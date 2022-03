Programación Martes 22 de Marzo

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Doug James

Son of Mr Big Horn

Bobbie’s boogie

Extra axle

Mark Wade Trio

At the sunside

John y Bucky Pizzarelli

Route 66

This will make you laugh

Straighten up and fly right

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta para piano y orquesta Nº4 en do menor, op.44

Pascal Rogé, piano

Orquesta Phiharmonia / Charles Dutoit

Ernest Chausson

Trío en sol menor, op.3

Trío Beaux Arts

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº11 en Si bemol mayor, op.6, Nº11

Camerata Instrumental de Santa Cecilia

Carl Nielsen

Concierto para flauta y orquesta, FS 119

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Franz Schubert

Cuatro impromptus para piano, op.142, D.935

Alfred Brendel, piano

Johann Sebastian Bach

Suite para laúd en sol menor, BWV 996 (transcripción para guitarra)

Göran Söllscher, guitarra

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº7 en Fa mayor, op.59, Nº1, "Razumovsky Nº1"

Cuarteto de Cleveland

Friedrich Kuhlau

Gran sonata concertante para flauta y piano en la menor, op.85

Peter-Lukas Graf, flauta;

Zsuzsana Sirokay, piano

07.00

Y la mañana va

Jacob Adolf Hägg (compositor sueco, 1850-1928)

Obertura de concierto Nº1 en Re mayor, op.28

Orquesta Sinfónica de Gavlerborg / Mats Liljefors

Carl Stamitz

Sinfonía en Do mayor, op.13 Nº5

London Mozart Players / Matthias Bamert

Lili Boulanger

Tres piezas para violín y piano: “En una mañana de primavera", "Nocturno" y "Cortejo"

Olivier Charlier, violín

Emile Naoumoff, piano

Frank Bridge

“Hay un sauce inclinado hacia el arroyo”, impresión para pequeña orquesta

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

Agustín Barrios Mangoré

Dos piezas para guitarra: "Sueño en la floresta" y "Vals Nº3"

John Williams, guitarra

08.00

Bedrich Smetana

El campamento de Wallenstein, poema sinfónico op.14

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Joseph Haydn

Sonata para piano en La bemol mayor, Hob:16, Nº46

Ivo Pogorelich, piano

Johann Sebastian Bach

"Tú, verdadero Dios e hijo de David", cantata BWV 23

Barbara Schlick, soprano

Elisabeth von Magnus, mezzosoprano

Paul Agnew, tenor

Klaus Mertens, bajo

Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

09.00



Charles Gounod

Cuarteto para cuerdas en La mayor

Cuarteto del Tonhalle de Zurich

Joseph Martin Kraus

Sinfonía bufa

Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist

Michael Tippett

Sonata para piano Nº1

Peter Donohoe, piano



10.00

Jean-Philippe Rameau

Concierto Nº6, sobre las Piezas de clavecín en concierto

Ensamble “Les Talens Lyriques” / Christophe Rousset

Nikolaus von Kruft (compositor austríaco, 1779-1818)

Sonata para corno y piano en Fa mayor

Hermann Baumann, corno

Leonard Hokanson, piano

Gian Carlo Menotti

Fantasía para chelo y orquesta

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta del Festival de Spoleto / Richard Hickox

11.00

12.00

13.00

15.00

16.00

18.00

20.00

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón