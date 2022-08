Programación Martes 23 de Agosto

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Bob Brookmeyer

Jive hoot

Bracket

Marc Copland

Some other time

You can’t go home again

Aga Zaryan

On prayer

A gift

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Si bemol mayor, op.53 (para la mano izquierda)

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Ludwig van Beethoven

Trío Nº3 en do menor, op.1, Nº3

Trío Beaux Arts

William Byrd

O Lord, make Thy servant Elizabeth the Queen

John Williams

Franz Schubert

Sinfonía Nº9 en Do mayor, D.944, "La Grande"

Orquesta Filarmónica de la BBC / Günther Herbig

Johann Sebastian Bach

Suite francesa para clave Nº1 en re menor BWV 812

Suite francesa para clave Nº2 en do menor, BWV 813

Glenn Gould, piano

Johann Kaspar Mertz

Fantasía húngara, op.65, Nº1, de Tres piezas, op.65

Lásló Szendrey-Karper, guitarra

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Sol mayor, K.313

Claude Monteux, flauta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Claude Debussy

Fantasía para piano y orquesta, L.73

Nicole Henriot, piano

Orquesta Nacional de Francia / Charles Munch

Camille Saint-Saëns

Suite para chelo y piano, op.16

Dúo Drinkall-Baker

07.00

Y la mañana va

Giacomo Puccini

Capricho sinfónico

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

Franz Schubert

Impromptu para piano en Si bemol mayor, op.142, Deutsch 935, Nº3

Maria Joao Pires, piano

Lennox Berkeley

Sexteto para clarinete, corno y cuerdas, op.47

Ensamble Nash

Johann Sebastian Bach

Concierto para violín y orquesta Nº1 en la menor, BWV 1041

Janine Jansen, violín

Ensamble de cuerdas “Amigos de Janine Jansen”

08.00



Alberto Williams

Milongas, op.64

Valentín surif, piano

Albert Roussel

Música incidental para la pantomima “El hombre de arena”, de George Jean-Aubry

Orquesta Real Nacional de Escocia / Stéphane Denéve

William Boyce

Sinfonía Nº5 en Do mayor

The English Concert / Trevor Pinnock

09.00



Félix Mendelssohn

Capricho y fuga en Mi bemol mayor para cuarteto de cuerdas, op.83

Cuarteto Aurora

Joseph Joachim

Enrique IV, obertura op.7

Orquesta Filarmónica de Londres / Leon Botstein

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº6 en Re mayor, K.284

Yulianna Avdeeva, piano

10.00

Ralph Vaughan Williams

El ascenso de la alondra, romanza para violín y orquesta

Pinchas Zukerman, violín

Orquesta de Cámara Inglesa / Daniel Barenboim

Elisabeth Jacquet de la Guerre

Sanson, cantata para soprano y ensamble

Isabelle Desrochers, soprano

Les Voix Humaines

Jean Sibelius

Scaramouche, op.71

Orquesta Sinfónica Estatal de Hungria / Jussi Jalas

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón