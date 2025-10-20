Programación Martes 21 de Octubre

00.00
Trasnoche Jazz
“The Quintet”
Salt peanuts
Wee
Craig Taborn
Gift horse
Les McCann
Wonder why
Please send me someone to love
I cried for you
00.30
La Trasnoche Clásica
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, “Patética”
Maria Joao Pires, piano
Richard Strauss
Muerte y transfiguración, poema sinfónico, op.34
Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel
Johannes Brahms
Cuarteto para cuerdas en do menor, op.51, Nº1
Cuarteto Emerson
Johann Sebastian Bach
No temas, yo estoy contigo, motete, BWV 228
English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner
Coro Monteverdi
Antonin Dvorák
Leyendas, op.59
Dúo Crommelynck, piano a cuatro manos
Carl Reinecke
Sonata para flauta y piano en mi menor, op.167 "Undine"
Susan Milan, flauta
Ian brown, piano
Zoltán Kodály
Danzas de Galanta
Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / David Zinman
Domenico Scarlatti
Sonata para piano en Sol mayor
Vladimir Horowitz, piano
Dmitri Shostakovich
Sinfonía Nº9 en Mi bemol mayor, op.70
Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink
Robert Schumann
Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11
Maurizio Pollini, piano
Max Reger
Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132
Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm
Giovanni Paolo Cima
Sonata para violín y continuo Nº1
Convivium Ensamble
Joseph Haydn
Trío para flauta, chelo y piano en Sol mayor, Hob XV
Aurèle Nicolet, flauta
Rocco Filippini, chelo
Bruno Canino, piano
Edward Elgar
In the South (Alassio). Obertura de concierto, op.50
Orquesta Sinfónica de la BBC / John Pritchard
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219, "Turco"
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt
06.00
Y la mañana va
Giacomo Puccini
Preludio sinfónico
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly
Franz Schubert
Impromptu para piano en Si bemol mayor, op.142, Deutsch 935, Nº3
Maria Joao Pires, piano
Lennox Berkeley
Sexteto para clarinete, corno y cuerdas, op.47
Ensamble Nash
Johann Sebastian Bach
Concierto para violín y orquesta Nº1 en la menor, BWV 1041
Janine Jansen, violín
Ensamble de cuerdas “Amigos de Janine Jansen”
07.00
William Wallace (compositor y dramaturgo escocés, 1860-1940)
Preludio sobre “Las Euménides”, de Esquilo
Orquesta Sinfónica de la BBC / Martyn Brabbins
Edvard Grieg
Cuatro piezas para piano, op.1
Geir Henning Braaten, piano
Antonio Vivaldi
Sonata para violín y continuo en Fa mayor, op.2, Nº4
Salvatore Accardo, violín
Rohan de Saram, chelo
Bruno Canino, clave
Julius Fučik
Sueño ideal. Vals, op.69
Orquesta Filarmónica dela República Checa / Vaclav Neumann
08.00
Josef Myslivecek
Concierto para violín y orquesta en Re mayor
Shizuka Ishikawa, violín
Orquesta de Cámara Dvorák / Libor Pesek
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nro16 en Do mayor, K.545
Irina Mejoueva, piano
Gaetano Donizetti
Escena de la locura, de la ópera “Lucía de Lammermoor”
Sumi Jo, soprano
Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Richard Bonynge
09.00
Robert Schumann
Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor, op.38, "Primavera"
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink
Benjamin Britten
Sonata para chelo y piano en Do mayor
Gautier Capuçon, chelo
Frank Braley, piano
10.00
George Frideric Handel
Concerto grosso Nº12 en si menor, op.6, Nº12
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Felix Mendelssohn
Fantasía para piano en fa sostenido menor, op.28
Martin Jones, piano
Isaac Albéniz
Suite Iberia. Orquestación de Enrique Fernández Arbós
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México / Enrique Bátiz
11.00
Los Caminos del Barroco
Abraham van der Kerckhoven
Fuga en la menor
Andreas Zappe, clave
Lambert Chaumont
“Alemanda en el segundo tono”, de las Piezas para órgano en los ocho tonos
Leonard Byun, clave
Jacques de Saint-Luc
La cornamusa
Brandon Acker, laúd barroco
Giuseppe Zamponi (c.1615-1662)
Tercera y sexta escena del primer acto de la ópera Ulises en la isla de Circe
Céline Scheen, soprano
Dominique Visse, contratenor
Furio Zanasi, barítono
Capella Mediterránea / Leonardo García Alarcón
Philip van Wichel (1614-1675)
La chacona
Ensamble La Fenice / Jean Tubéry
Petrus Hercules Brehy (1673-1737)
Fragmentos de la Misa de difuntos
Ensamble Canto LX / Frank Agsteribbe
12.00
El Clásico del Mediodía
Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, "Italiana"
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
Felix Mendelssohn
Sonata para violín y piano en Fa mayor
Maxim Vengerov, violín;
Itamar Golan, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Domenico Cimarosa
Final del segundo y último acto de la ópera El matrimonio secreto, con libreto de Giovanni Bertali (1792)
Arleen Auger, Júlia Hamari y Júlia Várady, sopranos
Alberto Rinaldi y Dietrich Fischer-Dieskau, barítonos
Ryland Davies, tenor
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Daniel BArenboim
Wenzel Thomas Matiegka (1770-1830)
Sonata para guitarra en Do mayor, op.16
Reinbert Evers, guitarra
Ludwig van Beethoven
Obertura “La consagración de la casa”, op.124 (1822)
Orquesta Tonhalle de Zutich / David Zinman
Johann Baptist Cramer (1777-1858)
Selección de estudios para piano
Ian Hobson, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Joseph Joachim Raff
Obertura Macbeth
Orquesta Filarmónica del Estado Eslovaco / Urs Schneider
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"
Anne-Sophie Mutter, violín
Lambert Orkis, piano
Camille Saint-Saëns
“Mon coeur s’ouvre à ta voix” de la ópera Sansón y Dalila
Agnes Baltsa, mezzosoprano
José Carreras, tenor
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis
19.00
Henry Vieuxtemps
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50
Heinrich Schiff, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner
Frantisek Vanerovsky (compositor checo del Clasicismo)
Cuarteto para clarinete y tres cornos de basetto en Fa mayor
Ensamble Los Clarinetistas Suizos
George Frideric Handel
Concerto grosso Nº5 en Re mayor, op.6, Nº5
I Musici
Francisco Mignone
Marvadinho
Marcel Worms, piano
20.00
La Gran Aldea (Bélgica)
Joseph Jongen
Sonata para violín y piano Nº2, op.34
Miembros del Trío César Franck
François-Joseph Gossec
Quinta escena del tercer acto de la ópera Teseo
Frédéric Antoun, tenor
Virginie Pochon, soprano
Jennifer Borghi, mezzosoprano
Tassis Christoyannis, barítono
Mélodie Ruvio, mezzosoprano
Les Agrémens / Guy Van Waas
Tielman Susato
Danzas de la colección Danserye
Mandel Quartet
21.00
Música Nocturna
23.00
Industria Nacional