van Beethoven
Cuatro bagatelas, op.126
Bernard Roberts, piano

François Couperin
Concierto para oboe d’amore y bajo continuo Nº9, de los Nuevos conciertos
Ensamble Couperin

Piotr illych Tchaikovsky
Obertura en Fa mayor,
Orquesta Nacional de Rusia / Mikhail Pletnev

08.00

Francesco Cilea
Sonata para chelo y piano en Re mayor
Jacopo Di Tonno, chelo
Domenico Codispoti, piano

Emil Hartmann
Cuatro danzas folklóricas nórdicas, op.2
Orquesta Filarmónica de Copenhague / Bo Holten

Johannes Brahms
“Canciones de amor”, valses para coro y orquesta, op.52
Ensamble Vocal Michel Piquemal
Ensamble Orquestal de París / Armin Jordan

09.00

Cipriani Potter (pianista y compositor inglés, que vivió entre 1792 y 1871)
Concierto para piano y orquesta Nro.4 en Mi mayor
Howard Shelley, piano y dirección
Orquesta Sinfónica de Tasmania

José Buenagú (compositor y director español, 1935)
Sonata para guitarra
Ernesto Bitetti, guitarra

Joseph Haydn
Trío para baryton, viola y chelo en Re mayor, Hoboken 16, Nro.45
Balász Kakuk, baryton
Péter Lukács, viola
Tibor Párkányi, chelo

10.00

Jozef Wieniawski
Sinfonía en Re mayor, op.49
Orquesta Filarmónica Arthur Rubinstein / Pawel Przytocki

Franz Schubert
Sonata para piano Nro.14 en la menor, op.143, Deutsch 784
Young Ah Tak, piano

11.00
Los Caminos del Barroco

Andreas Düben
Preludio con pedales, para órgano
Friedhelm Flamme, órgano

Vincenzo Albrici
Misericordias Domini, concierto sacro
Wesser Reanaissance / Manfred Cordes

Gustaf Düben el Viejo
Suite para cuerdas
Ensemble Corona Artis

Johan Helmich Roman
Fragmentos de la Música de Drottningholm (1744)
Ensamble Barroco de Drottningholm / Nils-Erik Sparf

Johan Helmich Roman
“Villanella”, de la Sonata para flauta y continuoen mi menor
Jed Wentz, flauta
Musica Ad Rhenum

Christian Ritter (c.1645-c.1715)
O amantissime sponse Jesu, cantata
Johannette Zomer, soprano
Capella Figuralis

Per Brant
Sinfonía en re menor
Orquesta de Cámara del Museo Nacional / Claude Génetay

12.00
Al Mediodía

Bedřich Smetana
Danzas de la ópera La novia vendida (“Polca”, “Furiant” y “Danza de los comediantes”)
Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bystrik Rezucha

Johann Baptist Vanhal
Cuarteto para oboe y cuerdas en Fa mayor, op.7, Nº1
Sarah Francis, oboe
Trio de Cuerdas Tagore

Germaine Tailleferre
Balada para piano y orquesta (1920)
Rosario Marciano, piano
Orquesta de la Radio de Luxemburgo / Louis de Froment

Andrés Segovia
Remembranza, para guitarra
Wolfgang Landle

Astor Piazzolla
Milongón festivo
Orquesta Filarmónica de Würtemberg / Gabriel Castagna

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Clasicismo)

Niccolò Jommelli
Tercer y último acto de la ópera Faetón, con texto de Mattia Verazi (1768)
Matthias Rexroth, contratenor
Jörg Waschinski, soprano masculino
Christiane Libor, soprano
Helene Schneiderman, mezzosoprano
Andreas Karasiak, tenor
Coro de Cámara de Stuttgart
Orquesta de Cámara de Sttutgart / Frieder Bernius

Friedrich Dotzauer
Quinteto para flauta y cuerdas en Mi mayor, op.57, N°1
Ensamble Pyramyde

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Jacques Offenbach
Las bellas americanas
Cincinnati Pops Orchestra / Erich Kunzel

Ferdinand David (compositor alemán, 1810 – 1873)
Concertino para violín y orquesta Nº4 en Mi mayor, op.23
Hagai Shaham, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Samuel Barber
Sonata para chelo y piano en do menor, op.6
Paul Watkins, chelo
Huw Watkins, piano

19.00

Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento Nº8 para instrumentos de viento en Fa mayor, K.213
Miembros del Holliger Wind Ensemble

George Frideric Handel
"Dall'ondoso periglio... L'aure che spira" y "Al lampo dell'armi" de la ópera Julio César en Egipto, HWV 17
Andreas Scholl, contratenor
Accademia Bizantina / Ottavio Dantone

Maurice Ravel
Bolero
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Franz Liszt
Rapsodia española para piano, S.254
Evgeny Kissin, piano

20.00
Momentos Musicales

22.00
Industria Nacional

Elsa Calcagno
Sonata para chelo y piano (1973)
Fernando Gentlle, chelo
Laura Brunetti, piano

Alberto Ginastera
Milena, op.37, cantata dramática para soprano y orquesta (1971)
Virginia Tola, soprano
Orquesta Sinfónica de Santa Bárbara / Gisèle Ben-Dor

23.00
Complemento musical

Jean Baptiste Stuck
Heráclito y Demócrito
Jennifer Smith, soprano;
Thierry Felix, barítono
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Fanny Mendelssohn
Trío en re menor, op.11
Trío Clara Wieck

Sergei Rachmaninov
Vocalise, op.34, Nº14
Sabine Devieilhe, soprano;
Alexandre Tharaud, piano