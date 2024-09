Programación Martes 24 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Jackie McLean

New York calling

Bossacucanova

Train to Ipanema

Laudir´s theme

Lara Fichera

The peacocks

Inútil paisaje

00.30

La Trasnoche Clásica

Edvard Grieg

Sinfonía en do menor

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Okko Kamu

Camille Saint-Saëns

Cuarteto Nº1 en Sol mayor, op.153

Cuarteto Miami

Claude Debussy

Preludios para piano. Segundo libro, L.123

Maurizio Pollini, piano

Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Padua y del Veneto / Bruno Giurana

Isaac Albéniz

Sevilla (Sevillanas) (arr. para guitarra de Miguel Llobet)

Eduardo Fernández, guitarra

Malcolm Arnold

Cuarteto con oboe, op.61

The Nash Ensemble

Johann Sebastian Bach

Partita para violín Nº1 en si menor, BWV 1002

Hilary Hahn, violín

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Sergio Tiempo, piano

Orquesta Sinfónica de Budapest / Eduardo Marturet

Ludwig van Beethoven

Trío de cuerdas Nº2 en Re mayor, op.8, "Serenata"

Anne-Sophie Mutter, violín;

Mstislav Rostropovich, chelo;

Bruno Giurana, viola

Gabriel Fauré

Prisión, op.83, Nº1

Nuestro amor, op.23, Nº2

Canción de amor, op.27, Nº1

Barbara Hendricks, soprano;

Michel Dalberto, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº13 en Si bemol mayor, K.333

Mitsuko Uchida, piano

Héctor Berlioz

Obertura Rob Roy

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charls Dutoit

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta en Fa mayor, Hob.XVIII:3

Philippe Entremont, piano

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Fernando Sor

La calma, capricho para guitarra, op.50

Lex Eisenhardt, guitarra

06.00

Y la mañana va

Leopold Mozart

Sinfonía de los juguetes, casación en Sol mayor

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / Sándor Frigyes

Frederic Chopin

Scherzo para piano Nº4 en Mi mayor, op.54

Cyprien Katsaris, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.11, Nº2, Ryom 277, “IL

favorito"

Salvatore Accardo, violìn

I Musici

Benjamin Britten

Cuatro interludios marinos, op.33a

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox

07.00

Carl Michael Ziehrer

Las damas de Viena, vals op.388

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº24 en Fa mayor, K.376

Alina Ibragimova, violìn

Cedric Tiberghien, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en Fa mayor, op.2, Nº8

Jec Wentz, flauta

Ensamble Musica ad Rhenum

Karl Kohout

Sinfonía en fa menor

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

08.00



Robert Schumann

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129

Sol Gabetta, chelo

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

Frédéric Chopin

Tres nocturnos para piano: Nro.3 en Si mayor, Nro.4 en Fa mayor y Nro.5 en Fa sostenido mayor

Nelson Goerner, piano

Darius Milhaud

Cuarteto Nº12, op.252

Cuarteto Arcana

09.00

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº5 en Fa mayor, op.76

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Albert Roussel

Trío para flauta, viola y chelo

Xavier Aragau, flauta

Jean-Louis Bonafous, viola

Agnès Vesterman, chelo

10.00

Alexander Glazunov

Concierto para piano y orquesta Nro.2 en Si mayor, op.100

Stephen Coombs, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Nícolo Porpora

“Despertad, pastores, acá está la mañana”, cantata

Iestyn Davies, contratenor

Ensamble Arcangelo / Jonathan Cohen

Franz Liszt

Reminiscencias de Don Juan, S.418

Marc-André Hamelin, piano

11.00

Los Caminos del Barroco

Henry Lawes

“Dulce eco, dulcísima ninfa” y “”Desde los cielos vuelo ahora”, arias del masque Comus, con texto de John Milton (1634)

Rosanna Wicks, soprano

Nicholas Mulroy, tenor

The Theatre of the Ayre / Elizabeth Kenny

Matthew Locke y Christopher Gibbons

Fragmentos del masque en cinco entradas Cupido y la Muerte, con texto de James Shirley (1634)

The Consort of Musicke / Anthony Rooley

Henry Purcell

Fragmentos musicales finales de la semi ópera La reina de las hadas, con libreto anónimo basado en El sueño de una noche de verano de Shakespeare (1692)

David Thomas, bajo

Otros solistas vocales

Coro Monteverdi

Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner

John Blow

Coro final de la ópera Venus y Adonis

Lynn (dóson) Dawson, soprano (Venus)

Coro y Conjunto London Baroque / Charles Medlam

Henry Purcell

Oda a Santa Cecilica. "Bienvenidos todos los placeres”

Emily van Evera, soprano

Timothy Wilson, contratenor

John Mark Ainsley, tenor

David Thomas, bajo

Taverner Singers

Taverner Consort / Andrew Parrott

12.00

El Clásico del Mediodía

Camille Saint-Saëns

Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61

Joshua Bell, violín

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Camille Saint-Saëns

Suite para chelo y piano, op.16

Dúo Drinkall-Baker

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Erik Ferling (1733-1808)

Minué Nº4, Contradanza Nº2, Minué Nº5, Contradanza Nº1 y Minué Nº3

Orquesta Sexto Piso / Jukka Rautasalo

Wolfgang Amadeus Mozart

“Andantino”, del Concierto Nº9 para piano y orquesta en Mi bemol mayor, K.271

Alexandre Tharaud, piano

Les Violons du Roy / Bernard Labadie

François de Fossa (1775-1849)

Trío concertante para guitarra, violín y chelo en Re mayor, op.18, N°3

Simon Wynberg, guitarra

Martin Braver, violín

Brian Epperson, vhelo

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Joseph Joachim Raff

Obertura Alfredo “El grande”, Wo0 14

Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi

Franz Xaver Süssmayr

Quinteto para flauta, clarinete, violín, viola y chelo en Re mayor, SmWv 602

Luigi Magistrelli, clarinete

Elena Cecconi, flauta

Giacomo Orlandi, violín

Gian Battista Pianezzola, viola

Elisabetta Soresina, chelo

Franz Léhar

Selección de la opereta El país de las sonrisas

Anneliese Rothenberger, soprano

Heinz Hoppe, tenor

Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / Richard Müller-Lampertz

19.00

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº4 en sol menor, op.40

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta del Concertgebouw / Bernard Haitink

Joseph Haydn

Cuarteto Nº29 en Sol mayor, op.33, Nº5, Hob.III:41. "¿Cómo estás?"

Cuarteto Tátrai

Luis de Narváez

Diferencias sobre “Guárdame las vacas” y Diferencias sobre “Conde Claros”

Lex Eisenhardt, vihuela

20.00

La Gran Aldea (Canadá)

Oskar Morawetz (1917 – 2007)

Concierto para arpa y orquesta de cámara

Gianetta Baril, arpa

Orquesta Sinfónica de Edmonton / Uri Mayer

William Wallace

Suite de danzas

Orquesta de la Radio de Eslovaquia / Kirk Trevor

William Wallace

Variaciones sinfónicas

Orquesta Sinfónica de Londres / Boris Brott

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Osvaldo Golkijov

Segunda y tercera imágenes de la ópera Ainadamar, con libreto de David Henry Hwang

Franco Fagioli, contratenor (Federico García Lorca)

Graciela Oddone, soprano (Margarita Xirgu)

Patricia González, soprano (Nuria)

Jesús Montoya, cantaor flamenco (Ruiz Alonso)

Coro y Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata / Rodolfo Escher

Grabado en vivo en el Teatro Argentino, La Plata, el 26 de mayo de 2010