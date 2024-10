Programación Martes 22 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Art Blakey Quintet

Quicksilver

Once in a while

Tom Collier

Double bars

Lisa Ekdahl

Daybreak

Since you’ve been gone

I will be blessed

00.30

La Trasnoche Clásica

Johannes Brahms

Trío Nº2 en Do mayor, op.87

Isaac Stern, violín

Leonard Rose, chelo

Eugene Istomin, piano

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía Nº5 en Re mayor

Orquesta New Philhamonia / Adrian Boult

Robert Schumann

Estudios sinfónicos para piano, op.13

Evgeny Kissin, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y clave en fa menor, BWV 1018

Péter Czaba, violín

Zoltán Kocsis, piano

Gustav Mahler

Sinfonía Nº10 en Fa sostenido mayor. Mov.I: Adagio

Orquesta Filarmónica de Londres / Klaus Tennstedt

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Alfred Printz, clarinete

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Robert Schumann

Carnaval de Viena, op.26

Murray Perahia, piano

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº8 en sol menor, op.6, Nº8, "Concierto de Navidad"

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta;

Ute Petersilge, chelo;

Aline Zylberajch, clave

Nicolò Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti

Edvard Grieg

Danzas sinfónicas para orquesta, op.64

Orquesta Sinfónica de Viena / Edouard van Remoortel

Ferruccio Busoni

Fantasía contrapuntística para piano, BV 256

Geoffrey Douglas Madge, piano

06.00

Y la mañana va

Antonin Dvorák

Otello, obertura de concierto, op.93

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Franz Schubert

Rondó brillante para violín y piano en si menor, op.70

Isaac Stern, violín

Daniel Barenboim, piano

Joseph Bodin de Boismortier

Sonata para flauta, violín y continuo en sol menor, op.41, Nº6

Ensamble Le Petit Trianon

Julius Fučik

Obertura de ballet, op.319

Orquesta de la Armada de la República Checa / Karel Bélohoubek



07.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº31 en Re mayor, K.297, "París"

Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120

Priya Mitchell, violín

Christian Poltéra, chelo

Kathryn Scott, piano

Henry Purcell

”Lo que dicta mi corazón”, antífona para coro y orquesta

Collegium Vocale de Gante, Bélgica / Philippe Herreweghe



08.00

Arthur Honegger

Suite de la música para la película “Napoleón”, del año 1927

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Adriano

Franz Liszt

Rapsodia húngara para piano Nº14 en fa menor

Michelle Campanella, piano

George Frideric Handel

Sonata en trío para dos violines y continuo en Sol mayor, op.5, Nº4

Kenneth Sillito y Malcolm Latchen, violines

Denis Vigay, chelo

Alan Cuckston, clave

09.00

Antonin Dvorák

Concierto para piano y orquesta en sol menor, op.33

Rudolf Firkusny, piano

Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Walter Susskind

Gordon Jacob (compositor inglés, 1895-1984)

Divertimento para armónica y cuarteto de cuerdas

Tommy Reilly, armónica

Cuarteto Hindar

10.00

Malcolm Arnold

Suite del ballet “Homenaje a la reina”, op.42, escrito para la ceremonia de coronación de la Reina Elizabeth II, en 1953

Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba

Frédéric Chopin

Fantasía para piano en fa menor, op.49

Claudio Arrau, piano



Louis Spohr

Doble cuarteto para cuerdas Nº1 en re menor, op.65

Cuarteto Kreuzberger y Cuarteto Eder



11.00

Los Caminos del Barroco

Juan Hidalgo

“Noble en Tinacria naciste”, de la ópera Celos aun del aire matan, con texto de Calderón de la Barca

The Newberry Consort / Andrew Lawrence-King

“Mi Bien, Mi Señor”, de la misma ópera

Ensamble La Reverencia

Joan Cererols (1618-1680)

Fragmentos de la Misa de difuntos, a siete partes

La Capella Reial / Jordi Savall

Joan Cererols (1618-1680)

Serafín que con dulce armonía, villancico a ocho partes

La Capella Reial / Jordi Savall

Joseph de Herrando (1721-1763)

Sonata para viola d’amore y continuo Nº4 en Fa mayor

Marianne Rônez, viola d’amore

Elisabeth Taschner, chelo

Ernst Kubitschek, clave

Antonio Martín y Coll (c.1660-c.1734)

Chacona, de la colección Flores de música

Enrico Zanovello, órgano

Folías, de la misma colección

Ana María Segurola, clave

Gabriel Schebor, guitarra barroca

12.00

El Clásico del Mediodía

Johann Sebastian Bach

Concierto para teclado N°7 en sol menor, BWV 1058

Glenn Gould, piano

Orquesta Sinfónica Columbia / Vladimir Goldschmann

Johann Sebastian Bach

Concierto para clave y orquesta Nº1 en re menor, BWV 1052

Alexandre Tharaud, piano

Les Violons du Roy / Bernard Labadie

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos pianos y orquesta en do menor, BWV 1060

András Schiff y Zoltán Kocsis, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Ivan Jandoshkin (1747-1804)

“¿Es tteste desetino mi destino?”, de Seis antiguas canciones rusas

Anastasia Jitruk, violín

Dimitri Yacubovsky, viola

Kyrill Yevtushenko, chelo

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera La urraca ladrona

Academy of St. Martin in the FIelds / Neville Marrinier

Gioachino Rosini

Dúo de Ninetta y Ferrando, del primer acto de la ópera La urraca ladrona, con libreto de Giovanni Gherardini

Mariola Cantarero, soprano

Alex Esposito, barítono

Orquesta Haydn de Bolzano-Trento / Lü Jia

Gioachino Rossini

Melodrama de Ninetta, del primer acto de La urraca ladrona

Mariola Cantarero, soprano

Alex Esposito, barítono

MIchele Pertusi, bajo

Orquesta Haydn de Bolzano-Trento / Lü Jia

Gioachino Rossini

Escena final de la ópera La urraca ladrona (1817)

Mariola Cantarero, soprano

Dmitry Korchak, tenor

Alex Esposito, barítono

MIchele Pertusi, bajo

Otros cantantes

Coro de Cámara de Praga

Orquesta Haydn de Bolzano-Trento / Lü Jia

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Emilie Mayer (compositora y escultora alemana, 1812 – 1883)

Obertura para orquesta N°3 en Do mayor

Kölner Akademie / Michael Alexander Willens

César Franck

Sonata para violín y piano en La mayor, M.8

Tedi Papavrami, violín

Nelson Goerner, piano

Giacomo Puccini

“Nessun dorma” de la ópera Turandot

Roberto Alagna, tenor

London Voices

Orquesta del Opera Royal House / Mark Elder

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº3 en sol menor, HWV 287

David Reichenberg, oboe

The English Concert / Trevor Pinnock

19.00

Quique Sinesi

El abrazo

Zsófia Boros, guitarra

Florian Leopold Gassman

Cuarteto para cuerdas en Sol mayor

Ensamble Vox Aurae

Ludwig van Beethoven

Cuarto movimiento de la Sinfonía Nº9 en re menor, op.125

Anna Tomowa-Sintow, soprano

Agnes Baltsa, mezzosoprano

Peter Schreier, tenor

José van Dam, barítono

Coro de la Asociación de Cantantes de Viena

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Anatol Liadov

Selección de piezas para piano

Monique Duphil, piano

20.00

La Gran Aldea (Italia)

Luigi Cherubini

Cuarteto de cuerdas Nº1 en Mi bemol mayor (1814)

Cuarteto Melos

Antonio Salieri

Concierto para piano y orquesta en Do mayor

Andreas Staier, piano

Conceto Köln

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Ricardo Rodríguez

El Palmar, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Claudio Guidi Drei

Jorge Arandia Navarro

Tres poemas de la muerte (2009)

Soledad de la Rosa, soprano

Claudio Santero, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta, arpa y orquesta en Do mayor, K.299

María Cecilia Muñoz, flauta

Sarah O’Brien, arpa

Orquesta de Cámara de Basilea / Yuki Kasai