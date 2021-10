Programación Martes 26 de Octubre

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Vaughn Wiester’s Famous Jazz Orchestra

Bright eyes

The days of wine and roses

Turgan Trío

The average extreme

Gloria Reuben

Change partners

You better love me

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

3.30

Franz Schubert

Tres piezas para piano, D.946

Claudio Arrau, piano

Sergei Prokofiev

Romeo y Julieta, op.64: Romeo en la tumba de Julieta; La muerte de Tibaldo

Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel

Eduardo Falú

Encaje antiguo

Néstor Benito, guitarra

Edward Elgar

Falstaff. Estudio sinfónico en do menor, op.68

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en sol menor

James Galway, flauta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Johannes Brahms

Sonata para viola y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1

Lars Anders Tomter, viola

Leif Ove Andsnes, piano

Jean-Fery Rebel

Sonata en trío Nº7 en do menor "Le tombeau de Monsieur Lully"

Ensamble Rebel

Alban Berg

Adagio del Concierto de cámara para violín, piano y 13 instrumentos de viento (versión de violín, clarinete y piano)

Gidon Kremer, violín

Sabine Meyer, clarinete

Oleg Maisenberg, piano

Robert Schumann

Liederkreis, op.39, Nº5: "Noche de luna"

Olaf Bar, barítono

Geoffrey Parsons, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331

Mitsuko Uchida, piano

07.00

Y la mañana va

Louis Ferdinand, Príncipe de Prusia

Gran trío en Mi mayor, op.10

Trío Göbel de Berlín

Richard Strauss

Música festiva para la ciudad de Viena, op.133

London Brass Virtuosi / David Honeyball

Lennox Berkeley

Sonatina para guitarra, op.51

Roberto Aussel, guitarra

Johann Sebastián Bach

Concierto para tres claves y cuerdas en Do mayor, BWV 1064

Andras Schiff, Peter Serkin y Bruno Canino, pianos

Camerata Bern

Franz Schubert

Cuarteto Nº11 en Mi mayor, Deutsch 353

Cuarteto Melos

Carl Nielsen

Suite para piano, op.45

Christian Eggen, piano

Francesco Maria Veracini

Sonata para violín y bajo continuo en La mayor, op.2, Nº6

Luigi Mangiocavallo, violín

Claudio Ronco, chelo

Marco Mencoboni, clave

Frédéric Chopin

Dos polonesas, op.26

Rafal Blechacz, piano

Charles Ives

Set orquestal Nº2

Coro y Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Michael Tilson Thomas

Joseph Haydn

Sinfonía Nº46 en Si mayor, Hoboken 1, Nº46

il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Josef Myslivecek

Octeto para vientos Nº1 en Mi bemol mayor

Octeto Albert Schweitzer

Franciszek Lessel

Fantasía para piano en Mi menor, op.13

Marcin Lukaszewski, piano

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón