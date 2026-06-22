Programación Martes 23 de Junio

00.00
Trasnoche Jazz
Behn Gillece
Almost there
Four of a kind
The Haggis Horns
Haggis express
Burning
Sam Cooke
I cover the waterfront
When I fall in love
Accentuate the positive
00.30
La Trasnoche Clásica
Alessandro Scarlatti
Folía para clave en re menor
Alexander Weimann, clave
Antonin Dvorák
La rueca de oro, op.109
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Christoph Willibald Gluck
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Emmanuel Pahud, flauta
Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini
Béla Bartók
Siete piezas de Microcosmos para dos pianos, Sz 108
Ditta Bartók-Pásztory y Mária Comensoli, piano
Igor Stravinsky
Ocho miniaturas instrumentales para quince instrumentistas (orquestaciones de Les Cinq Dogts)
Orquesta de Cámara Orpheus
Antonio de Cabezón
Folia Para quien críe cabellos
Juan del Encina
Folia Hoy comamos y bebamos
Jordi Savall, viola da gamba;
Michael Behringer, órgano
Johann Melchior Molter
Concierto para clarinete y orquesta en Re mayor
Thomas Friedli, clarinete
Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer
William Boyce
Sinfonía Nº7 en Si bemol mayor
The English Concert / Trevor Pinnock
Robert Schumann
Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102
Sol Gabetta, chelo;
Bertrand Chamayou, piano
Ludwig van Beethoven
Seis variaciones para piano sobre "Nel cor più non mi sento", WoO 70
Alfred Brendel, piano
Giulio Caccini
Le Nuove Musiche. Queste lagrim' amore
Le Nuove Musiche. Torna, deh torna
Montserrat Figueras, soprano;
Hopkinsons Smith, laúd;
Jordi Savall, viola da gamba;
Maurice Ravel
Concierto para piano y orquesta en Sol mayor
Martha Argerich, piano
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
Edward Elgar
Obertura En el Sur (Alassio), op.50
Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult
Max Bruch
Ocho piezas para clarinete, viola y piano, op.83
Janet Hilton, clarinete;
Nobuko Imai, viola;
Roger Vignoles, piano
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº1 en Si bemol mayor, BWV 825
María Tipo, piano
Samuel Barber
Cuarteto Nº1, op.11
Cuarteto Chester
Michel Richard Delalande
Primer capricho o Capricho de Villers-Cotterets
Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard
Joseph Haydn
Concierto para violín, clave y orquesta en Fa mayor, Hob.XVIII:6
János Rolla, violín;
Zsuzsa Pertis, clave
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla
Fernando Sor
Seis arias de La Flauta Mágica, de Mozart, op.19
Lex Eisenhardt, guitarra
Vincenzo Bellini
Vaga luna, che inargenti
L'Abbandono
Cecilia Bartoli, mezzosoprano;
James Levine, piano
Gustav Mahler
Sinfonía Nº7 en mi menor, "Canción de la noche". Mov. 1 y 2
Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt /Eliahu Inbal
Antonio Vivaldi
Concierto en Re mayor, R.124, op.12, Nº3
Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini
César Franck
Preludio, aria y final
Dominique Cornil, piano
07.00
Y la mañana va
Franz Liszt
Rapsodia húngara Nº1 en fa menor
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta
Felix Mendelssohn
Preludio y fuga para piano en mi menor, op.35, Nº1
Benjamin Grosvenor, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto con corno en Mi bemol mayor, K.407
Ferenc Tarjáni, corno
Cuarteto Kodály
Michel Mazuel (compositor francés, 1603-1676)
Suite para orquesta en Sol mayor
Les Concerts des Nations / Jordi Savall
08.00
Henry Vieuxtemps
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.46
Wen Sinn Yang, chelo
Orquesta Sinfónica Evergreen / Gernot Schmalfuss
Heitor Villa-Lobos
Tres piezas para piano: Bailado infernal, Feijoada sem perigo y Valsa scherzo
Sonia Rubinsky, piano
Joaquín Turina
Serenata, op.87
Orquesta Concerto Málaga / Gil de Gálvez
09.00
Piotr Ilich Chaikovsky
Trío en la menor, op.50
Trío Owon
Malcolm Arnold
Peterloo, obertura, op.97
Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Charles Groves
10.00
Nicolo Porpora
“Ya la noche se avecina”, cantata
Elena Cecchi Fedi, soprano
Ensamble Auser Musici / Carlo ipata
Béla Bartók
Suite de danzas, Nro.de catálogo 68 (versión para piano)
Max Levinson, piano
Michael Tippett
Fantasía concertante sobre un tema de Corelli
Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito
11.00
Los Caminos del Barroco
Jean-Philippe Rameau
Final del cuarto acto de la tragedia lírica Hipólito y Aricia (1733)
Bernarda Fink, mezzosoprano
Véronique Gens, soprano
Jean-Paul Fouchecourt, tenor
Ensamble Vocal Sagittarius
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski
Giovanni Battista Pergolesi
Aria de Serpina, del intermedio cómico La serva padrona (1733)
Teresa Berganza, mezzosoprano
Orquesta Sinfónica de Londres / Alexander Gibson
Johann Sebastian Bach
Preludio en Do mayor del Primer volumen de El clave bien temperado
Robert Hill, clave
Domenico Scarlatti
Sonata e Mi mayor para clave, K.380
Scott Ross, clave
Antonio Vivaldi
Primer movimiennto del Concierto en Re mayor para cuerdas, op.12, N°3 (1729)
Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini
Antonio Vivaldi
Segundo movimiennto del Concierto en La mayor para violín y cuerdas, op.9, N°2
Simon Standage, violín
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Antonio Vivaldi
Primer movimiento del Concierto en mi menor para fagot y orquesta RV 484
Milan Turkovic, fagot
The English Concert / Trevor Pinnock
George Frideric Handel
“These labours past”, dúo del primer acto del oratorio Jefté (1751)
Carolyn Sampson, soprano
Robin Blaze, contratenor
Orquesta de la Era del Iluminismo / Nicholas Kraemer
Giovanni Battista Pergolesi
“Qui est homo, qui non fleret”, del Stabat Mater
Sebastian Hennig, niño soprano
René Jacobs, contratenor
Concerto Vocale / René Jacobs
Thomas Arne
Obertura N°3 en Sol mayor
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
12.00
Al Mediodía
Carl Friedrich Abel
Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6
Cantilena / Adrian Shepherd
Frédéric Chopin
Scherzo Nº2 para piano en si bemol menor, op.31
Arturo Benedetti Michelangeli, piano
Ernest Bloch
Suite modal, para flauta y cuerdas
Alexa Still, flauta
Orquesta de Cámara de Nueva Zelanda / Nicholas Braithwait
Francois-Adrien Boïeldieu
Sonata para violín y arpa en Mi bemol mayor, op.8
Josef Suk, violín
Dagmar Platilová, arpa
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
John Parry
Sonata N°2 para arpa
Judy Loman, arpa
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº40 en sol menor, K.550 (1788)
Orquesta del Siglo VIII / Frans Brüggen
Grabado en vivo en la Concertgebouw de Amsterdam en mayo de 1985
Hermann Gustav Jaeschke
Variaciones para viola da gamba y fortepiano sobre un tema de la ópera ‘Jacob y sus hijos’, de Étienne Méhul
Thomas Fritzsch, viola da gamba
Michael Schönheit
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Blas Galindo
Sones de Mariachi
Orquesta del Festival de México / Enrique Bátiz
Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21
Jan Lisiecki, piano
Sinfonia Varsovia / Howard Shelley
Pauline Viardot (compositora y mezzosoprano francesa, 1821-1910)
Sonatina para violín y piano en la menor
Reto Kuppel, violín
Wolfgang Manz, piano
19.00
George Frideric Handel
"Aleluya" de El Mesías, HWV 56
Coro y Orquesta de la Academia de Santa Cecilia de Roma / Myung-Whun Chung
Piotr Ilich Chaikovsky
Variaciones sobre El Cascanueces (arreglo para clarinete y piano de Alexandre Chabod)
Wang Tao, clarinete
Akimi Fukuhara, piano
Jules Massenet
Fantasía para chelo y orquesta
Sophie Rolland, chelo
Orquesta Filarmónica de la BBC / Gilbert Varga
Joseph Haydn
Sinfonía Nº15 en Re mayor, Hob.I:15
Orquesta Austrohúngara Haydn / Adam Fischer
20.00
Momentos Musicales
Carl Nielsen
Sonata para violín y piano en La mayor, op.9
Lidia Mordkovitch, violín
Clifford Benson, piano
Francesco Durante
Concierto a cuatro en sol menor
Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini
Ottorino Respighi
Fuentes de Roma
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Edo de Waart
21.00
Franz Schubert
Impromptu para piano en do menor, D.899, Nº1
Alfred Brendel, piano
Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº1 en Re mayor, op.25, "Clásica"
Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa
Franz Liszt
Gran fantasía sobre motivos de Soirées musicales, S.422, Nº1
Leslie Howard, piano
Jean Sibelius
Cabalgata nocturna y amanecer, op.55
Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle
22.00
Industria Nacional
Guillermo Zalcman
Cuatro pastorales, para flauta, oboe y clarinete (1987)
Miembros del Ensamble Pampas (DAMUS)
Aram Jachaturian
Concierto en re menor para violín y orquesta (cadenza de David Oistraj)
Pablo Saraví, violín
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Algis Zhuraitis
Grabación de la transmisión radial del concierto realizado en el Teatro Colón el 31 de agosto de 1992
23.00
Complemento musical
Ludwig van Beethoven
Seis bagatelas para piano, op.126
Nelson Goerner, piano
Johann Sebastian Bach
Suite para orquesta Nº4 en Re mayor, BWV 1069
Orquesta de Cámara de Stuttgart / Karl Münchinger
Dmitri Shostakovich
Cuarteto Nº8 en do menor, op.110
Cuarteto Kronos