Programación Martes 23 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Josh Lawrence

Cosmological constant

North winds

Bud Powell Trio

Salt peanuts

Hey George

Sally Night

It’s alright with me

My funny valentine

Whisper not

00.30

La Trasnoche Clásica

Alessandro Scarlatti

Sinfonía de concerto Nº3 en re menor

William Bennett, flauta

I Musici

Mijail Glinka

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.19

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Eugen Jochum

Antonin Dvorák

Cuatro canciones

Magdalena Kozená, mezzosoprano;

Graham Johnson, piano

André Cardinal Destouches

Los elementos. Suite de la ópera-ballet

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano Nº1 en La mayor, op.13

Krysia Osostowicz, violín;

Susan Tomes, piano

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Re mayor, Hob.VIIb:2

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Federico Mompou

Variaciones para piano sobre un tema de Chopin

Daniil Trifonov, piano

Robert Fuchs

Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21

Camerata Bern / Thomas Füri

César Franck

Sonata para violín y piano en La mayor, M.8 (transcripción para viola y piano de Lars Anders Tomter)

Lars Anders Tomter, viola;

Havard Gimse, piano

Robert Schumann

Sinfonía Nº4 en re menor, op.120

Orquesta New Philharmonia / Eliahu Inbal

Leos Janácek

En la niebla, JW 8/22

Leif Ove Andsnes, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq 137

Cuarteto Purcell

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº14 en do menor, K.457

Zoltán Kocsis, piano

Nicoló Porpora

Sinfonía de cámara en Si bemol mayor, op.2, Nº6

Artifizii Musicali

Guy Delvauz, clave

Frédéric Chopin

Rondo a la Krakowiak para piano y orquesta en Fa mayor, op.14

Claudio Arrau, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Eliahu Inbal

Wilhelm Stenhammar

Cuarteto Nº2 en do menor, op.14

Cuarteto de Copenhague

06.00

Y la mañana va

Franz Krommer

Sexteto para vientos en Mi bemol mayor

Consortium Classicum

Alexei Lvov (compositor ruso, 1798-1870)

Concierto para violín y orquesta en la menor

Sergei Stadler, violin

Orquesta Filarmónica de Leningrado / Vladislav Chernushenko

Frédéric Chopin

Balada para piano en La bemol mayor, op.47, Nro.3

Leif Ove Andsnes, piano

George Gershwin

Canción de cuna

Cuarteto Juilliard

07.00

Bedrich Smetana

El campamento de Wallenstein, op.14

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Robert Schumann

Tres piezas de fantasía, op.111

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº10

Wilbert Hazelzet, flauta

Richte van der Meer, chelo barroco

Ton Koopman, clave

Arthur Duff

Ecos del Dublin Georgiano

Sinfonietta de la Radio y Televisión de Irlanda / Proinnsias Ó Duinn

08.00



Edward MacDowell

Concierto para piano y orquesta Nro.1 en la menor, op.15

Seta Tanyel, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para dos clarinetes y fagot Nº3 en Si bemol mayor, K.439b, Nº3

Kálmán Berkes e István Mali, clarinetes

György Hortobágyi, fagot

Sergei Prokofiev

Nueve piezas para piano de Romeo y Julieta, op.75

Boris Berman, piano

Paul Hindemith

Música de concierto, para orquesta de cuerdas y metales, op.50

Orquesta Sinfónica de Melbourne / Werner Andreas Albert

10.00

Cecile Chaminade

Trío Nº1 en sol menor, op.11

Trío Parnassus

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta y orquesta de cuerdas en Re mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

John Ireland

Suite de las tierras bajas

Orquesta de Cámara de Inglaterra / David Garfoth

11.00

Los Caminos del Barroco

José de Cascante

Sabado Sancto ad Visperas (Sábado Santo en Vísperas)

Villancico a Santa Bárbara

Letra al Nacimiento, villancico

Camerata Renacentista de Caracas / Isabel Palacios

Juan de Herrera

Misa de difuntos a cinco partes

Camerata Renacentista de Caracas / Isabel Palacios

Juan de Herrera

Los grados. Ensalada de Navidad

Ensamble Vocal e Instrumental / Egberto Bermúdez

Juan de Herrera

Christus factus est (Cristo fue creado), motete

Grupo de Canto Coral / Néstor Andrenacci

Salvador Romero

Lamentación. Tercera lección de Jueves Santo

Ensamble Musica Ficta / Carlos Serrano

Juan de Herrera

A la fuente de bienes, villancico

José de Cascante

Villancico al Nacimiento

Camerata Renacentista de Caracas / Isabel Palacios

12.00

El Clásico del Mediodía

Robert Schumann

Papillons, op.2

Claudio Arrau, piano

Robert Schumann

Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105

Gidon Kremer, violín;

Martha Argerich, piano

Robert Schumann

Liederkreis, op.39

Ian Bostridge, tenor;

Julius Drake, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Gioachino Rossini

Marcha y reminiscencias para mi último viaje

Alessandro Marangoni, piano

Gioachino Rossini

Canción del bebé

Thomas Hampson, barítono

Richard Amstrong, piano

Gioachino Rossini

Un trencito de placer

Aldo Ciccolini, piano

Gioachino Rossini

La siesta de los niños, canción

Catherine Wyn-Rogers, mezzosoprano

Malcolm Martineau, piano

Gioachino Rossini

Coro de cazadores demócratas

Chorus Musicus / Christian Spering

Gioachino Rossini

“Quando corpus morietur” y “Amén. In sempiterna saecula”, del Stabat Mater (1841)

Camerata Singers / Abraham Kaplan

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Thomas Schippers

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Roeland Hendrikx, clarinete

Sander Geerts, viola

Orquesta Filarmónica de Londres / Martyn Brabbins

Baldassare Galuppi

La scusa, cantata para contralto y orquesta

Sara Mingardo, contralto

L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi

Jean Sibelius

Cinco piezas para piano, op.75, "Los árboles"

Håvard Gimse, piano

19.00

Jean Françaix

Homenaje al amigo Papageno sobre temas de ‘La flauta mágica’

Jeroen Weierink, piano

Holland Wind Players

George Frideric Handel

Concerto grosso en Re mayor, op.6, Nº5

Akademie für Alte Musik Berlin / Bernhard Forck

Luigi Boccherini

Quinteto para guitarra y cuerdas en Mi mayor, G.446

Zoltán Tokos, guitarra

Cuarteto Danubius

Johan Svendsen

Romance para violín y orquesta de cuerdas, op.26

Lisa Jacobs, violín

Orquesta Filarmónica de Bremen / Mikhail Agrest

20.00

La Gran Aldea (Rusia)

Alexander Borodin

Sinfonía Nº2 en si menor, op.5

Orquesta Sinfónica de la Radio de Moscú / Vladimir Fedoseyev

Sergei Taneyev

Trio en Mi bemol mayor, op.31

Belcanto Strings

21.00

Industria Nacional

Domingo Calabró (1910-1979)

Suite de arias boccaccescas

Nina Carini, soprano

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Domingo Calabró

Grabación de la transmisión radial del concierto realizado en el Teatro Colón el 24 de noviembre de 1974

Norma Lado (1934)

Interiores III, para flauta, clarinete, chelo y piano

Ensamble Música Viva

Esteban Benzecry

Fantasía Mastay (2009)

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Gustavo Dudamel

Grabado en vivo en el Walt Disney Hall el 4 de mayo de 2010

Jorge Martínez Zárate

Motivo campero, Motivo campero N°2 y Ritmo de danza

Dúo D’Adamo-Bulgarelli

22.00

Complemento musical