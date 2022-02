Programación Martes 22 de Febrero

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Jean Michel Cabrol Jazz Fourtet

Chalet blues

Sonny's mazurka

T-Square Band

Control

Alison Ruble

Interlude

Skylark

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Mi mayor, K.542

Trío Beaux Arts

Alban Berg

Tres piezas para orquesta, op.6

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Ferruccio Busoni

Divertimento para flauta y orquesta, op.53

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº2 en re menor, op.40

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº2 en sol sostenido menor, op.19

Yuja Wang, piano

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.15

Daniel Barenboim, piano

Staatskapelle Berlín / Gustavo Dudamel

Heitor Villa-Lobos

Trío de cuerdas

Dominique Feret, violín;

Jean-Louis Bonafous, viola;

David Simpson, chelo

Isaac Albéniz

Danza yTango (arr. para dos guitarras de A. Lagoya)

Ida Presti - Alexandre Lagoya, dúo de guitarras

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº6 en La mayor, op.30, Nº1

Gidon Kremer, violín;

Martha Argerich, piano

07.00

Y la mañana va

Anton Arensky

Obertura de la ópera Sueño del Volga, op.16

Orquesta Sinfónica de Moscu / Dimitry Yablonsky

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor

Wynton Marsalis, trompeta

National Philharmonic Orchestra / Raymond Leppard

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1

Paul Tortelier, chelo

Eric Heidsieck, piano

Antonin Dvorak

Tres danzas eslavas, op.46, Nº4 en Fa mayor, Nº5 en La mayor y Nº6 en Re mayor

Orquesta Royal Philharmonic / Antal Dorati

Johann Svendsen

Romance para violín y orquesta en Sol mayor, op.26

Kenneth Sillito, violín

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Frederic Chopin

Dos nocturnos para piano, op.9: Nº2 en Mi bemol mayor y Nº3 en Si mayor

María Joao Pires, piano

Robert Fuchs

Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21

Camerata Bern / Thomas Füri

Alexander Alyabiev

Sonata para violín y piano en mi menor

Lievon Ambarpumyan, violín

Mikhail Voskresensky, piano

Eduard Tubin

Sonatina para piano en re menor

Vardo Rumessen, piano

Gaetano Donizetti

“Orrida e`questa notte…”, escena primera del Acto II de Lucia de Lammermoor

Jerry Hadley, tenor

Thomas Hampson, barítono

Orquesta de la Opera Nacional de Gales / Carlo Rizzi

Edward Elgar

En el sur, obertura, op.50

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

Johann Sebastian Bach

Concierto para violín y orquesta en la menor, BWV 1041. Transcripción para guitarra y cuarteto de cuerdas de la intérprete.

Xuefei Yang, guitarra

Cuarteto de Cuerdas Elías

Leos Janácek

En la niebla

Rudolf Firkusny, piano

Joaquín Turina

Sinfonía sevillana, op.23

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo y orquesta en Fa mayor, Ryom 411

Heinrich Schiff, chelo

Academy of St Martin the Fields / Iona Brown

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón