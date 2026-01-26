Programación Martes 27 de Enero

00.00
La Trasnoche Clásica
Leopold Kozeluch
Sinfonía concertante en Mi bemol mayor
Werner Genuit, piano;
Akashi Ochi, mandolina;
Siegfried Goethel, trompeta;
Walter Meuter, contrabajo
Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown
Monsieur de Sainte-Colombe
El hijo. Preludio en mi menor para viola de gamba
Jordi Savall, viola da gamba
Robert Schumann
Carnaval de Viena, op.26
Murray Perahia, piano
Francis Poulenc
Sonata para clarinete y piano en si menor
Victoria Soames, clarinete;
Julius Drake, piano
Arcangelo Corelli
Concerto grosso Nº11 en Si bemol mayor, op.6, Nº11
Camerata Instrumental de Santa Cecilia
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº23 en La mayor, K.488
Stephen Kovacevich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis
Felix Mendelssohn
Sonata para chelo y piano Nº1 en Si bemol mayor, op.45
Martin Ostertag, chelo;
Roland Keller, piano
Maurice Ravel
Vocalise-estudio en forma de habanera
Jessye Norman, soprano;
Geoffrey Parsons, piano
Alessandro Marcello
Concierto para oboe y orquesta en re menor
Xenia Löffler, oboe
Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit
Peter Erasmus Lange-Müller
Trío en fa menor, op.54
Tre Musici
Sergei Rachmaninov
Sinfonía Nº3 en la menor, op.44
Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Järvi
Claude Debussy
En blanco y negro, L.134
Martha Argerich, piano;
Stephen Kovacevich, piano
Isaac Albéniz
Aragón, de la Suite española para piano Nº1, op.47 (transcripción para dos guitarras)
Dúo Horreaux-Trehard
Saverio Mercadante
Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101
Thomas Friedli, clarinete
Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania, Pforzheim / Paul Angerer
Piotr Ilich Chaikovsky
Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48
Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont
Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº3 en sol menor, BWV 808
András Schiff, piano
Jacques Ibert
Homenaje a Mozart
Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi
Clara Schumann
Cuatro canciones para coro mixto a capella sobre textos de Emanuel Geibel
Coro Madrigal de Heildergerg / Gerald Kegelmann
Jean Sibelius
Seis piezas para violín y piano, op.79
Nils-Erik Sparf, violín;
Bengt Forsberg, piano
Michel Mazuel
Suite para orquesta en Sol mayor
Les Concerts des Nations / Jordi Savall
Louis Spohr
Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en do menor, op.26
Andreas Ottensamer, clarinete
Orquesta Filarmónica de Rotterdam / Yannick Nézet-Séguin
Ludwig van Beethoven
Quince variaciones y fuga para piano sobre un tema original, op.35, "Variaciones Eroica"
Bruno Gelber, piano
07.00
Y la mañana va
Franz Liszt
Rapsodia húngara Nº2 en do menor (versión orquestal de Franz Doppler)
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta
Wilhelm Bernhard Molique
Concierto para flauta y orquesta en re menor
Alain Marion, flauta
Orquesta Filarmónica de Niza / Maximiano Valdes
Louis Moreau Gottschalk
Dos miniaturas para piano: La manzanilla y El banjo
Philip Martin, piano
Jean Baptiste Senaillé (compositor y violinista francés, 1687-1730)
Sonata para violín y bajo continuo en re menor, op.2, Nº6
Jaap Schroeder, violín
Philippe Foulon, viola da gamba
Ketil Haugsand, clave
08.00
Giacomo Meyerbeer
Suite del ballet "Los Patinadores"
National Philharmonic Orchestra / Richard Bonynge
Franz Berwald
Trío Nº3 en re menor
András Kiss, violín
Csaba Onczay, chelo
Ilonya Prunyi, piano
William Walton
Cuatro canciones sobre textos de Edith Sitwell: “Dafne”, “Entre las cortinas doradas”, “Noche española” y “El viejo señor Faulk”
Jill Gómez, soprano
City of London Sinfonia / Richard Hickox
09.00
Alberto Ginastera
Sonata para chelo y piano, op.49
Atsushi Hashimoto, chelo
Takuya Uchikado, piano
Giuseppe Maria Cambini
Quinteto para vientos Nº1 en Si bemol mayor
Quinteto de Vientos Avalon
Igor Stravinsky
Concierto para orquesta de cámara en Mi bemol, "Dumbarton Oaks"
Orquesta de Cámara Orpheus
10.00
Max Reger
Doce valses-capricho, op.9, para piano a cuatro manos
Dúo Tal & Groethuysen
George Frideric Handel
Sonata para oboe y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº5
Heinz Holliger, oboe
Christiane Jaccottet, clave
Thomas Demenga, chelo
Niels Gade
Noveleta para orquesta de cuerdas Nº2 en Mi mayor, op.58
Orquesta de Cámara de Aarhus / Ove Vedsten Larsen
11.00
Música de Verano
Ludwig van Beethoven
Tema y variaciones en Re mayor para mandolina y pianoforte
Alison Stephens, mandolina
Richard Burnett, pianoforte
Antonio Lolli
Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Do mayor
Giuliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon
Robert Schumann
Sonata para piano Nº2 en Sol menor, op.22
Bruno Gelber, piano
12.00 hs
Samuel Barber
Segundo ensayo para orquesta, op.17
Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi
Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030
Marc Beaucoudray, flauta
William Christie, clavecín
Felix Mendelssohn
Cuarteto en Mi bemol mayor, sin opus
Cuarteto Melos
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música de Verano
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, "Patética"
Maria João Pires, piano
Camille Saint-Saëns
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33
Sol Gabetta, chelo
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Daniele Gatti
Georg Philipp Telemann
Sonata para flauta, viola da gamba y continuo en la menor
Ensamble de música antigua ‘Bassorilievi’
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Joseph Haydn
Concierto para piano y orquesta en Sol mayor
Marc-André Hamelin, piano
Les Violons du Roy / Bernard Labadie
Gaetano Donizetti
Cuarteto Nº13 en La mayor
Cuarteto Martfeld
Josef Mysliveček
“Deh, parlate, che forse tacendo”, de la ópera Abramo ed Isacco
“Più non si trovano”, de la ópera L’Olimpiade
Magdalena Kožená, mezzosoprano
Orquesta Philharmonia de Praga / Michel Swierczewski
19.00
Paul Hindemith
Nobilissima Visione. Suite de ballet
Orquesta Filarmónica de Dresde / Herbert Kegel
John Field
Quinteto con piano en La bemol mayor
Míċeál O’Rourke, piano
David Juritz y Jennifer Godson, violines
Sarah-Jane Bradley, viola
Julia Desbruslais, chelo
Michele Mascitti (compositor italiano, 1664 - 1760)
Sonata para violín y continuo en Si bemol mayor, op.8, Nº2
Cuarteto Vanvitelli
Johann Strauss (hijo)
Voces de primavera, vals op.410
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
20.00
Música de Verano
Francesca Caccini
Acerca tus amadas mejillas, Si decide jurar lealtad y Déjame aquí solo, canciones
Elena Cecchi Fedi, soprano
Cappella di Santa Maria degli Angiolini
César Franck
Sonata en La mayor para violín y piano
Chistian Ferras, violín
Pierre Barbizet, piano
Mozart Camargo Guarnieri
Tres danzas para orquesta (“Danza brasileña”, “Danza negra” y “Danza salvaje”)
Orquesta Sinfónica Nacional de Venezuela “Simón Bolívar” / Maximiano Valdés
21.00
Friedrich Kuhlau
Quinteto para flauta y cuerdas en La mayor, op.51, Nº3
Jean-Pierre Rampal, flauta
Cuarteto Juilliard
Josef Suk
Primavera, , op.7
Margaret Fingerhut, piano
André Jolivet
Concierto para trompeta y orquesta Nº2
Maurice André, trompeta
Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Jean Fournet
Grabado en vivo el 11 de marzo de 1976
22.00
Joseph de Herrando
Sonata para viola d’amore y continuo Nº6 en Do mayor
Marianne Rônez, viola d’amore
Elisabeth Taschner, chelo
Ernst Kubitschek, clave
Richard Wagner
Tercera escena del primer acto de la ópera romántica Lohengrin, con libreto del compositor
Plácido Domingo, tenor
Jessye Norman, soprano
Eva Randová, mezzosopano
Sigmund Nimsgern y Hans Sotin, bajos
Dietrich Fischer-Dieskau, barítono
Sociedad de Conciertos del Coro de la Ópera del Estado de Viena
Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti
Arne Nordheim
Clamavi, para chelo solo (1980)
Truls Mørk, chelo
23.00
Johannes Brahms
Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90
Staatskapelle Berlín / Daniel Barenboim
Johann Sebastian Bach
El Espíritu ayuda a nuestra debilidad, motete, BWV 226
English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner
Coro Monteverdi
Frédéric Chopin
Nocturno para piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.9, Nº2
Maria João Pires, piano