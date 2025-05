Programación Martes 27 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Chet Baker y Art Pepper

Tynan time

Little girl

Richard Galliano

Viaggio



Catherine Russell

You can depend on me

On the sentimental side

The best things happen while you’re dancing

00.30

La Trasnoche Clásica

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58

Vladimir Ashkenazy, piano

Alexander Borodin

Quinteto para cuerdas en fa menor

Otto Kérstesz, chelo

Nuevo Cuarteto Budapest

Claude Debussy

Iberia, del ciclo Imágenes para orquesta

Orquesta Sinfónica de la BBC del Norte / Raymond Leppard

Franz Schubert

Rondo para violín y cuarteto en La mayor, D.438

Vera Beths, violín

Lisa Rautenberg, violín

Steven Dann, viola

Kenneth Slowik, chelo

Anner Bylsma, chelo

Muzio Clementi

Sonata para piano en Do mayor op.37, Nº1

Donatella Failoni, piano

Ludwig van Beethoven

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Philharmonia / Carlo Maria Giulini

Louis Clérambault

La musa de la ópera o los Caracteres líricos, cantata

Noémi Rime, soprano

Les Arts Florissants / William Christie

Gioachino Rossini

Introdución, tema y variaciones para clarinete y cuerdas en Mi bemol mayor

Vincenzo Mariozzi, clarinete

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, Hob.XVIII:4

Philippe Entremont, piano

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Alberto Ginastera

Sonata para guitarra, op.47

Eduardo Fernández, guitarra

Zoltán Kodály

Siete piezas para piano, op.11

Kornél Zempléni, piano

Johan Svendsen

Octeto de cuerdas en La mayor, op.3

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Johann Christian Schickhardt

Concierto para flauta, dos oboes, cuerdas y bajo continuo en sol menor

Jed Wentz, flauta;

Paul van de Linden y Kristine Linde, oboes

Ensamble Musica ad Rhenum

Edvard Grieg

Veinticinco canciones y danzas populares noruegas, op.17

Eva Knardahl, piano

06.00

Y la mañana va

Ralph Vaughan Williams

Rapsodia de Norfolk Nº1 en mi menor

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Antonio Vivaldi

“In turbato mare irato”, motete para soprano y orquesta, Ryom.627

Emma Kirkby, soprano

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon

Isaac Albeniz

España, seis hojas de álbum, op.165. Arreglo para guitarra de la intérprete, sobre el original para piano

Xuefei Yang, guitarra

Felix Mendelssohn

Capricho brillante para piano y orquesta en si menor, op.22

Cyprien Katsaris, piano

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur



07.00

Hugo Alfven

Danza de las doncellas, de la suite El rey de la montaña, op.37

Orquesta Sinfónica de Malmö / James DePreist

Frédéric Chopin

Dos nocturnos para piano: N°4 en Fa mayor y N°17 en Si mayor

Leif Ove Andsnes, piano

Joseph Haydn

Sinfonía N°89 en Fa mayor

Orquesta del Siglo 18 / Franz Brüggen

Henry Vieuxtemps

Fantasía apasionada para violín y orquesta, op.35

Charles Jongen, violín

Orquesta Sinfónica de Lieja / Gérard Cartigny

08.00



Benjamin Britten

Lachrymae, reflexiones sobre una canción de John Dowland, para viola y orquesta de cuerdas, op.48a

Rivka Golani, viola

I Musici de Montreal / Yuli Turovski



Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº7 en Si bemol mayor, op.83

Martha Argerich, piano

Grabación realizada en vivo en el Concertgebouw de Amsterdam en 1978.

Francesco Geminiani

Primera parte de “El bosque encantado”, concierto para orquesta sobre una obra de Tasso

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider



09.00

Ernest Chausson

Trío en sol menor, op.3

Trío Meadowmount

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta y orquesta de cuerdas en mi menor

Jed Wentz, flauta y dirección

Ensamble ”Música ad Rhenum”

Johan Kvandal (compositor noruego, 1919-1999)

Tres motetes para coro mixto, op.35

Coro de la Catedral de Bergen / Magnar Mangersnes

10.00

Ignaz Pleyel

Sinfonía en re menor

Camerata Pro Música / Christian Birnbaum



Enrique Granados

Valses poéticos para piano

Daniel Ligorio, piano



Malcolm Arnold

Concierto para oboe y orquesta, op.39

Malcolm Messiter, oboe

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

11.00

Los Caminos del Barroco

Gabriel Díaz Bessón

Sanctus y Benedictus

A Capella Portuguesa / Owen Rees

João Lorenço Rebelo

“Lauda Jerusalem” (“Alabada sea Jerusalén”) de los Salmos de las Vísperas

Ensamble Las Huelgas / Paul van Nevel

Manuel Rodrigues Coehlo

Primer tiento en el primer tono

János Sebestyén, clave

João Rodrigues Esteves

Stabat Mater

Ensamble Europeo William Byrd / Graham O'Reilly.

Carlos Seixas

Concierto en La mayor para clave y orquesta

José Luis González Uriol, clave

Ensamble Arcomelo

12.00

El Clásico del Mediodía

Johann Strauss

Marcha Radetzky, op.228

Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz

Johann Strauss (hijo)

El Danubio azul

Vals del Emperador

Sangre vienesa

Vida de artista

Voces de primavera

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Juventino Rosas

Sobre las olas

Orquesta del Festival de México / Enrique Bátiz

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Giuseppe Maria Cambini (1746-1825)

Quinteto para vientos Nº3 en Fa mayor

Quinteto de Vientos Avalon

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº40 en sol menor, K.550 (1788)

Orquesta del Siglo VIII / Frans Brüggen

Grabado en vivo en la Concertgebouw de Amsterdam en mayo de 1985

Johann Gottlieb Naumann (1741-1801)

Sonata Nº3 para armónica de cristal

Thomas Bloch, armónica de cristal

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Johann Christoph Friedrich Bach

La americana (cantata)

Magdalena Kozená, mezzosoprano

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Alexsandar Sedlar (compositor y arreglador serbio)

Suite sinfónica basada en Scheherazade de Nicolai Rimsky-Korsakov

Nemanja Radulovic, violín

Stéphanie Fontanarosa, piano

Ensamble Double Sens

Gaetano Donizetti

Cuarteto Nº2 en La mayor

Cuarteto de la Tonhalle de Zurich

19.00

Georg Philipp Telemann

Trío para flauta, oboe y continuo en mi menor de Música para la mesa

Jed Wentz, flauta

Michael Nisseman, oboe

Phoebe Carrai, chelo

Thierry Maeder, clave

Joaquín Rodrigo

Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta

Thibaut Garcia, guitarra

Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse / Ben Glassberg

John Marsh

Conversación sinfónica para dos orquestas

London Mozart Players / Matthias Bamert

Franz Liszt

Elegía Nº1 para chelo y piano, S.130

Miklós Perenyi, chelo

Imre Rohmann, piano

20.00

La Gran Aldea (Polonia)

Franciszek Lessel (1780 -1838)

Fantasía para piano en mi menor, op.13

Marcin Łukaszewski, piano

Karol Szymanowski

Selección de la ópera Rey Roger

Andrzej Hiolski, barítono

Wieslaw Ochman, tenor

Barbara Zagórzanka, soprano

Henryk Grychnik, tenor

Coro y Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Katowice / Karol Stryja

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº3 en La bemol mayor, op.47

Seong-Jin Cho, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Luis Milici

Scherzo sobre temas infantiles, para cuerdas (1950)

Orquesta de Cámara de Rosario / Lucio Bruno Videla

Grabado en vivo en el Centro Cultural Parque España, Rosario, el 2 de noviembre de 2009

Laura Otero

Cuartinas, para cuarteto de saxos

Cuarteto de Saxos 4 Mil

Carl Reinecke

Sonata para flauta y piano en mi menor, op.167, “Ondina”

Claudio Barile, flauta

Paula Peluso, piano

Elsa Calcagno

Las manitas del niño

Lía Cimaglia Espinosa

¿En dónde tejemos la ropa?

Esperanza Lothinger (pianista y maestra de Carlos Guastavino)

Vidalita

Martha Lambertini

Canción de cuna

Estela Ojeda

La niña de tierra

Coro Nacional de Niños / María Isabel Sanz

Natalia Suriano, piano