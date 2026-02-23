Programación Martes 24 de Febrero

00.00
La Trasnoche Clásica
Alexander Borodin
Cuarteto Nº1 en La mayor
Cuarteto Borodin
Claude Debussy
Suite bergamasque, L.75
Claude Helffer, piano
Franz Xaver Süssmayr
Concierto para clarinete bajo y orquesta en Re mayor (completado por Michael Freyhan)
Thea King, clarinete bajo
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Leopold Hager
Felix Mendelssohn
Canción nocturna, op.71, Nº6
Nuevo amor, op.19, Nº4
Sol del insomne
Otra canción de Mayo, op.8, Nº8
Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y clave en Mi bemol mayor, BWV 1031
Jean-Pierre Rampal, flauta;
Robert Veyron-Lacroix, clave
Jordi Savall, viola da gamba
Franz Schubert
Quinteto de cuerdas en Do mayor, op.163, D.956
Vera Beths, violín;
Lisa Rautenberg, violín;
Steven Dann, viola;
Kenneth Slowik, chelo;
Anner Bylsma, chelo
Alessandro Scarlatti
Concerto grosso Nº1 en fa menor
Europa Galante / Fabio Biondi
Aaron Copland
Sonata para piano
William Kapell, piano
Ludwig van Beethoven
Trío Nº2 en Sol mayor, op.1, Nº2
Trío Beaux Arts
Thomas Tallis
O sacrum convivium
Coro de la Capilla Real de la Torre de Londres / John Williams
Heinrich Herzogenberg
Trío para corno, oboe y piano en re mayor, op.61
Ingo Goritzky, oboe;
Barry Tuckwell, corno;
Ricardo Requejo, piano
Julius Röntgen
Fantasía para violín y piano, op.24
Joan Berhemer, violín;
Rob Mann, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº13 en Si bemol mayor, K.333
Mitsuko Uchida, piano
Matthew Locke
La tempestad. Música incidental
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
Johannes Brahms
Sonata para viola y piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.120, Nº2
Lars Anders Tomter, viola
Leif Ove Andsnes, piano
Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº2 en mi menor, op.57
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Dmitri Kabalevsky
Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.46
Murray MacLachlan, piano
Gabriel Fauré
Quinteto para piano y cuerdas en re menor, op.89
Jean Hubeau, piano
Cuarteto Via Nova
Edward Elgar
Introducción y allegro para orquesta, op.47
Orpheus Chamber Orchestra
Ernest Bloch
Infantiles. Diez piezas para chicos (Enfantines)
István Kassi, piano
07.00
Y la mañana va
Hans Pfitzner
Scherzo para orquesta
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Werner Andreas Albert
Béla Bartók
Sonata para piano
Claude Helffer, piano
George Frideric Handel
Concerto grosso en Re mayor, op.6, Nº5
I Musici
Johann Strauss hijo
Cuentos de los bosques de Viena, vals op.325
Orquesta Hallé / Bryden Thomson
08.00
Félix Draeseke (compositor alemán, 1835-1913)
Obertura de la ópera “Gudrun”
Orquesta Sinfónica de Wuppertal / George Hanson
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109
Alexandre Tharaud, piano
Heinrich Franz von Biber
Sonata representativa para violín y bajo continuo en La mayor
Ensamble Romanesca
Edouard Lalo
Rapsodia noruega para orquesta
Orquesta Sinfónica de Basilea / Giancarlo Andretta
09.00
Louis Vierne (compositor y organista francés, 1870-1937)
Quinteto con piano en do menor, op.42
Stephen Coombs, piano
Cuarteto Chilingirian
Heitor Villa-Lobos
Uirapurú, poema sinfónico
Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho
10.00
Johann Nepomuk Hummel
Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor
Wynton Marsalis, trompeta
Orquesta National Philharmonic / Raymond Leppard
Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº5 en Do mayor, op.38 (versión original)
Boris Berman, piano
Zoltán Kodály
Danzas de Marosszék
Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel
11.00
Música de Verano
Joseph Haydn
Sinfonía Nº93 en Re mayor, Hob:I.93
The Hannover Band / Roy Goodman
Luis Cluzeau Mortet (Uruguay, 1889-1957)
Suite de valses Nº1
Polly Ferman, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.4, Nº2, R.279
Simon Standage, violín
The English Concert / Trevor Pinnock
Samuel Barber
Música de verano para quinteto de vientos, op.31
Quinteto de Vientos de Bergen
12.00
Dietrich Buxtehude
Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº1, BuxWV 252
Trío del Museo de Boston
Robert Schumann
Arabesco para piano en Do mayor, op.18
Jean-Yves Thibaudet, piano
Anton Reicha (Rep. Checha, 1770-1836)
Cuarteto para cuatro flautas en Sol mayor, op.27
Cuarteto Kuhlau
Carl Nielsen
Suite Aladino, FS 89
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt
Edvard Grieg
- Cuadros sonoros poéticos, op.3, Nº4
- Cuadros sonoros poéticos, op.3, Nº5
- Cuadros sonoros poéticos, op.3, Nº6
Leif Ove Andsnes, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música de Verano
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº33 en Do menor, Hob.XVI:20
Emanuel Ax, piano
George Stephanescu
Sinfonía en La mayor
Orquesta Estatal Filarmónica Transilvania de Cluj-Napoca / Emil Simon
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Joseph Joachim Raff
Obertura Macbeth
Orquesta Filarmónica del Estado Eslovaco / Urs Schneider
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"
Anne-Sophie Mutter, violín
Lambert Orkis, piano
Camille Saint-Saëns
“Mon coeur s’ouvre à ta voix” y duo final del segundo acto de Sansón y Dalila
Agnes Baltsa, mezzosoprano
José Carreras, tenor
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis
19.00
Henry Vieuxtemps
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50
Heinrich Schiff, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner
František Vaňerovský (compositor checo del Clasicismo)
Cuarteto para clarinete y tres cornos di bassetto en Fa mayor
Ensamble Los Clarinetistas Suizos
George Frideric Handel
Concerto grosso Nº5 en Re mayor, op.6, Nº5
I Musici
Francisco Mignone
Marvadinho
Marcel Worms, piano
20.00
Música de Verano
François Couperin
Concierto N°7, de Los gustos reunidos o Nuevos conciertos
Ensamble Musica Ad Rhenum / Jed Wentz
Zoltán Kodály
Suite de la ópera Háry János (“Preludio”,”Reloj musical vienés”, ”Canción”, “Batalla y derrota de Napoleón”, “Intermedio” y “Entrada del emperador y su corte”)
Orquesta Filarmónica de la Radio de Holanda / Antal Dorati
Franz Schubert
El pastor en la roca, D.965
Helen Donath, soprano
Dieter Klöcher, clarinete
Klaus Donath, piano
21.00
Vasily Kalinikov
Sinfonía Nº1 en sol menor (1895)
Orquesta Sinfónica Nacional de Ucrania / Theodore Kuchar
Knut Nystedt
Bach Inmortal
Coro Solistas de Noruega / Knut Nystedt
Baden Powell
Retrato brasileiro, para guitarra
Ignacio López, guitarra
22.00
Giacomo Carissimi
Lamento in morte di Maria Stuarda
Romina Basso, mezzosoprano
Latinitas Nostra / Markellos Chryssicos
Robert Schumann
Papillons, op.2, para piano
Nelson Freire, piano
George Gershwin
Un americano en París, poema sinfónico (edición crítica sin cortes de Mark Clague)
Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Louis Langrée
Louis Spohr
Dúo concertante para dos violines en Sol mayor, op.67, Nº3
Dúo Michal-Carfi
Johan Halvorsen
Marcha de entrada de los boyardos
Orquesta Sinfónica de Islandia / Bjarte Engeset
23.00
Felix Mendelssohn
Sonata para piano Nº3 en Si bemol mayor, op.106
Martin Jones, piano
Thomas Arne
Obertura Nº1 en mi menor, de Ocho oberturas a ocho partes
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Jean Sibelius
Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47
Shlomo Mintz, violín
Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine