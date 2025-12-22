Programación Martes 23 de Diciembre

00.00
Trasnoche Jazz
Josh Lawrence
Cosmological constant
North winds
Bud Powell Trio
Salt peanuts
Hey George
Sally Night
It’s alright with me
My funny valentine
Whisper not
00.30
La Trasnoche Clásica
Alessandro Scarlatti
Sinfonía de concerto Nº3 en re menor
William Bennett, flauta
I Musici
Mijail Glinka
Cuarteto en Fa mayor
Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado
Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.19
Maurizio Pollini, piano
Orquesta Filarmónica de Viena / Eugen Jochum
Antonin Dvorák
Cuatro canciones
Magdalena Kozená, mezzosoprano;
Graham Johnson, piano
André Cardinal Destouches
Los elementos. Suite de la ópera-ballet
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Gabriel Fauré
Sonata para violín y piano Nº1 en La mayor, op.13
Krysia Osostowicz, violín;
Susan Tomes, piano
Joseph Haydn
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Re mayor, Hob.VIIb:2
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Federico Mompou
Variaciones para piano sobre un tema de Chopin
Daniil Trifonov, piano
Robert Fuchs
Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21
Camerata Bern / Thomas Füri
César Franck
Sonata para violín y piano en La mayor, M.8 (transcripción para viola y piano de Lars Anders Tomter)
Lars Anders Tomter, viola;
Havard Gimse, piano
Robert Schumann
Sinfonía Nº4 en re menor, op.120
Orquesta New Philharmonia / Eliahu Inbal
Leos Janácek
En la niebla, JW 8/22
Leif Ove Andsnes, piano
Carl Philipp Emanuel Bach
Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq 137
Cuarteto Purcell
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº14 en do menor, K.457
Zoltán Kocsis, piano
Nicoló Porpora
Sinfonía de cámara en Si bemol mayor, op.2, Nº6
Artifizii Musicali
Guy Delvauz, clave
Frédéric Chopin
Rondo a la Krakowiak para piano y orquesta en Fa mayor, op.14
Claudio Arrau, piano
Orquesta Filarmónica de Londres / Eliahu Inbal
Wilhelm Stenhammar
Cuarteto Nº2 en do menor, op.14
Cuarteto de Copenhague
06.00
Y la mañana va
Franz Krommer
Sexteto para vientos en Mi bemol mayor
Consortium Classicum
Alexei Lvov (compositor ruso, 1798-1870)
Concierto para violín y orquesta en la menor
Sergei Stadler, violin
Orquesta Filarmónica de Leningrado / Vladislav Chernushenko
Frédéric Chopin
Balada para piano en La bemol mayor, op.47, Nro.3
Leif Ove Andsnes, piano
George Gershwin
Canción de cuna
Cuarteto Juilliard
07.00
Bedrich Smetana
El campamento de Wallenstein, op.14
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik
Robert Schumann
Tres piezas de fantasía, op.111
Jean-Efflam Bavouzet, piano
Pietro Antonio Locatelli
Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº10
Wilbert Hazelzet, flauta
Richte van der Meer, chelo barroco
Ton Koopman, clave
Arthur Duff
Ecos del Dublin Georgiano
Sinfonietta de la Radio y Televisión de Irlanda / Proinnsias Ó Duinn
08.00
Edward MacDowell
Concierto para piano y orquesta Nro.1 en la menor, op.15
Seta Tanyel, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento para dos clarinetes y fagot Nº3 en Si bemol mayor, K.439b, Nº3
Kálmán Berkes e István Mali, clarinetes
György Hortobágyi, fagot
Sergei Prokofiev
Nueve piezas para piano de Romeo y Julieta, op.75
Boris Berman, piano
Paul Hindemith
Música de concierto, para orquesta de cuerdas y metales, op.50
Orquesta Sinfónica de Melbourne / Werner Andreas Albert
10.00
Cecile Chaminade
Trío Nº1 en sol menor, op.11
Trío Parnassus
Georg Philipp Telemann
Concierto para flauta y orquesta de cuerdas en Re mayor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
John Ireland
Suite de las tierras bajas
Orquesta de Cámara de Inglaterra / David Garfoth
11.00
Los Caminos del Barroco
José de Cascante
Sabado Sancto ad Visperas (Sábado Santo en Vísperas)
Villancico a Santa Bárbara
Letra al Nacimiento, villancico
Camerata Renacentista de Caracas / Isabel Palacios
Juan de Herrera
Misa de difuntos a cinco partes
Camerata Renacentista de Caracas / Isabel Palacios
Juan de Herrera
Los grados. Ensalada de Navidad
Ensamble Vocal e Instrumental / Egberto Bermúdez
Juan de Herrera
Christus factus est (Cristo fue creado), motete
Grupo de Canto Coral / Néstor Andrenacci
Salvador Romero
Lamentación. Tercera lección de Jueves Santo
Ensamble Musica Ficta / Carlos Serrano
Juan de Herrera
A la fuente de bienes, villancico
José de Cascante
Villancico al Nacimiento
Camerata Renacentista de Caracas / Isabel Palacios
12.00
El Clásico del Mediodía
Robert Schumann
Papillons, op.2
Claudio Arrau, piano
Robert Schumann
Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105
Gidon Kremer, violín;
Martha Argerich, piano
Robert Schumann
Liederkreis, op.39
Ian Bostridge, tenor;
Julius Drake, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Gioachino Rossini
Marcha y reminiscencias para mi último viaje
Alessandro Marangoni, piano
Gioachino Rossini
Canción del bebé
Thomas Hampson, barítono
Richard Amstrong, piano
Gioachino Rossini
Un trencito de placer
Aldo Ciccolini, piano
Gioachino Rossini
La siesta de los niños, canción
Catherine Wyn-Rogers, mezzosoprano
Malcolm Martineau, piano
Gioachino Rossini
Coro de cazadores demócratas
Chorus Musicus / Christian Spering
Gioachino Rossini
“Quando corpus morietur” y “Amén. In sempiterna saecula”, del Stabat Mater (1841)
Camerata Singers / Abraham Kaplan
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Thomas Schippers
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Roeland Hendrikx, clarinete
Sander Geerts, viola
Orquesta Filarmónica de Londres / Martyn Brabbins
Baldassare Galuppi
La scusa, cantata para contralto y orquesta
Sara Mingardo, contralto
L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi
Jean Sibelius
Cinco piezas para piano, op.75, "Los árboles"
Håvard Gimse, piano
19.00
Jean Françaix
Homenaje al amigo Papageno sobre temas de ‘La flauta mágica’
Jeroen Weierink, piano
Holland Wind Players
George Frideric Handel
Concerto grosso en Re mayor, op.6, Nº5
Akademie für Alte Musik Berlin / Bernhard Forck
Luigi Boccherini
Quinteto para guitarra y cuerdas en Mi mayor, G.446
Zoltán Tokos, guitarra
Cuarteto Danubius
Johan Svendsen
Romance para violín y orquesta de cuerdas, op.26
Lisa Jacobs, violín
Orquesta Filarmónica de Bremen / Mikhail Agrest
20.00
La Gran Aldea (Rusia)
Alexander Borodin
Sinfonía Nº2 en si menor, op.5
Orquesta Sinfónica de la Radio de Moscú / Vladimir Fedoseyev
Sergei Taneyev
Trio en Mi bemol mayor, op.31
Belcanto Strings
21.00
Industria Nacional
Domingo Calabró (1910-1979)
Suite de arias boccaccescas
Nina Carini, soprano
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Domingo Calabró
Grabación de la transmisión radial del concierto realizado en el Teatro Colón el 24 de noviembre de 1974
Norma Lado (1934)
Interiores III, para flauta, clarinete, chelo y piano
Ensamble Música Viva
Esteban Benzecry
Fantasía Mastay (2009)
Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Gustavo Dudamel
Grabado en vivo en el Walt Disney Hall el 4 de mayo de 2010
Jorge Martínez Zárate
Motivo campero, Motivo campero N°2 y Ritmo de danza
Dúo D’Adamo-Bulgarelli
22.00
Complemento musical