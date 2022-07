Programación Martes 26 de Julio

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Sarah Vaughan

Come spring

I wish I were in love again

Just you, just me

Cyrus Chestnut

Eyes of an angel

The flowers on the terrace

Darcy James Argue’s Secret Society

Transit

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Max Bruch

Ocho piezas para clarinete, viola y piano, op.83

Janet Hilton, clarinete;

Nobuko Imai, viola;

Roger Vignoles, piano

Béla Bartók

Concierto para orquesta, Sz 116

Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

Georg Philipp Telemann

Música para la mesa, 1ª parte. 1. Obertura (suite orquestal) en mi menor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Johannes Brahms

Sonata para piano Nº3 en fa menor, op.5

Claudio Arrau, piano

Sergei Prokofiev

Sonata para violín y piano Nº1 en fa menor, op.80

Shlomo Mintz, violín;

Yefim Bronfman, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Eric Hoeprich, clarinete

Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

07.00

Y la mañana va

Franz Von Suppé

Obertura de la opereta “La bella Galatea”

Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta

Franz Liszt

Los Preludios, poema sinfónico Nº3

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Fritz Kreisler

Tamborín chino y Capricho vienés

Shlomo Mintz, violín

Clifford Benson, piano

Franz Danzi

Concierto para flauta y orquesta Nº4 en Re mayor, op.43

András Adorján, flauta

Orquesta de cámara de Munich / Hans Stadlmair

08.00



Benjamín Britten

Sinfonía simple, op.4

Academy of St.Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Enrique Granados

Escenas románticas para piano

Alicia de Larrocha, piano

Antonio Vivaldi

Concerto grosso en re menor

Los solistas de Zagreb

09.00



Bohuslav Martinú

Sonata para flauta y piano Nº1

James Galway, flauta

Phillip Moll, piano

Ignaz Pleyel

Cuarteto para cuerdas en Re mayor, op.2, Nº6

Cuarteto Enso

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonatina para dos claves y orquesta en Re mayor

Martin Haselböck e Ingomar Rainer, claves

Academia de Viena / Martin Haselböck

10.00

Antonin Dvorak

Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104

Jean-Guihen Queyras, chelo

Orquesta Filarmónica de Praga / Jiri Belohlavek

John Ireland

Tres piezas para piano: Rapsodia, El camino y El alegre Andrew

Eric Parkin, piano

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón