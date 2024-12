Programación Martes 24 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Stu Williamson

Red cross

Just friends

Nick Moran

Strange brew

Say hi to Paris

Paul McCartney

I’m gonna sit down and write myself a letter

Accentuate the positive

It’s only a paper moon

00.30

La Trasnoche Clásica

Claude Debussy

La caja de juguetes, L.128

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

Frédéric Chopin

Polonesa fantasía para piano Nº6 en La bemol mayor, op.61

Maurizio Pollini, piano

Sigismondo D'India

Ancidetemi pur, dogliosi afán, del Quinto libro de madrigales a cinco voces

Les Arts Florissants / William Christie

Henry Vieuxtemps

Concierto para violín y orquesta Nº5 en la menor, op.37

Cho-Liang Lin, violín

Minnesota Orchestra / Neville Marriner

Antonin Dvorák

Cuatro canciones

Magdalena Kozená, mezzosoprano

Graham Johnson, piano

Carl Nielsen

Quinteto de cuerdas en Sol mayor FS.5

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº3 en do menor, op.44

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Franz Liszt

Venecia y Nápoles, cuatro piezas para piano, S.159

Leslie Howard, piano

Bohuslav Martinu

Sinfonía Nº5, H.310

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Franz Krommer

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52

Pierre Feit, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky

Johann Sebastian Bach

Partita para violín Nº2 en re menor, BWV 1004

Janine Jansen, violín

Joseph Haydn

Sinfonía Nº101 en Re mayor, Hob.I:100, "El reloj"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Antonio Vivaldi

Clarae stellae, scintillate, R.625

Randi Stene, contratenor

Taverner Consort / Andrew Parrott

John Ireland

Sonata para piano en mi menor

Eric Parkin, piano

06.00

Y la mañana va

Carl Michael Ziehrer

Las damas de Viena, vals op.388

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº24 en Fa mayor, K.376

Alina Ibragimova, violìn

Cedric Tiberghien, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en Fa mayor, op.2, Nº8

Jec Wentz, flauta

Ensamble Musica ad Rhenum

Karl Kohout

Sinfonía en fa menor

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

07.00

Alexander Glazunov

Vals de concierto Nº2, en Fa mayor, op.51

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Robert Schumann

Canciones del amanecer, op.133

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Georg Friedrich Handel

Concerto a due cori en Si bemol mayor, Catálogo Handel 332

The English Concert / Trevor Pinnock

Jacques Ibert

Escalas

Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi

08.00



Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº11 en fa menor, op.95, "Serioso"

Cuarteto Juilliard

John Marsh (compositor y escritor ingles, 1752-1828)

Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor, “La cacería”

London Mozart Players / Matthias Bamert

Eduard Tubin

Variaciones para piano sobre una melodía popular estonia

Vardo Rumessen, piano

09.00

Aram Jachaturián

Concierto para chelo y orquesta

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

François Couperin

“Veni sponsa Christi”, motete a Santa Susana

Sandrine Piau y Caroline Pelon, sopranos

Jean-Paul Fouchécourt, contratenor

Jérôme Correas, bajo-barítono

Les Talents Lyriques / Christophe Rousset

10.00

Franz Liszt

Rapsodia húngara para piano Nº9 en Mi bemol mayor

Michelle Campanella, piano

Heitor Villa-Lobos

Quinteto para flauta, arpa y trío de cuerdas

Xavier Aragau, flauta

Gwenaelle Rousseley, arpa

Dominique Feret, violín

Jean-Baptiste Brunier, viola

David Simpson, chelo

Edward Elgar

Suite de la mùsica incidental para la puesta de ”El Rey Arturo”

Sinfonietta de Bournemouth / George Hurst

11.00

Los Caminos del Barroco

Angelo Ragazzi

Sonata a cuatro en Sol mayor, op.1, N°12, “Pastoral”

Capella Gabetta / Andrés Gabetta

José de Torres

Más no puede ser. Cantada al Nacimiento de Nuestro Señor a ocho con violines y oboe

Marta Almajano, soprano

Xenia Meijer, mezzosoprano

Pascal Bertin, contratenor

Pedro Ormazábal, tenor

Jordi Ricart, barítono

Ensamble Al Ayre Español / Eduardo López Banzo

Michel Corrette

Vosotros, que deseáis sin fin, arreglo instrumental del villancico homónimo

Michel Chapuis, órgano

Georg Philip Telemann

Levántate, Sión, y que el júbilo festivo resuene en tu sagrado recinto, cantata para el primer día de Navidad

Odrote Mields, soprano

Britta Schwarz, contralto

Wilfried Jochen, tenor

Dirk Schmidt, bajo

Coro de Cámara de Magdeburgo

Orquesta de Cámara Telemann de Michelstein / Ludger Rémy

Anónimo (Códice Martínez Compañón)

Cachua al Nacimiento de Nuestro Señor

Ensamble Capilla de Indias / Tiziana Palmiero

12.00

El Clásico del Mediodía

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Michel Portal, clarinete

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº15 en Fa mayor, K.533/494

Mitsuko Uchida, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Joseph Haydn

Misa en Si bemol mayor, “Creación”, Hob.XII:13 (1801)

Christina Oelze, soprano

Elisabeth von Magnus, mezzosoprano

Herbert Lippert, tenor

Gerald Finley, bajo

Coro Arnold Schönberg

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Mauro Giuliani

Duettino facile, op.77, para flauta y guitarra

Mikael Helasvuo, flauta

Jukka Savijoki, guitarra

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

20.00

La Gran Aldea

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional