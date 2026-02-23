PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

23/02/2026

Programación Martes 24 de Febrero

00.00
La Trasnoche Clásica

Alexander Borodin
Cuarteto Nº1 en La mayor
Cuarteto Borodin

Claude Debussy
Suite bergamasque, L.75
Claude Helffer, piano

Franz Xaver Süssmayr
Concierto para clarinete bajo y orquesta en Re mayor (completado por Michael Freyhan)
Thea King, clarinete bajo
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Leopold Hager

Felix Mendelssohn
Canción nocturna, op.71, Nº6
Nuevo amor, op.19, Nº4
Sol del insomne
Otra canción de Mayo, op.8, Nº8

Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y clave en Mi bemol mayor, BWV 1031
Jean-Pierre Rampal, flauta;
Robert Veyron-Lacroix, clave
Jordi Savall, viola da gamba

Franz Schubert
Quinteto de cuerdas en Do mayor, op.163, D.956
Vera Beths, violín;
Lisa Rautenberg, violín;
Steven Dann, viola;
Kenneth Slowik, chelo;
Anner Bylsma, chelo

Alessandro Scarlatti
Concerto grosso Nº1 en fa menor
Europa Galante / Fabio Biondi

Aaron Copland
Sonata para piano
William Kapell, piano

Ludwig van Beethoven
Trío Nº2 en Sol mayor, op.1, Nº2
Trío Beaux Arts

Thomas Tallis
O sacrum convivium
Coro de la Capilla Real de la Torre de Londres / John Williams

Heinrich Herzogenberg
Trío para corno, oboe y piano en re mayor, op.61
Ingo Goritzky, oboe;
Barry Tuckwell, corno;
Ricardo Requejo, piano

Julius Röntgen
Fantasía para violín y piano, op.24
Joan Berhemer, violín;
Rob Mann, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº13 en Si bemol mayor, K.333
Mitsuko Uchida, piano

Matthew Locke
La tempestad. Música incidental
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Johannes Brahms
Sonata para viola y piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.120, Nº2
Lars Anders Tomter, viola
Leif Ove Andsnes, piano

Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº2 en mi menor, op.57
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Dmitri Kabalevsky
Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.46
Murray MacLachlan, piano

Gabriel Fauré
Quinteto para piano y cuerdas en re menor, op.89
Jean Hubeau, piano
Cuarteto Via Nova

Edward Elgar
Introducción y allegro para orquesta, op.47
Orpheus Chamber Orchestra

Ernest Bloch
Infantiles. Diez piezas para chicos (Enfantines)
István Kassi, piano

07.00
Y la mañana va

Hans Pfitzner
Scherzo para orquesta
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Werner Andreas Albert

Béla Bartók
Sonata para piano
Claude Helffer, piano

George Frideric Handel
Concerto grosso en Re mayor, op.6, Nº5
I Musici

Johann Strauss hijo
Cuentos de los bosques de Viena, vals op.325
Orquesta Hallé / Bryden Thomson

08.00

Félix Draeseke (compositor alemán, 1835-1913)
Obertura de la ópera “Gudrun”
Orquesta Sinfónica de Wuppertal / George Hanson

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109
Alexandre Tharaud, piano

Heinrich Franz von Biber
Sonata representativa para violín y bajo continuo en La mayor
Ensamble Romanesca

Edouard Lalo
Rapsodia noruega para orquesta
Orquesta Sinfónica de Basilea / Giancarlo Andretta

09.00

Louis Vierne (compositor y organista francés, 1870-1937)
Quinteto con piano en do menor, op.42
Stephen Coombs, piano
Cuarteto Chilingirian

Heitor Villa-Lobos
Uirapurú, poema sinfónico
Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho

10.00

Johann Nepomuk Hummel
Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor
Wynton Marsalis, trompeta
Orquesta National Philharmonic / Raymond Leppard

Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº5 en Do mayor, op.38 (versión original)
Boris Berman, piano

Zoltán Kodály
Danzas de Marosszék
Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel

11.00
Música de Verano

Joseph Haydn
Sinfonía Nº93 en Re mayor, Hob:I.93
The Hannover Band / Roy Goodman

Luis Cluzeau Mortet (Uruguay, 1889-1957)
Suite de valses Nº1
Polly Ferman, piano

Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.4, Nº2, R.279
Simon Standage, violín
The English Concert / Trevor Pinnock

Samuel Barber
Música de verano para quinteto de vientos, op.31
Quinteto de Vientos de Bergen

12.00

Dietrich Buxtehude
Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº1, BuxWV 252
Trío del Museo de Boston

Robert Schumann
Arabesco para piano en Do mayor, op.18
Jean-Yves Thibaudet, piano

Anton Reicha (Rep. Checha, 1770-1836)
Cuarteto para cuatro flautas en Sol mayor, op.27
Cuarteto Kuhlau

Carl Nielsen
Suite Aladino, FS 89
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Edvard Grieg
- Cuadros sonoros poéticos, op.3, Nº4
- Cuadros sonoros poéticos, op.3, Nº5
- Cuadros sonoros poéticos, op.3, Nº6
Leif Ove Andsnes, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música de Verano

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº33 en Do menor, Hob.XVI:20
Emanuel Ax, piano

George Stephanescu
Sinfonía en La mayor
Orquesta Estatal Filarmónica Transilvania de Cluj-Napoca / Emil Simon

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Joseph Joachim Raff
Obertura Macbeth
Orquesta Filarmónica del Estado Eslovaco / Urs Schneider

Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"
Anne-Sophie Mutter, violín
Lambert Orkis, piano

Camille Saint-Saëns
“Mon coeur s’ouvre à ta voix” y duo final del segundo acto de Sansón y Dalila
Agnes Baltsa, mezzosoprano
José Carreras, tenor
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

19.00

Henry Vieuxtemps
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50
Heinrich Schiff, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

František Vaňerovský (compositor checo del Clasicismo)
Cuarteto para clarinete y tres cornos di bassetto en Fa mayor
Ensamble Los Clarinetistas Suizos

George Frideric Handel
Concerto grosso Nº5 en Re mayor, op.6, Nº5
I Musici

Francisco Mignone
Marvadinho
Marcel Worms, piano

20.00
Música de Verano

François Couperin
Concierto N°7, de Los gustos reunidos o Nuevos conciertos
Ensamble Musica Ad Rhenum / Jed Wentz

Zoltán Kodály
Suite de la ópera Háry János (“Preludio”,”Reloj musical vienés”, ”Canción”, “Batalla y derrota de Napoleón”, “Intermedio” y “Entrada del emperador y su corte”)
Orquesta Filarmónica de la Radio de Holanda / Antal Dorati

Franz Schubert
El pastor en la roca, D.965
Helen Donath, soprano
Dieter Klöcher, clarinete
Klaus Donath, piano

21.00

Vasily Kalinikov
Sinfonía Nº1 en sol menor (1895)
Orquesta Sinfónica Nacional de Ucrania / Theodore Kuchar

Knut Nystedt
Bach Inmortal
Coro Solistas de Noruega / Knut Nystedt

Baden Powell
Retrato brasileiro, para guitarra
Ignacio López, guitarra

22.00

Giacomo Carissimi
Lamento in morte di Maria Stuarda
Romina Basso, mezzosoprano
Latinitas Nostra / Markellos Chryssicos

Robert Schumann
Papillons, op.2, para piano
Nelson Freire, piano

George Gershwin
Un americano en París, poema sinfónico (edición crítica sin cortes de Mark Clague)
Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Louis Langrée

Louis Spohr
Dúo concertante para dos violines en Sol mayor, op.67, Nº3
Dúo Michal-Carfi

Johan Halvorsen
Marcha de entrada de los boyardos
Orquesta Sinfónica de Islandia / Bjarte Engeset

23.00

Felix Mendelssohn
Sonata para piano Nº3 en Si bemol mayor, op.106
Martin Jones, piano

Thomas Arne
Obertura Nº1 en mi menor, de Ocho oberturas a ocho partes
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Jean Sibelius
Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47
Shlomo Mintz, violín
Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine