Programación Martes 21 de Septiembre

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Louis Scherr

Who knows

Perdido

Linda Oh

Yoda

Babs Gonzales

Oop-pop-a-da

Le moody mood pour amour

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Felix Mendelssohn

Sonata para violín y piano en fa menor, op.4

Shlomo Mintz, violín

Paul Ostrovsky, piano

Benedetto Marcello

Introducción, Aria y Presto

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Maurice Ravel

Cinco canciones populares griegas

Paulina Stark, soprano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Dennis Burkh

Sergei Rachmaninov

Danzas sinfónicas, op.45

Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109

Claudio Arrau, piano

Claude Debussy

Gigas, Nº1 de Imágenes para orquesta

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Edvard Grieg

Danzas noruegas para orquesta, op.35

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

Cesar Franck

Trío Nº4 en si menor, op.2, M.5

Ruxandra Colan, violín

Mihai Dancila, chelo

Mihail Sarbu, piano

Béla Bartók

Concierto para piano y orquesta Nº2, Sz 95

András Schiff, piano

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

George Gershwin

Porgy y Bess, cuadro sinfónico

Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.9, Nº2. R.345

Simon Standage, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

07.00

Y la mañana va

Edvard Grieg

Suite Nº2 op.55 de Peer Gynt

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y cuerdas Nº2 en Re mayor

Mstislav Rostropovich, chelo

Collegium Musicum de Zurich / Paul Sacher

Frederic Chopin

Cuatro estudios, op.10: Nros.3, 4, 5 y 12

Vladimir Horowitz, piano

Edward Elgar

Música armoniosa Nº2, para ensamble de vientos

Ensamble Athenas

Isaac Albeniz

“El Corpus en Sevilla”, del primer cuaderno de Iberia. Orquestación de Enrique Fernández Arbós

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Kenneth Jean

Franz Schubert

Dos impromptus, op.90: Nº2 en Mi bemol mayor y Nº3 Sol bemol mayor

Claudio Arrau, piano

Reinhold Gliere

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.8

Orquesta Filarmónica Eslovaca / Stephen Gunzenhauser

Gioachino Rossini

Cuarteto para flauta, clarinete, corno y fagot Nº3 en Fa mayor, basado en la Sonata para cuerdas Nº5 Mi bemol mayor

Ensamble Viena-Berlín

Wilhelm Stenhammar

Sonata para violín y piano en la menor, op.19

Baiba Skride, violín

Lauma Skride, piano

Wofgang Amadeus Mozart

Divertimento en Fa mayor, K.247

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Frederick Delius

“Deja de sonreir” y “Atardecer ámbar”, 2 canciones del ciclo Canciones del ocaso, para mezzosoprano, barítono, coro y orquesta

Sally Burgess, mezzosoprano

Bryn Terfel, barítono

Coro y Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox

Antón Webern

Seis piezas para gran orquesta, op.56

Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez

Robert Schumann

Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44

Alexander Melnikov, piano

Cuarteto Jerusalem

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón