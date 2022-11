Programación Martes 22 de Noviembre

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Anthony Ferrara

Early spring

Belle daze

Bret Willmott

Omaha celebration

Tania Grubbs

Everything I love

Charade

I’ve got the sun in the morning

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Ottorino Respighi

Sonata para violín y piano en si menor

Kyung Wha Chung, violín

Krystian Zimerman, piano

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.55, "Heroica"

Orquesta Filarmónica de Hungría / Janos Ferencsik

Domenico Scarlatti

Sonata en re menor, K.77

Gergely Sárközy, clave laúd

Ignaz Pleyel

Concierto para clarinete y orquesta en Do mayor

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº1 en Re mayor, op.25, "Clásica"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Vincent D'Indy

Lied para chelo y orquesta, op.19

Julian Lloyd Webber, chelo

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Yan Pascal Tortelier

John Corigliano

Concierto para piano y orquesta

Barry Douglas, piano

Orquesta Sinfónica de St. Louis / Leonard Slatkin

Franz Schubert

Introducción y variaciones sobre un tema de La bella Molinera para flauta y piano, op.160, D.802

Susan Milan, flauta

Ian brown, piano

Cesar Franck

Trío Nº2, op.1, Nº2, M.2, "Trío de salón"

Mariana Sirbu, violín

Mihai Dancila, chelo

Mihail Sarbu, piano

07.00

Y la mañana va

Nicolai Rimsky-Korsakov

“El festival de Bagdad” de la suite sinfónica Scheherazade, op.35

Orquesta Sinfónica de Chicago / Seiji Ozawa

George Frideric Handel

Concerto grosso en sol menor, op.6, Nº6

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Franz Schubert

Dos Impromptu para piano op.90, Deutsch 899: Nº1 en do menor y Nº2 en Mi bemol mayor

Alfred Brendel, piano

Leopold Mozart

Sinfonía para cuatro cornos y orquesta en Sol mayor, “Sinfonía de caza”

Istvan Borza y Miklós Nagy, cornos

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

08.00

Manuel de Falla

“Pantomima” y “Danza ritual del fuego” del ballet El amor brujo

Orquesta Sinfónica de la Filarmónica Nacional de Varsovia / Jerzy Semkow

Georges Bizet

Cantos del Rin

Julia Severus, piano

Benjamin Britten

Cuarteto fantasía para oboe, violín, viola y chelo, op.2

Pamela Woods, oboe

Miembros del Cuarteto Audubon

Napoleón Coste (guitarrista y compositor francés, 1805-1883)

Fantasía para guitarra op.45

Marc Teicholz, guitarra

09.00



Karol Szymanowski

Sinfonía Nº1 en fa menor, op.15

Orquesta Filarmónica Estatal de Katowice / Karol Stryja

Johann Nepomuk Hummel

Trío en Mi bemol mayor, op.12

Trío Parnassus

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y orquesta Nº11 en Do mayor

David Geringas, chelo

Orquesta de Cámara de Padua y Veneto / Bruno Giuranna

10.00



Bedrich Smetana

Obertura, Furiant y Danza de los comediantes, de la ópera “La novia vendida”

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václac Neumann

Dmitri Kabalevsky

Sonata para piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.45

Alexandre Dossin, piano

Frederick Delius

“La Feria de Brigg”, una rapsodia inglesa

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón