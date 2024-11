Programación Martes 26 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Johnny Griffin

All the things you are

Little man you’ve had a busy day

Angelo Debarre

Entre amis

La manouche

Patti Wicks

I have the feeling I’ve been here before

After you

00.30

La Trasnoche Clásica

Nicolai Rimsky-Korsakov

Trío en do menor

Trío de Moscú

Béla Bartók

Concierto para piano y orquesta Nº2, Sz 95

András Schiff, piano

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Georg Philipp Telemann

Sonata para flauta y continuo en re menor, TWV 41

Michala Petri, flauta;

Lars Hannibal, laúd

Robert Schumann

Escena de cuentos de hadas, op.113

Lars Anders Tomter, viola

Leif Ove Andsnes, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Ocho minués para orquesta, K.315

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Martha Argerich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Ludwig van Beethoven

Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2

Trío Beaux Arts

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en do menor, op.26

Karl Leister, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos

Marin Marais

Las folías de España

Laurence Dreyfus, viola da gamba;

Ketil Haugsand, clave

Vincent D'Indy

Pequeña sonata, según la forma clásica, op.9

Michael Schäfer, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº50 en Do mayor, Hob.I:50

Cappella Coloniensis / Ulf Björlin

Alexander Zemlinsky

Seis canciones sobre poemas de Maeterlinck, op.13

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / John Eliot Gardiner

Johann Sebastian Bach

Toccata para clave en re menor, BWV 913

Glenn Gould, piano

Pablo Sarasate

Fantasía sobre Carmen de Bizet para violín y orquesta, op.25

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica Real / Lawrence Foster

06.00

Y la mañana va

Malcolm Arnold

Agua, de la suite de “Homenaje a la Reina”, op.42

Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba

Francesco Durante

Concierto a cuatro en sol menor

Ensamble Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini

Vincent D’Indy

Helvetia, op.17

Michael Schäfer, piano

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.57

Karl Leister, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos



07.00

Johann Strauss hijo

Obertura del ballet Cenicienta

Orquesta Johann Strauss de Viena / Joseph Francek

Alexander Zemlinsky

Trío para clarinete, chelo y piano en re menor, op.3

Ernst Ottensamer, clarinete

Othmar Müller, chelo

Christopher Hinterhuber, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nro.22 en Mi bemol mayor, "El filósofo"

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini



08.00



Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1

Mstislav Rostropovich, chelo

Sviatoslav Richter, piano



Hugo Alfven

Rapsodia sueca Nº1, op.19, “Vigilia estival”

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Henri Vieuxtemps

Concierto para violín y orquesta Nº5 en la menor, op.37

Isabelle van Keulen, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

09.00

Luca Marenzio (compositor italiano, 1553-1599)

Cruda amarili, madrigal a 5 voces

Ensamble Clement Janequin



Johann Nepomuk Hummel

11 estudios para piano, op.125

Danielle Laval, piano

Johann Christian Bach

Sinfonía concertante en La mayor, para violín, chelo y orquesta

Eleonora Turovsky, violín

Yuli Turovsky, chelo

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Jacques Offenbach

Obertura y gran orquesta, de la ópera “Barbazul”

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

10.00

John Duarte (compositor y guitarrista inglés, 1919-2004)

Sonatina del sur

María Isabel Siewers, guitarra

Samuel Zyman (compositor mexicano nacido en 1956)

Quinteto para vientos, cuerdas y piano

Miriam Conti, piano

Ensamble de Cámara de Chelsea

Antonin Dvorak

La rueca de oro, poema sinfónico op.109

Orquesta Filarmónica de Berlín / Simon Rattle

11.00

Los Caminos del Barroco

Anónimo

Hanacpachap cussicuinin (La alegría del cielo). Ritual formulario

La Capella Reial de Catalunya

Hespèrion XXI / Jordi Savall

Gaspar Fernández

Xicochi, xicochi (Duerme, duerme)

Ensamble Paraguay Barroco / Alexandre Chauffaud

Anónimo

Zuipaqui Santa Maria (Nuestra madre Santa María)

Ensamble Paraguay Barroco / Alexandre Chauffaud

Anónimo (Bolivia)

Trío sonata (reconstrucción de Bernardo Illari)

Ensamble Paraguay Barroco / Alexandre Chauffaud

Manuel de Zumaya

Lamentaciones del Profeta Jeremías

Celebren, publiquen, villancico

Chanticler

Anónimo

Tupasy Maria (María Madre de Dios)

Ensamble Paraguay Barroco

12.00

El Clásico del Mediodía

Franz Schubert

Sinfonía Nº4 en do menor, D.417, "Trágica"

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Franz Schubert

Introducción y variaciones sobre un tema de La bella Molinera para flauta y piano, op.160

Susan Milan, flauta;

Ian brown, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Giovanni Battista Martini

Concierto para dos oboes, chelo y orquesta con trompetas (1745)

L’Arpa Festante / Norbert Düchterl

Wolfang Amadeus Mozart

Cuarteto para piano y cuerdas en sol menor, K.478 (1785)

Jaap Schröder, violín

Judson Griffin, viola

Kenneth Slowik, cello

James Weaver, fortepiano

Pablo Esteve y Grimau

Los Payos del Malbrú, tonadilla escénica (arreglo de Emilio Moreno)

Raquel Andueza, soprano

Juan Sancho, tenor

Jordi Ricart, barítono

El Concierto Español / Emilio Moreno

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Giuseppe Verdi

Música de ballet del segundo acto de la ópera de la ópera Don Carlos

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Antonio de Almeida

Francisco Tárrega

Recuerdos de la Alhambra

Eduardo Fernández, guitarra

Angelo Ragazzi

Sonata a cuatro para violín y orquesta en Sol mayor, op.1, Nº6

Andrés Gabetta, violín

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

Piottr Illich Chaikovsky

Concierto para piano y orquesta Nº3 en Mi bemol mayor, op.75

Vladimir Feltsman, piano

Orquesta Sinfónica Nacional de Washington / Mstislav Rostropovich

19.00

Louise Farrenc

Noneto para cuerdas y vientos en Mi bemol mayor, op.38

Ensamble de Cámara Ambache

Johannes Brahms

Danza húngara Nº5 y Nº6 (orquestación de Albert Parlow)

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Johann Christian Bach

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en La mayor

Pinchas Zuckerman, violín

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta de Cámara Saint Paul / Pinchas Zuckerman

Jean-Philippe Rameau

Tambourin

Georges Cziffra, piano

20.00

La Gran Aldea (Holanda)

Unico Wilhelm van Wassenaer

Concierto Nº1 en Sol mayor

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Peter van Anrooy

Quinteto con piano en La mayor (1898)

Maarten Bon, piano

Miembros de la Orquesta de Cámara de la Radio de Holanda

Jan Pieterzon Sweelinck

De profundis

Coro de Cámara de Holanda / Ton Koopman

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Martin Peerson

Alemana

William Byrd

El glosario de Wolsey

John Bull

El autorretrato del doctor Bull y Las joyas del doctor Bull

Arnolda Hirsch, clave

Carlos Guastavino

Tres romances argentinos (versión orquestal)

Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario / Nicolás Rauss

Aldo Moscoso

Senderos criollos, para quinteto de bronces

Quinteto del Buen Ayre

Gustavo Fogiel

Deseo 3

Heitor Villa-Lobos

Chôro Nº1

Agustín Barrios Mangoré

Julia Florida. Barcarola

Gustavo Fogiel, guitarra