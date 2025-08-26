PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

26/08/2025

Programación Martes 26 de Agosto

00.00
Trasnoche Jazz

Joe Farnsworth
Continuance
All said and done

Kneebody
Uprising

Michelle Nicolle
I’m a fool to want you
One beer

00.30
La Trasnoche Clásica

Ernö Dohnányi
Variaciones sobre una canción infantil para piano y orquesta, op.25
András Schiff, piano
Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta en la menor, BWV 1013
Peter-Lukas Graf, flauta

Frédéric Chopin
Nocturno para piano Nº6 en sol menor, op.15, Nº3
Maria João Pires, piano

Max Reger
Variaciones y fuga sobre un tema de Johann Adam Hiller, op.100
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam/ Neeme Järvi

Antonio Salieri
Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor
Heinz Holliger, oboe
Thomas Füri, violín
Thomas Demenga, chelo
Camerata Bern / Thomas Füri

Franz Schubert
Quinteto con piano en La mayor, D. 667, "La Trucha"
András Schiff, piano
miembros del Cuarteto Hagen
Alois Posch, contrabajo

Claude Debussy
Imágenes, L.110 (Libro Nº1)
Philippe Entremont, piano

Joseph Haydn
Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "Drum roll"
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Johannes Brahms
Rapsodias para piano, op.79
Radu Lupu, piano

Karl Goldmark
Concierto para violín y orquesta Nº1 en la menor, op.28
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Sinfónica de Pittsburg / André Previn

André Cardinal Destouches
Los elementos. Suite de la ópera-ballet
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Josef Rheinberger
Sonata para piano en fa sostenido menor, op.184 "Romántica"
Jürg Hanselmann, piano

06.00
Y la mañana va

Joseph Martin Kraus
Obertura para la música de “El aventurero”
Orquesta Barroca de Helsinki / Aapo Häkkinen

Frédéric Chopin
Fantasía para piano en fa menor, op.49
Murray Perahia. Piano

Benedetto Marcello
Sonata para flauta dulce y continuo Nº2 en re menor
René Clemencic, flauta dulce
Vilmos Stadler, flauta dulce bajo
András Kecskés, laúd

Alphons Diepenbrock
Electra, suite sinfónica para la tragedia de Sófocles
Orquesta de la Residencia de La Haya / Hans Vonk

7.00

Stanislaw Moniuszko
Cuarteto para cuerdas Nº2 en Fa mayor
Cuarteto de Varsovia

Edvard Grieg
Sonata para piano en mi menor, op.7
Leif Ove Andsnes, piano

Giuseppe Valentini
Concerto grosso en la menor, op.7, Nº11
Collegium Musicum 90 / Simon Standage

8.00

August Enna (compositor danés, 1859-1939)
Concierto para violín y orquesta en Re mayor
Kathrin Rabus, violín
Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Alemania / Hermann Bäumer

Johann Christoph Friedrich Bach (hijo de Johann Sebastian)
Sonata para flauta, viola y continuo en mi menor
Ensamble Ars Rediviva / Milan Munclinger

Richard Strauss
“La doncella de las flores”, ciclo de canciones, op.22
Roberta Alexander, soprano
Tan Crone, piano

9.00

Dmitri Shostakovich
Sinfonía Nº6 en si menor, op.54
Orquesta Sinfónica de la Radio de Saarbrücken / Myung-Whun Chung
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº30 en Re mayor, Hoboken 16, Nro.19
Ivo Pogorelich, piano

10.00

Antonio Salieri
Variaciones sobre “La folia de España”
London Mozart Players / Matthias Bamert

Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Mi mayor, K.542
Trío Beaux Arts

Henri Tomasi
Concierto para trompeta y orquesta
Wynton Marsalis, trompeta
Orquesta Philharmonia / Essa-Pekka Salonen

11.00
Los Caminos del Barroco

Giovanni Battista Ferrandini
Sinfonía y escenas cuarta a octava del primer acto de la ópera Catón en Útica (1758), con libreto de Pietro Metastasio
Kobie van Rensburg y Robert Crowe, tenores
Sandra Moon, soprano
Florian Simson, tenor
Johnny Maldonado, contratenor
Nueva Orquesta de la Corte de Munich / Christoph Hammer

Giovanni Battista Ferrandini
Sonata en la menor para oboe y continuo, op.2, N°2
Ensamble Baumer

Giovanni Battista Ferrandini
Sinfonía en Si bemol mayor para cuerdas y continuo
Harmonie Universelle / Florian Deuter

Giovanni Battista Ferrandini
Cantata N°1, para soprano, cuerdas y continuo
Olivia Vermeulen, sorprano
Harmonie Universelle / Florian Deuter

12.00
El Clásico del Mediodía

Maurice Ravel
Concierto para piano y orquesta en Re mayor para la mano izquierda
Philippe Entremont, piano
Orquesta de Cleveland / Pierre Boulez

Sergei Prokofiev
Concierto para piano y orquesta Nº4 en Si bemol mayor, op.53 (para la mano izquierda)
Vladimir Ashkenazy, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Frédéric Chopin
Estudio para piano en Mi mayor, op.10, Nº3, "Tristeza" (arreglo para la mano izquierda de Godowsky)
Michel Beroff, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental

Samuel Arnold (1740-1802)
Obertura en Sol mayor, op.8, N°5
Toronto Camerata / Kevin Mallon

Ludwig van Beethoven
Cuarteto en mi menor, op.59, N°2, “Rasumovsky”
Cuarteto Italiano

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Ralph Vaughan Williams
Concerto grosso
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Antonio Salieri
“Quando più irato freme”, de la ópera L’Europa riconosciuta
Diana Damrau, soprano
Le Cercle de l’Harmonie / Jérémie Rhorer

Isaac Albeniz
Suite española, op.47
Ricardo Requejo, piano

19 hs

Carl Friedrich Abel
Concierto para flauta y orquesta en mi menor, op.6, Nº2
Karl Kaiser, flauta
La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

Hugo Alfvén
Una leyenda del Archipiélago, op.20
Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

Francesco Antonio Bonporti
Serenata para violín y continuo en Fa mayor, op.12, Nº2
Luigi Mangiocavallo, violín
Claudio Ronco, chelo
Marco Mencoboni, clave

20.00
La Gran Aldea (España)

Juan Crisóstomo de Arriaga
Sinfonía en Re
Il Fondamento / Paul Dombrecht

Federico Mompou
Impresiones Intimas
Olena Kushpler, piano

Anónimo sefaradí
Rahelica baila
Ensamble Accentus / Thomas Wimmer

21.00
Música Nocturna

Antonín Dvořák
Stabat Mater, op.58
Mariana Zvetkova, soprano
Ruxandra Donose, mezzosoprano
Johan Botha, tenor
Roberto Scandiuzzi, bajo
Coro de la Opera de Dresde
Staatskapelle Dresden / Giuseppe Sinopoli

John Stanley (1712–1786)
Concierto para cuerdas en Si bemol mayor, op.2, Nº6
The Parley of Instruments / Roy Goodman

Darius Milhaud
Scaramouche
Sohre Rahbari, saxofón
Orquesta Filarmónica de la Radio-Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

Frédéric Chopin
Nocturno en do sostenido menor, op.póstumo
Nocturno Nº21 en do menor
Maria João Pires, piano

23.00
Industria Nacional

Ricardo Rodríguez
Sonatina para piano (1913)
Intéprete no identificado

Alejandro Pinto
Suite sinfónica “Dibbuk”
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Juan Carlos Zorzi

Martha Lambertini (1937-2019)
Ella dormía en lo alto de la casa. Obertura de la ópera Cencientaaaa…
Música Poética. Ensamble Barroco de la UCA

Astor Piazzolla
Oblivion y Milonga loca (arreglos de Jorge Retamoza y Pablo Mosteirin respectivamente)
Cuarteto de Saxos 4mil
Claude Delangle, saxofonista invitado