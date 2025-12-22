PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

22/12/2025

Programación Martes 23 de Diciembre

00.00
Trasnoche Jazz

Josh Lawrence
Cosmological constant
North winds

Bud Powell Trio
Salt peanuts
Hey George

Sally Night
It’s alright with me
My funny valentine
Whisper not

00.30
La Trasnoche Clásica

Alessandro Scarlatti
Sinfonía de concerto Nº3 en re menor
William Bennett, flauta
I Musici

Mijail Glinka
Cuarteto en Fa mayor
Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado

Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.19
Maurizio Pollini, piano
Orquesta Filarmónica de Viena / Eugen Jochum

Antonin Dvorák
Cuatro canciones
Magdalena Kozená, mezzosoprano;
Graham Johnson, piano

André Cardinal Destouches
Los elementos. Suite de la ópera-ballet
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Gabriel Fauré
Sonata para violín y piano Nº1 en La mayor, op.13
Krysia Osostowicz, violín;
Susan Tomes, piano

Joseph Haydn
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Re mayor, Hob.VIIb:2
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Federico Mompou
Variaciones para piano sobre un tema de Chopin
Daniil Trifonov, piano

Robert Fuchs
Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21
Camerata Bern / Thomas Füri

César Franck
Sonata para violín y piano en La mayor, M.8 (transcripción para viola y piano de Lars Anders Tomter)
Lars Anders Tomter, viola;
Havard Gimse, piano

Robert Schumann
Sinfonía Nº4 en re menor, op.120
Orquesta New Philharmonia / Eliahu Inbal

Leos Janácek
En la niebla, JW 8/22
Leif Ove Andsnes, piano

Carl Philipp Emanuel Bach
Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq 137
Cuarteto Purcell

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº14 en do menor, K.457
Zoltán Kocsis, piano

Nicoló Porpora
Sinfonía de cámara en Si bemol mayor, op.2, Nº6
Artifizii Musicali
Guy Delvauz, clave

Frédéric Chopin
Rondo a la Krakowiak para piano y orquesta en Fa mayor, op.14
Claudio Arrau, piano
Orquesta Filarmónica de Londres / Eliahu Inbal

Wilhelm Stenhammar
Cuarteto Nº2 en do menor, op.14
Cuarteto de Copenhague

06.00
Y la mañana va

Franz Krommer
Sexteto para vientos en Mi bemol mayor
Consortium Classicum

Alexei Lvov (compositor ruso, 1798-1870)
Concierto para violín y orquesta en la menor
Sergei Stadler, violin
Orquesta Filarmónica de Leningrado / Vladislav Chernushenko

Frédéric Chopin
Balada para piano en La bemol mayor, op.47, Nro.3
Leif Ove Andsnes, piano

George Gershwin
Canción de cuna
Cuarteto Juilliard

07.00

Bedrich Smetana
El campamento de Wallenstein, op.14
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Robert Schumann
Tres piezas de fantasía, op.111
Jean-Efflam Bavouzet, piano

Pietro Antonio Locatelli
Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº10
Wilbert Hazelzet, flauta
Richte van der Meer, chelo barroco
Ton Koopman, clave

Arthur Duff
Ecos del Dublin Georgiano
Sinfonietta de la Radio y Televisión de Irlanda / Proinnsias Ó Duinn

08.00

Edward MacDowell
Concierto para piano y orquesta Nro.1 en la menor, op.15
Seta Tanyel, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento para dos clarinetes y fagot Nº3 en Si bemol mayor, K.439b, Nº3
Kálmán Berkes e István Mali, clarinetes
György Hortobágyi, fagot

Sergei Prokofiev
Nueve piezas para piano de Romeo y Julieta, op.75
Boris Berman, piano

Paul Hindemith
Música de concierto, para orquesta de cuerdas y metales, op.50
Orquesta Sinfónica de Melbourne / Werner Andreas Albert

10.00

Cecile Chaminade
Trío Nº1 en sol menor, op.11
Trío Parnassus

Georg Philipp Telemann
Concierto para flauta y orquesta de cuerdas en Re mayor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

John Ireland
Suite de las tierras bajas
Orquesta de Cámara de Inglaterra / David Garfoth

11.00
Los Caminos del Barroco

José de Cascante
Sabado Sancto ad Visperas (Sábado Santo en Vísperas)
Villancico a Santa Bárbara
Letra al Nacimiento, villancico
Camerata Renacentista de Caracas / Isabel Palacios

Juan de Herrera
Misa de difuntos a cinco partes
Camerata Renacentista de Caracas / Isabel Palacios

Juan de Herrera
Los grados. Ensalada de Navidad
Ensamble Vocal e Instrumental / Egberto Bermúdez

Juan de Herrera
Christus factus est (Cristo fue creado), motete
Grupo de Canto Coral / Néstor Andrenacci

Salvador Romero
Lamentación. Tercera lección de Jueves Santo
Ensamble Musica Ficta / Carlos Serrano

Juan de Herrera
A la fuente de bienes, villancico
José de Cascante
Villancico al Nacimiento
Camerata Renacentista de Caracas / Isabel Palacios

12.00
El Clásico del Mediodía

Robert Schumann
Papillons, op.2
Claudio Arrau, piano

Robert Schumann
Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105
Gidon Kremer, violín;
Martha Argerich, piano

Robert Schumann
Liederkreis, op.39
Ian Bostridge, tenor;
Julius Drake, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Clasicismo)

Gioachino Rossini
Marcha y reminiscencias para mi último viaje
Alessandro Marangoni, piano

Gioachino Rossini
Canción del bebé
Thomas Hampson, barítono
Richard Amstrong, piano

Gioachino Rossini
Un trencito de placer
Aldo Ciccolini, piano

Gioachino Rossini
La siesta de los niños, canción
Catherine Wyn-Rogers, mezzosoprano
Malcolm Martineau, piano

Gioachino Rossini
Coro de cazadores demócratas
Chorus Musicus / Christian Spering

Gioachino Rossini
Quando corpus morietur” y “Amén. In sempiterna saecula”, del Stabat Mater (1841)
Camerata Singers / Abraham Kaplan
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Thomas Schippers

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Roeland Hendrikx, clarinete
Sander Geerts, viola
Orquesta Filarmónica de Londres / Martyn Brabbins

Baldassare Galuppi
La scusa, cantata para contralto y orquesta
Sara Mingardo, contralto
L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi

Jean Sibelius
Cinco piezas para piano, op.75, "Los árboles"
Håvard Gimse, piano

19.00

Jean Françaix
Homenaje al amigo Papageno sobre temas de ‘La flauta mágica’
Jeroen Weierink, piano
Holland Wind Players

George Frideric Handel
Concerto grosso en Re mayor, op.6, Nº5
Akademie für Alte Musik Berlin / Bernhard Forck

Luigi Boccherini
Quinteto para guitarra y cuerdas en Mi mayor, G.446
Zoltán Tokos, guitarra
Cuarteto Danubius

Johan Svendsen
Romance para violín y orquesta de cuerdas, op.26
Lisa Jacobs, violín
Orquesta Filarmónica de Bremen / Mikhail Agrest

20.00
La Gran Aldea (Rusia)

Alexander Borodin
Sinfonía Nº2 en si menor, op.5
Orquesta Sinfónica de la Radio de Moscú / Vladimir Fedoseyev

Sergei Taneyev
Trio en Mi bemol mayor, op.31
Belcanto Strings

21.00
Industria Nacional

Domingo Calabró (1910-1979)
Suite de arias boccaccescas
Nina Carini, soprano
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Domingo Calabró
Grabación de la transmisión radial del concierto realizado en el Teatro Colón el 24 de noviembre de 1974

Norma Lado (1934)
Interiores III, para flauta, clarinete, chelo y piano
Ensamble Música Viva

Esteban Benzecry
Fantasía Mastay (2009)
Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Gustavo Dudamel
Grabado en vivo en el Walt Disney Hall el 4 de mayo de 2010

Jorge Martínez Zárate
Motivo campero, Motivo campero N°2 y Ritmo de danza
Dúo D’Adamo-Bulgarelli

22.00
Complemento musical