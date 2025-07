Programación Martes 22 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Duke Ellington y Louis Armstrong

Cottontail

The beautiful american

In a mellow tone

Javier Malosetti

Juguicho

Ava Charlie

Flashbacks

Dyonisus

00.30

La Trasnoche Clásica

Leopold Kozeluch

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Werner Genuit, piano;

Akashi Ochi, mandolina;

Siegfried Goethel, trompeta;

Walter Meuter, contrabajo

Edward Elgar

Música para vientos Nº5 para quinteto de vientos

Ensamble Athena

Silvius Leopold Weiss

Gran partita para laúd en do menor

Viggo Mangor, laúd

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq 137

Cuarteto Purcell

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en Si bemol mayor, op.107

Nikolaus Friedrich, clarinete;

Thomas Palm, piano

Enrique Granados

Goyescas, los majos enamorados, op.11 (selección)

Albert Guinovart, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Sol mayor, K.496

Trío Beaux Arts

Johannes Brahms

Sonata para piano Nº2 en fa sostenido menor, op.2

Claudio Arrau, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov

Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op.31

Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo / Andre Anichanov

Josef Suk

Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor, op.6

Camerata Bern / Thomas Füri

06.00

Y la mañana va

Johann David Heinichen (compositor alemán, 1683-1729)

Obertura para orquesta en Sol mayor, Catálogo Seibel 206

Orquesta il Fondamento / Paul Dombrecht

Robert Schumann

Impromptus para piano sobre un tema de Clara Wieck, op.5

Daniel Levy, piano

Camille Saint-Saëns

Fantasía para violín y arpa en La mayor, op.124

Etienne-Jack David, violín

Nicole Mastero, arpa

Gaetano Donizetti

Obertura de la ópera “Don Pasquale”

Orquesta de la Radio de Munich / Roberto Abbado (sobrino de Claudio Abbado)

07.00

Vasily Kalinnikov

Intermezzo para orquesta Nº1 en fa sostenido menor

Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Järvi

Georges Bizet

Tres bocetos musicales para piano

Julia Severus, piano

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín, cuerdas y continuo en Sol mayor, op.3, Nº9

Roberto Michelucci, violín

I Musici

Franz Krommer

Sexteto para vientos en Si bemol mayor

Ensamble Consortium Classicum

08.00

William Alwyn

Sinfonietta para cuerdas

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / David Lloyd Jones

Erik Satie

Cuatro piezas para piano: Caricia, Danza torcida, Pequeña música para un payaso triste y El pez soñador

Aldo Ciccolini, piano

Luigi Cherubini

Obertura de concierto

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Gabriel Fauré

Cántico de Jean Racine, op.11

Coro y Orquesta de París / Paavo Järvi

09.00

Arnold Bax

Sinfonía Nro.1 en Mi bemol mayor

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº9 en Re mayor, K.311

Rafal Blechacz, piano

10.00

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Thea King, clarinete

Nobuko Imai, viola

Orquesta Sinfónica de Londres / Alun Francis

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº60 en Do mayor, Hoboken 16, Nro.50

Rudolf Serkin, piano

Dmitri Shostakovich

Suite de Ballet para orquesta Nº1

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

11.00

Los Caminos del Barroco

Alessandro Scarlatti

Tirana ingrata, ¿qué deberé hacer?, cantata para barítono, dos violines y continuo

Luca Casagrande, barítono

Ensamble de Cámara Scarlatti

Alessandro Scarlatti

Sinfonía de concerto grosso N°5 en re menor

Europa Galante / Fabio Biondi

Alessandro Scarlatti

Noche, que en un carro de sombras, serenata para soprano, dos violines y bajo continuo

Elisabeth Scholl, soprano

Modo Antiquo / Federico Maria Sardelli

Alessandro Scarlatti

Sonata en Do mayor para chelo y bajo continuo

Gabriele Garofano y Claudio Poz, chelo

Lucio Nanni, clavei

12.00

El Clásico del Mediodía

George Frideric Handel

Música Acuática. Suite Nº1 en Fa mayor, HWV 348

The English Concert / Trevor Pinnock

George Frideric Handel

Jubilate, Salmo 11, HWV 279

Emma Kirkby, soprano y Judith Nelson, sopranos

Charles Brett, contratenor;

Covey-Trump, tenor; Paul Elliot, tenor;

David Thomas, bajo

The Academy of Ancient Music / Simon Preston

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Wolfgang Amadeus Mozart

Gran introducción y fuga en do menor para órgano, K.546

Helmuth Schroeder, órgano

Louis Spohr

Gran obertura de concierto en Fa mayor, WoO1 (1820)

Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Shelley

Ignacy Feliks Dobrzyński

Quinteto para cuerdas en Fa mayor Nº1, op.20 (1831)

Cuarteto de Cuerdas Willanów

Tomasz Strahl, segundo chelo

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta en Sol mayor

Marc-André Hamelin, piano

Les Violons du Roy / Bernard Labadie

Louis Spohr

Doble cuarteto para cuerdas Nº1 en re menor, op.65

Cuarteto Eder

Josef Myslivecek

“Deh, parlate, che forse tacendo”, de la ópera Abramo ed Isacco

“Più non si trovano”, de la ópera L’Olimpiade

Magdalena Kožená, mezzosoprano

Orquesta Philharmonia de Praga / Michel Swierczewski

19.00

Paul Hindemith

Nobilissima Visione. Suite de ballet

Orquesta Filarmónica de Dresde / Herbert Kegel

John Field

Quinteto con piano en La bemol mayor

Míċeál O’Rourke, piano

David Juritz y Jennifer Godson, violines

Sarah-Jane Bradley, viola

Julia Desbruslais, chelo

Michele Mascitti (compositor italiano, 1664, 1760)

Sonata para violín y continuo en Si bemol mayor, op.8. Nº2

Cuarteto Vanvitelli

Johann Strauss (hijo)

Voces de primavera, vals op.410

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

20.00

La Gran Aldea (Hungría)

Joseph Joachim

Primer movimiento del Concierto para violín y orquesta en re menor, op.11, “En estílo húngaro”.

Suyoen Kim, violín

Orquesta Estatal de Weimar / Michael Halász

Hans von Koessler

Suite en trío para violín, viola y piano

David Frühwirth, violín

Genevieve Strosser, viola

Zsuzsa Collar, piano

21.00

Música Nocturna

Johann Sebastian Bach

Magnificat en Re mayor, BWV 243

Natalie Dessay y Karine Deshayes, sopranos

Philippe Jaroussky, contratenor

Toby Spence, tenor

Laurent Naouri, bajo

Le Concert d'Astrée / Emmanuelle Haïm

Edward Elgar

Introducción y allegro para cuerdas, op.47

Orquesta de Cámara Orpheus

Sergei Prokofiev

Cuatro piezas para piano, op.32

Boris Berman, piano

22.00

Jean Sibelius

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47

Hilary Hahn, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Esa-Pekka Salonen

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370

Ingo Goritzki, oboe

Miembros del Cuarteto de Berna

Kassia (compositora bizantina del siglo 9)

De buen origen

Ensamble Vocal Me / Michael Popp

23.00

Industria Nacional

Edward Elgar

Concierto en si menor violín y orquestra, op.61

Xavier Inchausti, violín

Orquesta Sinfónica Nacional / Facundo Agudín