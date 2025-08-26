Programación Martes 26 de Agosto

00.00
Trasnoche Jazz
Joe Farnsworth
Continuance
All said and done
Kneebody
Uprising
Michelle Nicolle
I’m a fool to want you
One beer
00.30
La Trasnoche Clásica
Ernö Dohnányi
Variaciones sobre una canción infantil para piano y orquesta, op.25
András Schiff, piano
Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti
Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta en la menor, BWV 1013
Peter-Lukas Graf, flauta
Frédéric Chopin
Nocturno para piano Nº6 en sol menor, op.15, Nº3
Maria João Pires, piano
Max Reger
Variaciones y fuga sobre un tema de Johann Adam Hiller, op.100
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam/ Neeme Järvi
Antonio Salieri
Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor
Heinz Holliger, oboe
Thomas Füri, violín
Thomas Demenga, chelo
Camerata Bern / Thomas Füri
Franz Schubert
Quinteto con piano en La mayor, D. 667, "La Trucha"
András Schiff, piano
miembros del Cuarteto Hagen
Alois Posch, contrabajo
Claude Debussy
Imágenes, L.110 (Libro Nº1)
Philippe Entremont, piano
Joseph Haydn
Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "Drum roll"
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Johannes Brahms
Rapsodias para piano, op.79
Radu Lupu, piano
Karl Goldmark
Concierto para violín y orquesta Nº1 en la menor, op.28
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Sinfónica de Pittsburg / André Previn
André Cardinal Destouches
Los elementos. Suite de la ópera-ballet
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Josef Rheinberger
Sonata para piano en fa sostenido menor, op.184 "Romántica"
Jürg Hanselmann, piano
06.00
Y la mañana va
Joseph Martin Kraus
Obertura para la música de “El aventurero”
Orquesta Barroca de Helsinki / Aapo Häkkinen
Frédéric Chopin
Fantasía para piano en fa menor, op.49
Murray Perahia. Piano
Benedetto Marcello
Sonata para flauta dulce y continuo Nº2 en re menor
René Clemencic, flauta dulce
Vilmos Stadler, flauta dulce bajo
András Kecskés, laúd
Alphons Diepenbrock
Electra, suite sinfónica para la tragedia de Sófocles
Orquesta de la Residencia de La Haya / Hans Vonk
7.00
Stanislaw Moniuszko
Cuarteto para cuerdas Nº2 en Fa mayor
Cuarteto de Varsovia
Edvard Grieg
Sonata para piano en mi menor, op.7
Leif Ove Andsnes, piano
Giuseppe Valentini
Concerto grosso en la menor, op.7, Nº11
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
8.00
August Enna (compositor danés, 1859-1939)
Concierto para violín y orquesta en Re mayor
Kathrin Rabus, violín
Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Alemania / Hermann Bäumer
Johann Christoph Friedrich Bach (hijo de Johann Sebastian)
Sonata para flauta, viola y continuo en mi menor
Ensamble Ars Rediviva / Milan Munclinger
Richard Strauss
“La doncella de las flores”, ciclo de canciones, op.22
Roberta Alexander, soprano
Tan Crone, piano
9.00
Dmitri Shostakovich
Sinfonía Nº6 en si menor, op.54
Orquesta Sinfónica de la Radio de Saarbrücken / Myung-Whun Chung
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº30 en Re mayor, Hoboken 16, Nro.19
Ivo Pogorelich, piano
10.00
Antonio Salieri
Variaciones sobre “La folia de España”
London Mozart Players / Matthias Bamert
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Mi mayor, K.542
Trío Beaux Arts
Henri Tomasi
Concierto para trompeta y orquesta
Wynton Marsalis, trompeta
Orquesta Philharmonia / Essa-Pekka Salonen
11.00
Los Caminos del Barroco
Giovanni Battista Ferrandini
Sinfonía y escenas cuarta a octava del primer acto de la ópera Catón en Útica (1758), con libreto de Pietro Metastasio
Kobie van Rensburg y Robert Crowe, tenores
Sandra Moon, soprano
Florian Simson, tenor
Johnny Maldonado, contratenor
Nueva Orquesta de la Corte de Munich / Christoph Hammer
Giovanni Battista Ferrandini
Sonata en la menor para oboe y continuo, op.2, N°2
Ensamble Baumer
Giovanni Battista Ferrandini
Sinfonía en Si bemol mayor para cuerdas y continuo
Harmonie Universelle / Florian Deuter
Giovanni Battista Ferrandini
Cantata N°1, para soprano, cuerdas y continuo
Olivia Vermeulen, sorprano
Harmonie Universelle / Florian Deuter
12.00
El Clásico del Mediodía
Maurice Ravel
Concierto para piano y orquesta en Re mayor para la mano izquierda
Philippe Entremont, piano
Orquesta de Cleveland / Pierre Boulez
Sergei Prokofiev
Concierto para piano y orquesta Nº4 en Si bemol mayor, op.53 (para la mano izquierda)
Vladimir Ashkenazy, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn
Frédéric Chopin
Estudio para piano en Mi mayor, op.10, Nº3, "Tristeza" (arreglo para la mano izquierda de Godowsky)
Michel Beroff, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental
Samuel Arnold (1740-1802)
Obertura en Sol mayor, op.8, N°5
Toronto Camerata / Kevin Mallon
Ludwig van Beethoven
Cuarteto en mi menor, op.59, N°2, “Rasumovsky”
Cuarteto Italiano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Ralph Vaughan Williams
Concerto grosso
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Antonio Salieri
“Quando più irato freme”, de la ópera L’Europa riconosciuta
Diana Damrau, soprano
Le Cercle de l’Harmonie / Jérémie Rhorer
Isaac Albeniz
Suite española, op.47
Ricardo Requejo, piano
19 hs
Carl Friedrich Abel
Concierto para flauta y orquesta en mi menor, op.6, Nº2
Karl Kaiser, flauta
La Stagione Frankfurt / Michael Schneider
Hugo Alfvén
Una leyenda del Archipiélago, op.20
Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg
Francesco Antonio Bonporti
Serenata para violín y continuo en Fa mayor, op.12, Nº2
Luigi Mangiocavallo, violín
Claudio Ronco, chelo
Marco Mencoboni, clave
20.00
La Gran Aldea (España)
Juan Crisóstomo de Arriaga
Sinfonía en Re
Il Fondamento / Paul Dombrecht
Federico Mompou
Impresiones Intimas
Olena Kushpler, piano
Anónimo sefaradí
Rahelica baila
Ensamble Accentus / Thomas Wimmer
21.00
Música Nocturna
Antonín Dvořák
Stabat Mater, op.58
Mariana Zvetkova, soprano
Ruxandra Donose, mezzosoprano
Johan Botha, tenor
Roberto Scandiuzzi, bajo
Coro de la Opera de Dresde
Staatskapelle Dresden / Giuseppe Sinopoli
John Stanley (1712–1786)
Concierto para cuerdas en Si bemol mayor, op.2, Nº6
The Parley of Instruments / Roy Goodman
Darius Milhaud
Scaramouche
Sohre Rahbari, saxofón
Orquesta Filarmónica de la Radio-Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari
Frédéric Chopin
Nocturno en do sostenido menor, op.póstumo
Nocturno Nº21 en do menor
Maria João Pires, piano
23.00
Industria Nacional
Ricardo Rodríguez
Sonatina para piano (1913)
Intéprete no identificado
Alejandro Pinto
Suite sinfónica “Dibbuk”
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Juan Carlos Zorzi
Martha Lambertini (1937-2019)
Ella dormía en lo alto de la casa. Obertura de la ópera Cencientaaaa…
Música Poética. Ensamble Barroco de la UCA
Astor Piazzolla
Oblivion y Milonga loca (arreglos de Jorge Retamoza y Pablo Mosteirin respectivamente)
Cuarteto de Saxos 4mil
Claude Delangle, saxofonista invitado