Programación Martes 24 de Enero

Martes 24-01-2023

00.00

La Trasnoche de La 96.7

Victor Herbert

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en mi menor, op.30

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Matthew Locke

La tempestad. Música incidental

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Isaac Albéniz

Córdoba, de Cantos de España para piano, op. 232, No. 4(transcripción para dos guitarras)

Dúo Horreaux-Trehard

Edvard Grieg

Antiguo romance noruego con variaciones, op.51

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32

Sviatoslav Richter, piano

Heitor Villa-Lobos

Dos estudios y dos preludios para guitarra

Víctor Pellegrini, guitarra

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, K.313

Claude Monteux, flauta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Franz Berwald

Trío Nº2 en fa menor

Ilonya Prunyi, piano

András Kiss, violín

Csaba Onczay, chelo

Dmitri Kabalevsky

Romeo y Julieta, suite op.56

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

François Devienne

Sonata para fagot y bajo continuo en Do mayor, op.24, Nº4

Klaus Thunemann, fagot

Klauss Stoll, violone

Jörg Ewald Dähler, fortepiano

Franz Schubert

Fantasía para piano a cuatro manos en fa menor, op.103 D.940

Imre Rohmann y András Schiff, piano

Aaron Copland

Sinfonía Nº3

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Fanny Mendelssohn

Seis canciones, op.9

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Francis Poulenc

Suite francesa

London Wind Orchestra/ Denis Wick

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandenburgués Nº1 en Fa mayor, BWV 1046

Orquesta de Cámara Inglesa / Raymond Leppard

Bedrich Smetana

Cuarteto Nº1 en mi menor, "De mi vida"

Cuarteto Lindsay

Sergei Prokofiev

Suite escita, op.20

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Dmitri Kitajenko

Franz Liszt

Paráfrasis para piano sobre Margarita en la Rueca de Schubert, S.558, Nº8

Paráfrasis para piano sobre Serenata de Schubert, S.558, N9

Paráfrasis para piano sobre El molinero y el arroyo de Schubert, S.565, Nº2

Paráfrasis para piano sobre Para cantar sobre el agua de Schubert, S.558, Nº2

Evgeny Kissin, piano

Jean-Baptiste Antoine Forqueray

La du vancel (arr. para viola da gamba de J. Savall)

Jordi Savall, viola da gamba

Alexander Borodin

Quinteto para cuerdas en fa menor

Otto Kérstesz, chelo

Nuevo Cuarteto Budapest

07.00

Y la Mañana Va

Franz Von Suppé

Obertura de la operetta Bocaccio

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Louis Spohr

Romance para clarinete y piano en Si bemol mayor

Elisabeth Ganter, clarinete

Peter Schamlfuss, piano

Ernest Chausson

Noche de fiesta, poema sinfónico op.32

Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión de Bélgica / José Serebrier

Franz Liszt

Fantasía sobre dos motivos de “Las bodas de Fígaro”, de Mozart

Emil Gilels, piano

Franz Schubert

Rosamunda, obertura Deutsch 797

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Kovacs

08.00



Johann Sebastian Bach

Partita para flauta, clave y, chelo en re menor, BWV 997

Ensamble Ars Rediviva

Richard Wagner

Inmolación de Brunilda, escena final de la ópera “El ocaso de los dioses”

Monserrat Caballé, soprano

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Jules Massenet

Fantasía para chelo y orquesta

Sophie Rolland, chelo

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gilbert Varga

09.00



Joseph Joachim

Variaciones para violín y piano en mi menor

Hagai Shaham, violín

Arnon Erez, piano

Franz Antón Hoffmeister

Concierto para trompeta y orquesta en Re mayor (arreglo para trompeta sobre el original para viola)

Sergei Nakariakov, trompeta

Orquesta de Cámara de Würtemberg / Jörg Faerber

Arthur Honegger

Suite de la música para la película “Napoleón”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Adriano

10.00

Pauline Hall

Suite para quinteto de vientos

Quinteto de Vientos de Bergen

Sergei Rachmaninov

Seis momentos musicales, op.16

Nikolai Lugansky, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº46 en Do mayor, K.96

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

11.00

Música de Verano

Johann Sebastian Bach

Suite orquestal N°2 en si menor

Akademie für Alte Musik Berlin

Dmitri Kabalevsky (1904-1987)

Sonata para piano N°1 en Fa mayor, op.6

Alexandre Dossin

Antonio Salieri

“Quando più irato freme”, de la ópera L’Europa riconosciuta

Y

“Se spiegar potessi appieno”, de la ópera La finta scema

Diana Damrau, soprano

Le Cercle de L’Harmonie / Jérémie Rhorer

12.00

Clara Wieck Schumann

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.7

Isata Kanneh-Mason, piano

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Holly Mathieson

Heitor Villa-Lobos

Cuarteto para cuerdas N°17

Cuarteto Latinoamericano

Henry Purcell

Suite de la música incidental para Bonduca o la heroína británica

The Parley of Instruments / Peter Holman

13.00

Actualidad Musical

Ernest Chausson

Concierto para violin, piano y cuarteto de cuerdas, op.21

Janine Jansen, violin

Sunwook Kim, piano

Cuarteto Opus13

El 30 de diciembre de 2022, en el Festival Internacional de Música de Cámara de Utrecht

Isaac Albéniz

“Málaga” y “Eritaña”, del cuarto cuaderno de Iberia

Nelson Goerner, piano

14.00

Franz Schubert

Sinfonía N°8 en si menor, “Inconclusa”

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Dmitri Shostakovich

Trío con piano N°2 en mi menor, op.67

Leonidas Kavakos, violín

Gautier Capuçon, cello

Yuja Wang, piano

En el festival de Verbier, el 29 de julio de 2022

15.00

Alberto Williams

Poema de los mares australes

Orquesta Sinfónica Nacional / Lucía Zicos

Elisabeth Jacquet de la Guerre (compositora francesa: 1665 – 1729)

Sonata para violín y bajo continuo N°6 en La mayor

Dana Maiben, violín

Sarah Cunningham, viola da gamba

Lisa Goode Crawford, clave

Giuseppe Verdi

Final del primer acto de La traviata

Nadine Sierra, soprano

Paolo Fanale, tenor

Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI / Riccardo Frizza

Charles Gounod

“Je veux vivre”, de la ópera Romeo y Julieta

Nadine Sierra, soprano

Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI / Riccardo Frizza

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Música de Verano

Frantisek Vanerovsky

Cuarteto para clarinete y tres cornos de basetto en Fa mayor

Swiss Clarinet Players

Henry Purcell

Suite de La historia de Diocleciano, Z.627

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Henriëtte Bosmans (compositora holandesa, 1895 – 1952)

Poema para chelo y orquesta

Dmitri Ferschtman, chelo

Orquesta de Cámara de Holanda / Ed Spanjaard

Carl Philipp Emanuel Bach

Selección del Magnificat, Wq 215

Felicity Palmer, soprano

Helen Watts, contralto

Robert Tear, tenor

Academy of St. Martin in the Fields / Philip Ledger

19.00

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano Nº1 en La mayor, op.13

Krysia Osostowicz, violín

Susan Tomes, piano

Rolf Liebermann

Geigy Festival Concerto

Orquesta Filarmónica de Bremen / Gunter Neuhold

Luigi Boccherini

Quinteto para guitarra y cuerdas en re menor, G.445

Pepe Romero, guitarra

Academy of St.Martin in the Fields Ensamble

20.00

Gustav Holst

St. Paul's Suite, op.29, Nº2

Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Carlos Guastavino

Dos cantilenas:

-Santa Fe antiguo

-Trébol

Alfredo Corral, piano

Muzio Clementi

Sinfonía Nº3 en Sol mayor, WoO34, "Gran sinfonía nacional"

The Philharmonia / Francesco D' Avalos

Juan Pedro Franze

Pequeño homenaje a Carl Philipp Emmanuel Bach

Mercedes Pomilio, clave

21.00

Rued Langgaard (compositor danés 1893-1952)

Flores de la montaña, para trío

Tre Musici

André Cardinal Destouches

Suite de la ópera-ballet “Los elementos”

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Dmitri Shostakovich

Suite de ballet Nº1 (arreglo orquestal de Levon Atovmian)

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Ludwig van Beethoven

Rondó para piano en Do mayor, op.51, Nº1

Rudolf Buchbinder, piano

Giovanni Girolamo Kapsberger

Cuatro danzas para laúd:

- Gagliarda 1a

- Gagliarda 10a

- Corrente 7a

- Corrente 2a

Paul O'Dette, laúd

22.00

Hugo Alfvén

“Danza de la pastora”, del ballet El rey de la montaña (1923)

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

Maurice Ravel

Música del ballet Dafnis y Cloe

Coro del Conservatorio de Nueva Inglaterra

Orquesta Sinfónica de Boston / Charles Munch

Grabación realizada en el Symphpny Hall de Boston el 26 y 27 de febrero de 1961

23.00

Industria Nacional

Johann Christian Bach

Concierto para viola y orquesta en do menor

Marcela Magin, viola

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Mario Perusso

Grabado en vivo el 6 de marzo de 1982

Walter Heinze

Milonga de Moreira, Vidala y La trunca nueva

Jorge Santos, guitarra

Benjamin Britten

Missa Brevis

Rocío Arbizu y Daniela Tabernig, sopranos

Coro de Niños y Jóvenes de la Municipalidad de Santo Tomé / María Elena Boero

Norma Scarafia, órgano

José Bragato

Impresionista

Daniel Binelli

Preludio y Candombe

Orquesta de Cámara de la Universidad Nacional de Lanús / Daniel Bozzani