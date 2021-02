Programación Martes 23 de Febrero

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

James Farm

Polliwog

John Stein

Skippin’

Plum stone

Imelda May

Mayhem

All for you

Meet you at the moon

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

3.30

Béla Bartók

Concierto para violín y orquesta Nº1

Kyung-Wha Chung, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Antonin Dvorák

Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, op.51

Cuarteto Vermeer

François Couperin

Concierto real Nº3 para dos claves en La mayor

Laurence Boulay y Françoise Lengellé, clave

Felix Mendelssohn

Preludio y fuga para piano en mi menor, op.35, Nº1

Murray Perahia, piano

Sergei Prokofiev

Quinteto, op.39

Solistas de Berlín

Claude Debussy

Estudios para piano, Libro 1º

Martin Jones, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en re menor, Wq 22

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Robert Schumann

Cuarteto para cuerdas en Fa mayor, op.41, Nº2

Cuarteto Melos

Alberto Ginastera

Danzas argentinas, op.2

Luis Ascot, piano

Joseph Haydn

Trío para piano y cuerdas en Mi bemol mayor, Hob.15 Nº30

Trío Beaux Arts

John Dowland

Canciones Primer libro de canciones con laúd

Rogers Covey-Crump, tenor

Jakob Lindberg, laúd

07.00

Y la mañana va

Joaquín Turina

Serenata, op.87. Versión para orquesta de cuerdas

Orquesta de la Ciudad de Granada / Juan de Udaeta

Johannes Brahms

Scherzo para piano en mi bemol menor, op.4

Krystian Zimerman, piano

Carlo Cecere (compositor italiano, 1706-1761)

Concierto para flauta y orquesta en La mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Frank Bridge

Suite para orquesta de cuerdas

Sinfonieta de Bournemouth / Norman del Mar

Wolfgang Amadeus Mozart

Dúo para violín y viola en Sol mayor, K.423

Gidon Kremer, violín

Kim Kaskashian, viola

Vasily Kalinnikov

Sinfonía N°2 en La mayor

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Vitezslav Novák (checo, 1870-1949)

Inquieto, de los Recuerdos para piano, op.6

Antonín Kubalek, piano

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas en Do mayor, op.76, Nº3, ”El Emperador”

Cuarteto Amadeus

Thorvald Hansen

Sonata para trompeta y piano en Mi bemol mayor

Hakan Hardenberger, trompeta

Roland Pöntinen, piano

Alexander Borodin

Sinfonía Nº3 en la menor, “Inconclusa”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Stephen Gunzenhauser

José Serebrier (director y compositor uruguayo, 1938)

Concierto para flauta y orquesta “con tango”

Sharon Bezaly, flauta

Orquesta de Cámara de Australia / Richard Tognetti

Francis Poulenc

Improvisaciones para piano

Pascal Rogé, piano

Thomas Arne

Sinfonía Nº2 en Fa mayor

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Johann Adolph Hasse

“Fra quest’ombre”, del Acto II de la ópera “Solimano”

Vivica Genaux, mezzosoprano

Orquesta Armonia Atenea / George Petrou

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes noches del Teatro Colón