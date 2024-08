Programación Martes 27 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

The Composers Collective Big Band

Non sequitur

Inside the toy factory

Sean DeCoursey

A fuller’s blues

Silver lining

Ann Margret

Bye bye blues

Baby, won’t you please come home?

You’re nobody ‘till somebody loves you

00.30

La Trasnoche Clásica

Ernö Dohnányi

Variaciones sobre una canción infantil para piano y orquesta, op.25

András Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta en la menor, BWV 1013

Peter-Lukas Graf, flauta

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº6 en sol menor, op.15, Nº3

Maria João Pires, piano

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Johann Adam Hiller, op.100

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam/ Neeme Järvi

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Thomas Füri, violín

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

Franz Schubert

Quinteto con piano en La mayor, D. 667, "La Trucha"

András Schiff, piano

miembros del Cuarteto Hagen

Alois Posch, contrabajo

Claude Debussy

Imágenes, L.110 (Libro Nº1)

Philippe Entremont, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "Drum roll"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Johannes Brahms

Rapsodias para piano, op.79

Radu Lupu, piano

Karl Goldmark

Concierto para violín y orquesta Nº1 en la menor, op.28

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Sinfónica de Pittsburg / André Previn

André Cardinal Destouches

Los elementos. Suite de la ópera-ballet

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Josef Rheinberger

Sonata para piano en fa sostenido menor, op.184 "Romántica"

Jürg Hanselmann, piano

06.00

Y la mañana va

James Hewitt (director y compositor estadounidense, 1770-1827)

“La batalla de Trenton”, marcha

The Goldman Band / Ainslee Cox

Massimiliano Neri

Sonata a nueve Nro.11, ”da sonarsi con vari stromenti”, op.2

Ensamble Concerto Scirocco / Giulia Genini

Henri Herz

Rondó-capricho sobre la muerte de Portici, op.44

Daniele Adornetto, piano

Antonin Dvorák

Serenata para instrumentos de viento en re menor, op.44

Orquesta Filarmónica de Londres / Christopher Hogwood

07.00



Arnold Bax

El jardín de Fand, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

Friedrich Kuhlau

Sonatina para piano en Fa mayor, op.60, Nº1

Erik Fessel, piano

Jean-Fery Rebel

Sonata en trío Nº6 en sol menor "La inmortal"

Ensamble Rebel

Wojciech Dankowski

Sinfonía en Re mayor

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia / Jan Krenz

08.00



Alexander Arutiunian (compositor armenio, 1920-2012)

Concierto para violín y orquesta

Ilya Grubert, violín

Nueva Orquesta de Cámara de Moscú / Constantine Orbelian

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº31 en La bemol mayor, op.110

Alexandre Tharaud, piano

Peter Warlock

Una antigua canción

Orquesta Sinfónica del Norte de Inglaterra / Richard Hickox



09.00

Alexander Borodin

Cuarteto para cuerdas Nº2 en Re mayor

Cuarteto de Cleveland

Edouard Lalo

Sonata para chelo y piano en la menor

Maria Kliegel, chelo

Bernd Glemzer, piano



10.00

Joseph Haydn

Sinfonía Nro6 en Re mayor, Hoboken 1, Nro.6, "La mañana"

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Bohuslav Martinú

Sonata para piano, Nro.de catálogo 350

Radoslav Kvapil, piano

Carl Nielsen

Concierto para flauta y orquesta

Toke Lund Christiansen, flauta

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Michael Schönwandt

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Sebastian Bach

“Chacona”, de la Partita N°2 para violín solo en re menor, BWV 1004

Rachel Podger, violín

Johann Sebastian Bach

Primer movimiento del Concierto de Brandenburgo Nº5 en Re mayor

Giovanni Antonini, flauta travesera

Enrico Onofri, violín

Michele Barchi, clave

Il Giardino Armonico

Johann Sebastian Bach

Cantad al Señor una nueva canción, BWV 225, motete

Ensamble Voces 8

Ensamble Instrumental

Johann Sebastian Bach

Passacaglia en do menor para órgano, BWV 582

Tom Koopman, órgano

12.00

El Clásico del Mediodía

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21

Maria João Pires, piano

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Armin Jordan

Frédéric Chopin

Variaciones para piano y orquesta sobre La ci darem la mano, de Don Giovanni de Mozart en Si bemol mayor, op.2

Daniil Trifonov, piano

Orquesta de Cámara Mahler / Mijail Pletnev

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni. "Là ci darem la mano"

Kathleen Battle, soprano;

Plácido Domingo, tenor

Orquesta del Metropolitan Opera House / James Levine

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Wolfgang Amadeus Mozart

Requiem en re menor, K.626 (completado por Franz Süssmayr)

Sibylla Rubens, soprano

Annette Markert, mezzosoprano

Ian Bostridge. Tenor

Hanno Müller-Brachmann, barítono

La Chapelle Royale

Collegium Vocale

Orchestre des Champs Élysées Philippe Herreweghe

Grabado en vivo en octubre de 1996 en el Auditorio Igor Stravinsky, Montreux, Suiza

Henriette Renié

Danza de los duendes

Chantal Mathieu

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano & Miriam Chames)

18.00

El Regreso

Amilcare Ponchielli

“Danza de las horas”, de la ópera La Gioconda

Orquesta Sinfónica de Ámsterdam / Peter Stern

Louis Spohr

Doble cuarteto para cuerdas Nº1 en re menor, op.65

Ensamble de cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Giuseppe Verdi

Ad una Stella y Lo spazzacamino

Margaret Price, soprano

Geoffrey Parsons, piano

Ralph Vaughan Williams

El ascenso de la alondra

Julia Fischer, violín

Orquesta Filarmónica de Monte-Carlo / Yakov Kreizberg

19.00

Georg Philipp Telemann

Suite de naciones antiguas y modernas en Sol mayor

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1

Mischa Maisky, chelo

Martha Argerich, piano

Alexander Glazunov

Concierto para saxo alto y orquesta de cuerdas en Mi bemol mayor, op.109

Sohre Rahbari, saxo

Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

Frédéric Chopin

Mazurca para piano Nº18 en do menor, op.30, Nº1

Kemal Gekic, piano

20.00

La Gran Aldea (Bélgica)

Henri Vieuxtemps

Sonata para viola y piano en Si bemol mayor, op.36

Lars Anders Tomter, viola

Havard Gimse, piano

Charles Auguste Beriot

Concierto Nº8 para violín y orquesta en Re mayor, op.99

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / Alfred Walter

Johannes Ciconia

Dos motetes: O virum omnimoda y O felix templum jubila

Ensamble Mala Punica / Pedro Memelsdorff

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Joseph Haydn

Cuarteto en Sol mayor, op.33, N°5

Cuarteto Almerares

Grabado en el Salón de Mármol del Banco Nación el 19 de septiembre del año 2000

Magdalena García Robson

Estampas, para piano (1947)

Melina Marcos, piano

Richard Wagner

Preludio y primera escena del segundo acto de Parsifal

Víctor de Narké, bajo

Régine Crespin

Orquesta Estable del Teatro Colón / Erich Leinsdorf

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 24 de octubre de 1969

Cecilia Fiorentino

Trío fantasía, para clarinet,fagot y piano (1988)

Armonía Opus Trío