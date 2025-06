Programación Martes 24 de Junio

00.00

Trasnoche Jazz

Sean Jones

Piscean dichotomy

Doc’s holiday

Ariel Bart

Spiritual wars

Shirley Horn

Something happens to me

Come on home

The eagle and me

00.30

La Trasnoche Clásica

Gustav Mahler

Cuarteto con piano en un solo movimiento

Gidon Kremer, violín

Verónica Hagen, viola

Clemens Hagen, chelo

Oleg Maisenberg, piano

Erik Satie

Cinco nocturnos

Aldo Ciccolini, piano

Joseph Haydn

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Do mayor, Hob.7, Nº1

Cho Liang Lin, violín

Orquesta de Minnesota / Neville Marriner

Frédéric Chopin

Scherzo para piano Nº4 en Mi mayor, op.54

Maurizio Pollini, piano

Gabriel Fauré

Espejismos, op.113

Gérard Souzay, barítono

Dalton Baldwin, piano

Jean Sibelius

Las Oceánides, poema sinfónico op.73

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

Béla Bartók

Sonata para violín y piano Nº1, Sz 84

Isaac Stern, violín

Yefim Bronfman, piano

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Robert Schumann

Tres piezas de fantasía, op.111

Vladimir Horowitz, piano

Francesco Corbetta

Folias para guitarra en re menor, de Varii Scherzi di Sonate

Jakob Lindberg, guitarra

Maurice Ravel

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto Bartók

Franz Krommer

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52

Pierre Feit, oboe

Bamberger Symphoniker / Martin Turnovsky

Franz Schubert

Sonata para piano Nº18 en Sol mayor, D.894

Alfred Brendel, piano

Johann Christian Bach

Concierto para chelo y orquesta en do menor

Yuli Turovsky, chelo

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Carl Maria von Weber

Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48

Emma Johnson, clarinete;

Gordon Back, piano

Robert Fuchs

Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21

Camerata Bern / Thomas Füri

Louis Ferdinand

Larghetto varié, op.11

Trío Göbel de Berlín y miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín

Antonio Vivaldi

Concierto para flauta y orquesta en do menor, R.441

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº18 en Re mayor, K.576

Mitsuko Uchida, piano

06.00

Y la mañana va

Arnold Bax

“El prisionero de las ninfas”, poema sinfónico dedicado a Constant Lambert

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

Franz Schubert

Impromptu para piano, Deutsch 946, Nº2

Maria João Pires, piano

Francesco Geminiani

Sonata para chelo y continuo en La mayor, op.5, Nº1

Alison McGillivray, chelo

David McGuinness, clave

Eligio Quinteiro, guitarra alto

Joseph Coruch, chelo

Adolfo Mejía (compositor colombiano, 1905-1973)

Pequeña Suite para orquesta

Orquesta Sinfónica de Fort Worth / Miguel Harth-Bedoya

07.00

Joachim Raff

Marcha, de la música incidental para la tragedia “Bernhard von Weimar”

Orquesta de la Ópera de Gotemburgo / Henrik Schaefer



Wolfgang Amadeus Mozart

9 variaciones para piano en Re mayor sobre un minuet de Duport, K.573

Stefan Vladar, piano

Nicolaus Bruhns (compositor y organista alemán, 1665-1697)

“Regocíjate en el Señor”, salmo Nº100

Martin Klietmann, tenor

Capella Savaria / Pál Németh

Joaquín Turina

Danzas fantásticas

Orquesta de la Suisse Romande / Ernest Ansermet



08.00

Frederic Chopin

Ocho preludios para piano, op.28: Nros.15 a 22

Rafal Blechacz, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Suite del ballet “El cascanueces”, op.71a

Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

Domenico Dragonetti

Andante y Rondó para contrabajo y orquesta

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

09.00

Robert Schumann

Trío Nº3 en sol menor, op.110

Isabelle Faust, violín

Jean-Guihen Queyras, chelo

Alexander Melnikov, piano

Francesco Durante

Concierto para cuerdas y bajo contínuo en La mayor, "La Piazza"

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Malcolm Arnold

Sinfonietta Nº2, op.65

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

10.00

Julius Conus (violinista y compositor ruso, 1869-1942)

Concierto para violín y orquesta en mi menor

Andrei Korsakov, violín

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviètica / Vladimir) Kozhukhar

Ferruccio Busoni

Suite para clarinete y piano, op.10

Aldo Orvieto, piano

Davide Teodoro, clarinete

Paul Hindemith

Música de concierto para cuerdas y metales, op.50

Orquesta Philharmonia / Paul Hindemith

11.00

Los Caminos del Barroco

Juan Gutiérrez de Padilla

Misa José hijo de David

Siglo de Oro / Patrick Allies.

Juan Gutiérrez de Padilla

Al establo más dichoso, villancico-ensaladilla a ocho

EnsAmble Ad-Hoc

Manuel de Zumaya

Lamentaciones del Profeta Jeremías

Chanticler

Manuel de Zumaya

Celebren y publiquen, villancico

Chanticler

Manuel de Zumaya

Clarines sonad, villancico

Conjunto de Cámara de la Ciudad de México / Benjamín Juárez Echenique

12.00

El Clásico del Mediodía

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.19

Martha Argerich, piano

Philharmonia Orchestra / Giuseppe Sinopoli

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº1 en Fa mayor, op.5, Nº1

Paul Tortelier, chelo;

Eric Heidsieck, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Joseph Haydn

Sinfonía N°98 en Mi bemol mayor

Orquesta de Cleveland / George Szell

Manuel Canales (1747-1786)

Cuarteto en Sol mayor, op.3, Nº5

Cuarteto Cambini de Munich

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Jan Dismas Zelenka

Obertura a siete en Fa mayor, para dos violines, dos oboes, viola, fagot y bajo continuo

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Heitor Villa-Lobos

Concierto para piano y orquesta Nº2

Cristina Ortiz, piano

Orquesta Filarmónica Real / Miguel Gómez-Martínez

Isaac Albéniz

Sous le palmier (arreglo para trío de guitarras)

Trío de guitarras de Buenos Aires

19.00

Bedrich Smetana

Cuarteto Nº1 en mi menor, "De mi vida"

Cuarteto de Cleveland

Saverio Mercadante

Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101

Vincenzo Mariozzi, clarinete

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y clave en Re mayor, K.29

Gérard Poulet, violín

Blandine Verlet, clave

20.00

La Gran Aldea (Suecia)

Kurt Atterberg

Concierto para piano y orquesta en si bemol menor, op.37

Love Derwinger, piano

Orquesta Filarmónica de la Radio del Norte de Alemania / Ari Rasilainen

Franz Berwald

Serenata

Thomas Annmo, tenor

Quinteto de vientos Arion

Mikael Björk, contrabajo / Joakim Kallhed, piano

21.00

Música Nocturna

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.15

Krystian Zimerman, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

22.00

Robert Schumann

Estudios sinfónicos para piano, op.13

Alfred Brendel, piano

Pauline Hall (1890-1969)

Suite para quinteto de vientos

Quinteto de Vientos de Bergen

23.00

Industria Nacional

Honorio Siccardi

Cuarteto Nº2 (1947)

Cuarteto Gianneo

Registro obtenido en Dolores en noviembre de 2007

Elifio Rosáenz

Música para orquesta (1969)

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Jorge Fontenla

Grabado en vivo en el Teatro Colón, Buenos Aires, el 30 de marzo de 1977

Eduardo Checchi

Cuatro notas

Ensamble de Vientos Pampa / Eduardo Checchi