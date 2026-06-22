Programación Martes 23 de Junio

00.00

Trasnoche Jazz

Behn Gillece

Almost there

Four of a kind

The Haggis Horns

Haggis express

Burning

Sam Cooke

I cover the waterfront

When I fall in love

Accentuate the positive

00.30

La Trasnoche Clásica

Alessandro Scarlatti

Folía para clave en re menor

Alexander Weimann, clave

Antonin Dvorák

La rueca de oro, op.109

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

Béla Bartók

Siete piezas de Microcosmos para dos pianos, Sz 108

Ditta Bartók-Pásztory y Mária Comensoli, piano

Igor Stravinsky

Ocho miniaturas instrumentales para quince instrumentistas (orquestaciones de Les Cinq Dogts)

Orquesta de Cámara Orpheus

Antonio de Cabezón

Folia Para quien críe cabellos

Juan del Encina

Folia Hoy comamos y bebamos

Jordi Savall, viola da gamba;

Michael Behringer, órgano

Johann Melchior Molter

Concierto para clarinete y orquesta en Re mayor

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

William Boyce

Sinfonía Nº7 en Si bemol mayor

The English Concert / Trevor Pinnock

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Sol Gabetta, chelo;

Bertrand Chamayou, piano

Ludwig van Beethoven

Seis variaciones para piano sobre "Nel cor più non mi sento", WoO 70

Alfred Brendel, piano

Giulio Caccini

Le Nuove Musiche. Queste lagrim' amore

Le Nuove Musiche. Torna, deh torna

Montserrat Figueras, soprano;

Hopkinsons Smith, laúd;

Jordi Savall, viola da gamba;

Maurice Ravel

Concierto para piano y orquesta en Sol mayor

Martha Argerich, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Edward Elgar

Obertura En el Sur (Alassio), op.50

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

Max Bruch

Ocho piezas para clarinete, viola y piano, op.83

Janet Hilton, clarinete;

Nobuko Imai, viola;

Roger Vignoles, piano

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº1 en Si bemol mayor, BWV 825

María Tipo, piano

Samuel Barber

Cuarteto Nº1, op.11

Cuarteto Chester

Michel Richard Delalande

Primer capricho o Capricho de Villers-Cotterets

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Joseph Haydn

Concierto para violín, clave y orquesta en Fa mayor, Hob.XVIII:6

János Rolla, violín;

Zsuzsa Pertis, clave

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Fernando Sor

Seis arias de La Flauta Mágica, de Mozart, op.19

Lex Eisenhardt, guitarra

Vincenzo Bellini

Vaga luna, che inargenti

L'Abbandono

Cecilia Bartoli, mezzosoprano;

James Levine, piano

Gustav Mahler

Sinfonía Nº7 en mi menor, "Canción de la noche". Mov. 1 y 2

Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt /Eliahu Inbal

Antonio Vivaldi

Concierto en Re mayor, R.124, op.12, Nº3

Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini

César Franck

Preludio, aria y final

Dominique Cornil, piano

07.00

Y la mañana va

Franz Liszt

Rapsodia húngara Nº1 en fa menor

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Felix Mendelssohn

Preludio y fuga para piano en mi menor, op.35, Nº1

Benjamin Grosvenor, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con corno en Mi bemol mayor, K.407

Ferenc Tarjáni, corno

Cuarteto Kodály

Michel Mazuel (compositor francés, 1603-1676)

Suite para orquesta en Sol mayor

Les Concerts des Nations / Jordi Savall

08.00

Henry Vieuxtemps

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.46

Wen Sinn Yang, chelo

Orquesta Sinfónica Evergreen / Gernot Schmalfuss

Heitor Villa-Lobos

Tres piezas para piano: Bailado infernal, Feijoada sem perigo y Valsa scherzo

Sonia Rubinsky, piano

Joaquín Turina

Serenata, op.87

Orquesta Concerto Málaga / Gil de Gálvez

09.00

Piotr Ilich Chaikovsky

Trío en la menor, op.50

Trío Owon

Malcolm Arnold

Peterloo, obertura, op.97

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Charles Groves

10.00

Nicolo Porpora

“Ya la noche se avecina”, cantata

Elena Cecchi Fedi, soprano

Ensamble Auser Musici / Carlo ipata

Béla Bartók

Suite de danzas, Nro.de catálogo 68 (versión para piano)

Max Levinson, piano

Michael Tippett

Fantasía concertante sobre un tema de Corelli

Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito

11.00

Los Caminos del Barroco

Jean-Philippe Rameau

Final del cuarto acto de la tragedia lírica Hipólito y Aricia (1733)

Bernarda Fink, mezzosoprano

Véronique Gens, soprano

Jean-Paul Fouchecourt, tenor

Ensamble Vocal Sagittarius

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Giovanni Battista Pergolesi

Aria de Serpina, del intermedio cómico La serva padrona (1733)

Teresa Berganza, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Alexander Gibson

Johann Sebastian Bach

Preludio en Do mayor del Primer volumen de El clave bien temperado

Robert Hill, clave

Domenico Scarlatti

Sonata e Mi mayor para clave, K.380

Scott Ross, clave

Antonio Vivaldi

Primer movimiennto del Concierto en Re mayor para cuerdas, op.12, N°3 (1729)

Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini

Antonio Vivaldi

Segundo movimiennto del Concierto en La mayor para violín y cuerdas, op.9, N°2

Simon Standage, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Antonio Vivaldi

Primer movimiento del Concierto en mi menor para fagot y orquesta RV 484

Milan Turkovic, fagot

The English Concert / Trevor Pinnock

George Frideric Handel

“These labours past”, dúo del primer acto del oratorio Jefté (1751)

Carolyn Sampson, soprano

Robin Blaze, contratenor

Orquesta de la Era del Iluminismo / Nicholas Kraemer

Giovanni Battista Pergolesi

“Qui est homo, qui non fleret”, del Stabat Mater

Sebastian Hennig, niño soprano

René Jacobs, contratenor

Concerto Vocale / René Jacobs

Thomas Arne

Obertura N°3 en Sol mayor

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

12.00

Al Mediodía

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6

Cantilena / Adrian Shepherd

Frédéric Chopin

Scherzo Nº2 para piano en si bemol menor, op.31

Arturo Benedetti Michelangeli, piano

Ernest Bloch

Suite modal, para flauta y cuerdas

Alexa Still, flauta

Orquesta de Cámara de Nueva Zelanda / Nicholas Braithwait

Francois-Adrien Boïeldieu

Sonata para violín y arpa en Mi bemol mayor, op.8

Josef Suk, violín

Dagmar Platilová, arpa

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

John Parry

Sonata N°2 para arpa

Judy Loman, arpa

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº40 en sol menor, K.550 (1788)

Orquesta del Siglo VIII / Frans Brüggen

Grabado en vivo en la Concertgebouw de Amsterdam en mayo de 1985

Hermann Gustav Jaeschke

Variaciones para viola da gamba y fortepiano sobre un tema de la ópera ‘Jacob y sus hijos’, de Étienne Méhul

Thomas Fritzsch, viola da gamba

Michael Schönheit

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Blas Galindo

Sones de Mariachi

Orquesta del Festival de México / Enrique Bátiz

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21

Jan Lisiecki, piano

Sinfonia Varsovia / Howard Shelley

Pauline Viardot (compositora y mezzosoprano francesa, 1821-1910)

Sonatina para violín y piano en la menor

Reto Kuppel, violín

Wolfgang Manz, piano

19.00

George Frideric Handel

"Aleluya" de El Mesías, HWV 56

Coro y Orquesta de la Academia de Santa Cecilia de Roma / Myung-Whun Chung

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones sobre El Cascanueces (arreglo para clarinete y piano de Alexandre Chabod)

Wang Tao, clarinete

Akimi Fukuhara, piano

Jules Massenet

Fantasía para chelo y orquesta

Sophie Rolland, chelo

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gilbert Varga

Joseph Haydn

Sinfonía Nº15 en Re mayor, Hob.I:15

Orquesta Austrohúngara Haydn / Adam Fischer

20.00

Momentos Musicales

Carl Nielsen

Sonata para violín y piano en La mayor, op.9

Lidia Mordkovitch, violín

Clifford Benson, piano

Francesco Durante

Concierto a cuatro en sol menor

Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini

Ottorino Respighi

Fuentes de Roma

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Edo de Waart

21.00

Franz Schubert

Impromptu para piano en do menor, D.899, Nº1

Alfred Brendel, piano

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº1 en Re mayor, op.25, "Clásica"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Franz Liszt

Gran fantasía sobre motivos de Soirées musicales, S.422, Nº1

Leslie Howard, piano

Jean Sibelius

Cabalgata nocturna y amanecer, op.55

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

22.00

Industria Nacional

Guillermo Zalcman

Cuatro pastorales, para flauta, oboe y clarinete (1987)

Miembros del Ensamble Pampas (DAMUS)

Aram Jachaturian

Concierto en re menor para violín y orquesta (cadenza de David Oistraj)

Pablo Saraví, violín

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Algis Zhuraitis

Grabación de la transmisión radial del concierto realizado en el Teatro Colón el 31 de agosto de 1992

23.00

Complemento musical

Ludwig van Beethoven

Seis bagatelas para piano, op.126

Nelson Goerner, piano

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº4 en Re mayor, BWV 1069

Orquesta de Cámara de Stuttgart / Karl Münchinger

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº8 en do menor, op.110

Cuarteto Kronos