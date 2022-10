Programación Martes 25 de Octubre

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Johnny Hodges

Main stem

Everybody knows

Pat Metheny

That's the way I’ve always heard it should be

Rigmor Gustafsson

On higher ground

Alone with you

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Marc-Antoine Charpentier

Medea, H.491, suite

Les Arts Florissants / William Christie

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº9 en Mi bemol mayor, op.70

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Ludwig van Beethoven

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Erik Satie

Cinéma (transcripción para piano a cuatro manos de Darius Milhaud)

Alexandre Tharaud y Éric Le Sage, piano a cuatro manos

Gustav Mahler

Canciones del cuerno mágico de la juventud. "La vida en la tierra"

Jessye Norman, soprano;

Geoffrey Parsons, piano

Johann Sebastian Bach

Toccata para clave en sol menor, BWV 915

Glenn Gould, piano

Alexander Borodin

Quinteto con piano en do menor

Ilona Prunyi, piano

Nuevo Cuarteto Budapest

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Mi mayor, op.49

James Galway, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Franz Schubert

Sinfonía Nº7 en Mi mayor, D.729 (realización de Brian Newbould)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Isaac Albéniz

Mallorca, op.202 (transcripción para guitarra)

Marcelo Galliano, guitarra

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y continuo Nº6 en Do mayor

René Clemencic, flauta dulce;

Alexandra Bachtiar, chelo;

Christiane Jaccottet, clave

07.00

Y la mañana va

Gioachino Rossini

Sonata para cuerdas Nº6 en Re mayor

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Maurice Ravel

Sonatina para piano

Bertrand Chamayou, piano

Joseph Haydn

Sonata dúo para violín y viola Nº5 en Mi bemol mayor

Dénes Kovács, violín; Géza Németh, viola

Dmitri Shostakovich

Suite de ballet Nº3

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

08.00



James Moody (compositor irlandés, 1907-1995)

Quinteto para armónica y cuarteto de cuerdas

Tommy Reilly, armónica

Cuarteto Hindar

Antonin Dvorák

Canciones gitanas, op.55

Edith Thallaug, mezzosoprano

Eva Knardahl, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº6 en sol menor, op.6, Nº6

Academia de Música Antigua de Berlin / Bernhard Forck

09.00



Sergei Taneyev

Suite de concierto para violín y orquesta, op.28

Ilya Gringolts, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Ilan Volkov

Franz Liszt

Fantasía para piano sobre temas de “El cazador furtivo” de Weber

Andreas Pistorius, piano

10.00

Jean Baptiste Lully

Suite de ”El burgués gentilhombre”

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1

Yo-Yo Ma, chelo

Emanuel Ax, piano

Arnold Bax

“El jardín de Fand”, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón