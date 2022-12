Programación Martes 27 de Diciembre

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Lou Donaldson

South of the border

Twist time

Renaud García-Fons

Fui piedra

Susannah McCorkle

At the Jazz Band Ball

Blues in the night

Skylark

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Johann Christian Fischer

Concierto para trompeta y orquesta en Do mayor (arreglo y edición de Adam Carse)

Maurice André, trompeta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Franz Liszt

Sueño de amor Nº3, nocturno S.541, Nº3

Evgeny Kissin, piano

Ernest Chausson

Concierto para violín, piano y cuarteto de cuerdas en Re mayor, op.21

Itzhak Perlman, violín;

Jorge Bolet, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía Nº8 en La mayor, op.12, Nº6, G.508

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

Olivier Messiaen

Catálogo de pájaros. Nº13: Les courlis cendré

Louise Besset, piano

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº1 en Mi bemol mayor, op.12

Cuarteto Melos

Antonio Vivaldi

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, R.436

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº2, op.17

Martha Argerich, piano;

Nelson Freire, piano

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Orquesta Filarmónica de Londres / Wolfgang Sawallisch

Claude Debussy

Tres baladas de François Villon, L.119

Udo Reinemann, barítono;

Theodor Paraskivesko, piano

Johann Nepomuk Hummel

Septeto Nº2 para flauta, clarinete, trompeta, violín, chelo, contrabajo y piano en Do mayor, op.114, "Militar"

Capricorn

07.00

Y la mañana va

Alphons Diepenbrock

“Perdido en el bosque”, entreacto de la suite de concierto “Marsias”,

Orquesta Filarmónica de La Haya / Hans Vonk

Franz Liszt

"Armonías de la tarde", estudio de ejecución trascendental Nº11, en Re

bemol mayor

Evgeny Kissin, piano

Henri Vieuxtemps

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50

Heinrich Schiff, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Franz Schubert

“El pastor en la roca”, op.129, Deutsch 965

Helen Donath, soprano

Dieter Klöcher, clarinet

Klaus Donath, piano

08.00



Dmitri Shostakovich

Tema y variaciones para orquesta en Si bemol mayor, op.3

Orquesta Sinfónica del Ministerio de Cultura de la Unión Soviética / Gennadi Rozhdestvensky

Johannes Brahms

Ocho piezas para piano, op.76

Gerhard Oppitz, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para trompeta y orquesta en Re mayor

Maurice André, trompeta

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

09.00



Albert Roussel

Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor, op.23

Orquesta Nacional de Francia / Charles Dutoit

John Blackwood Mc Ewen (compositor inglés, 1868-1948)

Donde vuela el tomillo silvestre

Orquesta Filarmónica de Londres / Alasdair Mitchell

10.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con piano Nº2 en Mi bemol mayor, K.493

Georg Solti, piano

Miembros del Cuarteto Melos

Gioachino Rossini

Dúo para chelo y contrabajo en Re mayor

Rolf Döhler, chelo

Barbara Sanderling, contrabajo

Bernhard Henrik Crusell

Introducción y variaciones sobre una melodía sueca, op.12

Kullervo Kojo, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Jukka-Pekka Saraste

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón