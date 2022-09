Programación Martes 27 de Septiembre

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Art Farmer Quartet

Was it you?

The reluctant groom

Jivko Petrov Trío

Girl from Argentina

Oslo before may

Verónica Sala

Sweet pumpkin’

Destination moon

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía Nº5 en Re mayor

Orquesta New Philhamonia / Adrian Boult

Frédéric Chopin

Veinticuatro preludios para piano, op.28

Nelson Goerner, piano

Camille Saint-Saëns

Sonata para oboe y piano en Re mayor, op.166

Olivier Doise, oboe;

Alexandre Tharaud, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Si bemol mayor, K.502

Trío Beaux Arts

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Béla Bartók

Improvisaciones para piano sobre cantos populares húngaros, op.20

Claude Helffer, piano

Hugo Alfvén

Sinfonía Nº1 en fa menor, op.7

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº23 en fa menor, op.57, "Appassionata"

Claudio Arrau, piano

07.00

Y la mañana va

Charles Villiers Stanford

Rapsodia irlandesa para orquesta Nº2 en fa menor, op.84

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Georges Bizet

Suite Nº1 de “La Arlesiana”. Transcripción para piano del compositor.

Julia Severus, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor

Cuarteto Purcell

Carl Michael Ziehrer

Noctámbulos, vals op.466

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

08.00



Bernhard Romberg

Concertino para dos chelos y orquesta en La mayor, op.72

Antonio Meneses y Werner Thomas-Mifune, chelos

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Georg Schmöhe

Alexander Zemlinsky

Un rayo de luz

Silke Avenhaus, piano

Ludwig van Beethoven

Agnus Dei, de la Missa Solemne, op.123

Anna Tomowa-Sintow, soprano

Patricia Payne, mezzosoprano

Robert Tear, tenor

Robert Lloyd, bajo

Coro y Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

09.00



Antonin Dvorák

Quinteto para cuerdas y contrabajo, op.77

Gary Karr, contrabajo

Cuarteto de Cuerdas de Portland

Arthur Honegger

Toccata y variaciones

François Antonioli, piano

10.00

Franz Xaver Richter

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Barthold Kuijken, flauta

Ensamble Tafelmusik / Jeanne Lamon

Leos Janácek

Suite de “La zorrita astuta”

Orquesta Filarmónica Checa / Frantisek Jilek

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº9 en Re mayor, K.311

Rafal Blechacz, piano

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón