Programación Martes 22 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Winnipeg Jazz Orchestra

Sounds of joy

The great return

Bill Charlap

The nearness of you

Tony Bennett

The lady is a tramp

I thought about you

One for my baby

00.30

La Trasnoche Clásica

Amanda Maier

Concierto para violín y orquesta en re menor

Gregory Maytan, violín

Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andreas Stoehr

Claude Debussy

Pour le piano, L.95

Philippe Entremont, piano

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor, op.13

Augustin Dumay, violín;

Maria João Pires, piano

Marin Marais

Suite para viola y bajo continuo en mi menor

Laurence Dreyfus, viola da gamba;

Ketil Haugsand, clave

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta Nº11 en Re mayor, Hob.XVIII:11

Evgeny Kissin, piano

Moscow Virtuosi / Vladimir Spivakov

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº4 en Mi mayor

Cuarteto Melos

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.15

Nelson Freire, piano

Orquesta de Gewandhaus de Leipzig / Riccardo Chailly

Wolfgang Amadeus Mozart

Seis danzas alemanas para orquesta, K.571

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Jean Sibelius

Pelléas et Mélisande, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Felix Mendelssohn

Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20

Academy Chamber Ensamble

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº1 en do menor, op.4

Leif Ove Andsnes, piano

Moritz Moszkowski

Concierto para violín y orquesta en Do mayor, op.30

Tasmin Little, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

John Field

Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.1, Nº1

Ian Hobson, piano

06.00

Y la mañana va

Gabriel Pierné

Divertimento sobre un tema pastoral, op.49

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Clara Wieck Schumann

Variaciones sobre un tema de Robert Schumann, op.20

Yoshiko Iwai, piano

Francesco Maria Veracini

Sonata académica para violín y continuo Nº10 en Fa mayor

Trío Locatelli

Niels Gade

Noveleta para orquesta de cuerdas Nº1 en Fa mayor, op.53

Orquesta de Cámara Arhus / Ove Vedsten Larsen

07.00

Bedrich Smetana

Scherzo, de la Sinfonía Festiva

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Karen Sejna

Johan Peter Emilius Hartmann

Allegro fantasía para violín y piano en Re mayor

Elisabeth Schneider, violín

Bohumila Jedlicková, piano

Benjamin Godard

Tres piezas para flauta y orquesta: “Idilio”, “Serenata a Mabel” y “Leyenda pastoral”

Marc Grauwels, flauta

Orquesta de Cámara de Waterloo / Ulysse Waterlot

Nicolo Pórpora

“El terrible invierno ya está aquí”, cantata

Elena Cecchi Fedi, soprano

Ensamble Auser Musici / Carlo ipata



08.00

Carl Nielsen

Suite sinfónica, op.8

Elisabeth Westenholz, piano

Ludwig van Beethoven

Introducción, adagio y allegro, del ballet “Las Criaturas de Prometeo”, op.43

Orquesta Sinfónica de Montreal / Kent Nagano

Charles Koechlin

“Primavera”, quinteto para flauta, violín, viola, chelo y arpa, op.156

Philippe Racine, flauta

Robert Zimansky, violin

Monika Clemann, viola

Curdin Coray, chelo

Xenia Schindler, arpa



09.00

Piotr Ilich Chaikovsky

Fantasía de concierto en Sol mayor para piano y orquesta, op.56

Elisabeth Leonskaja, piano

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Kurt Masur

Alessandro Rolla

Sinfonía en Si bemol mayor para orquesta de cuerdas

Orquesta de Cámara Clásica de Milán / Massimiliano Caldi

Fernando Sor

Seis estudios para guitarra

Frank Bungarten, guitarra

10.00

Johannes Brahms

Cuarteto Nº3 en Si bemol mayor, op.67

Cuarteto Alban Berg

Frédéric Chopin

Polonesa para piano Nº5 en fa sostenido menor, op.44

Nelson Goerner, piano



Jacques Ibert

Bacanal, scherzo para orquesta

Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi

11.00

Los Caminos del Barroco

Henry Du Mont

“No defraudes”, de la colección Cantica sacra

Coro de Cámara de Namur

Les Solistes / Bruno Boterf

Marc-Antoine Charpentier

Cecilia, virgen y mártir, oratorio a voces, doble orquesta de (c.1684)

Ensamble Correspondencias / Sébastien Daucé

Henry Dumont (1610-1684)

Memorare, gran motete

Henri Ledroit, contratenor

Ulrich Studer, barítono

Coro y Orquesta de la Chapelle Royale / Philippe Herreweghe

Sébastien de Brossard (1655-1730)

Canticum primum, pequeño motete

Isabelle Desrochers, soprano

Frédéric Desenclos, órgano

12.00

El Clásico del Mediodía

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Do mayor, Hob.VIIb:1

Jean-Guihen Queyras, chelo

Orquesta Barroca de Freiburg / Petre Müllejans

Joseph Haydn

Sinfonía Nº104 en Re mayor, Hob.I:104, "Londres"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Baldassare Galuppi

La excusa, cantata para contralto y cuerdas, con libreto de Metastasio

Sara Mingardo, contralto

L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi

Joseph Haydn

Cuarteto en Do mayor, op.54, Nº2 (1789)

Cuarteto Solomon

Maciej Radziwiłł (1749-1800)

Serenata

Orquesta de Cámara de Varsovia / Marek Sewen

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Gioachino Rossini

"Se Inclinassi A Prender Moglie" y "Se Inclinassi A Prender Moglie" de la ópera La italiana en Argel

Vivica Genoux, soprano

Juan Diego Florez, tenor

Nicola Ulivieri, bajo

Orquesta Sinfónica de Milán Giuseppe Verdi / Manlio Benzi

Claude Debussy

Suite bergamasque, L.75

Seong-Jin Cho, piano

Friedrich Witt

Sinfonía en Do mayor, "Jena"

London Mozart Players / Matthias Bamert

19.00

Edouard Lalo

Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.20

Olivier Charlier, violín

Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier

Louis Ferdinand

Nocturno, op.8

Miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín

Biagio Marini

Canzona

Ensmable London Brass / Phlip Pickett

20.00

La Gran Aldea (Noruega)

Johan Kvandal

Sonata para viola y piano, op.81

Lars Anders Tomter, viola

Hävard Gimse, piano

Thomas Tellefsen

Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op 8

Einar Sten Nøkleberg, piano

Orquesta Sinfónica de Trondheim / Terje Mikkelsen

Autor Anónimo

Aria y Gavota para flauta, viola da gamba y clave

Markku Luolajan Mikkola, viola da gamba

Frode Thorsen, flauta

Hans Knut Sveen, clave

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Giovanni Perluigi da Palestrina

Sanctus, Benedictus y Agnus Dei, de la Misa del Papa Marcello

Coro de Cámara de Córdoba / César Ferreyra

Grabado en vivo el 23 de junio de 1984

Antonín Dvořák

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.53

Xaver Inchausti, violín

Orquesta Sinfónica Nacional / Emmanuel Siffert