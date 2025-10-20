PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

20/10/2025

Programación Martes 21 de Octubre

00.00
Trasnoche Jazz

“The Quintet”
Salt peanuts
Wee

Craig Taborn
Gift horse

Les McCann
Wonder why
Please send me someone to love
I cried for you

00.30
La Trasnoche Clásica

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, “Patética
Maria Joao Pires, piano

Richard Strauss
Muerte y transfiguración, poema sinfónico, op.34
Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel

Johannes Brahms
Cuarteto para cuerdas en do menor, op.51, Nº1
Cuarteto Emerson

Johann Sebastian Bach
No temas, yo estoy contigo, motete, BWV 228
English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner
Coro Monteverdi

Antonin Dvorák
Leyendas, op.59
Dúo Crommelynck, piano a cuatro manos

Carl Reinecke
Sonata para flauta y piano en mi menor, op.167 "Undine"
Susan Milan, flauta
Ian brown, piano

Zoltán Kodály
Danzas de Galanta
Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / David Zinman

Domenico Scarlatti
Sonata para piano en Sol mayor
Vladimir Horowitz, piano

Dmitri Shostakovich
Sinfonía Nº9 en Mi bemol mayor, op.70
Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Robert Schumann
Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11
Maurizio Pollini, piano

Max Reger
Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132
Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

Giovanni Paolo Cima
Sonata para violín y continuo Nº1
Convivium Ensamble

Joseph Haydn
Trío para flauta, chelo y piano en Sol mayor, Hob XV
Aurèle Nicolet, flauta
Rocco Filippini, chelo
Bruno Canino, piano

Edward Elgar
In the South (Alassio). Obertura de concierto, op.50
Orquesta Sinfónica de la BBC / John Pritchard

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219, "Turco"
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

06.00
Y la mañana va

Giacomo Puccini
Preludio sinfónico
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

Franz Schubert
Impromptu para piano en Si bemol mayor, op.142, Deutsch 935, Nº3
Maria Joao Pires, piano

Lennox Berkeley
Sexteto para clarinete, corno y cuerdas, op.47
Ensamble Nash

Johann Sebastian Bach
Concierto para violín y orquesta Nº1 en la menor, BWV 1041
Janine Jansen, violín
Ensamble de cuerdas “Amigos de Janine Jansen”

07.00

William Wallace (compositor y dramaturgo escocés, 1860-1940)
Preludio sobre “Las Euménides”, de Esquilo
Orquesta Sinfónica de la BBC / Martyn Brabbins

Edvard Grieg
Cuatro piezas para piano, op.1
Geir Henning Braaten, piano

Antonio Vivaldi
Sonata para violín y continuo en Fa mayor, op.2, Nº4
Salvatore Accardo, violín
Rohan de Saram, chelo
Bruno Canino, clave

Julius Fučik
Sueño ideal. Vals, op.69
Orquesta Filarmónica dela República Checa / Vaclav Neumann

08.00

Josef Myslivecek
Concierto para violín y orquesta en Re mayor
Shizuka Ishikawa, violín
Orquesta de Cámara Dvorák / Libor Pesek

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nro16 en Do mayor, K.545
Irina Mejoueva, piano

Gaetano Donizetti
Escena de la locura, de la ópera “Lucía de Lammermoor”
Sumi Jo, soprano
Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Richard Bonynge

09.00

Robert Schumann
Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor, op.38, "Primavera"
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Benjamin Britten
Sonata para chelo y piano en Do mayor
Gautier Capuçon, chelo
Frank Braley, piano

10.00

George Frideric Handel
Concerto grosso Nº12 en si menor, op.6, Nº12
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Felix Mendelssohn
Fantasía para piano en fa sostenido menor, op.28
Martin Jones, piano

Isaac Albéniz
Suite Iberia. Orquestación de Enrique Fernández Arbós
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México / Enrique Bátiz

11.00
Los Caminos del Barroco

Abraham van der Kerckhoven
Fuga en la menor
Andreas Zappe, clave

Lambert Chaumont
“Alemanda en el segundo tono”, de las Piezas para órgano en los ocho tonos
Leonard Byun, clave

Jacques de Saint-Luc
La cornamusa
Brandon Acker, laúd barroco

Giuseppe Zamponi (c.1615-1662)
Tercera y sexta escena del primer acto de la ópera Ulises en la isla de Circe
Céline Scheen, soprano
Dominique Visse, contratenor
Furio Zanasi, barítono
Capella Mediterránea / Leonardo García Alarcón

Philip van Wichel (1614-1675)
La chacona
Ensamble La Fenice / Jean Tubéry

Petrus Hercules Brehy (1673-1737)
Fragmentos de la Misa de difuntos
Ensamble Canto LX / Frank Agsteribbe

12.00
El Clásico del Mediodía

Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, "Italiana"
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Felix Mendelssohn
Sonata para violín y piano en Fa mayor
Maxim Vengerov, violín;
Itamar Golan, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Clasicismo)

Domenico Cimarosa
Final del segundo y último acto de la ópera El matrimonio secreto, con libreto de Giovanni Bertali (1792)
Arleen Auger, Júlia Hamari y Júlia Várady, sopranos
Alberto Rinaldi y Dietrich Fischer-Dieskau, barítonos
Ryland Davies, tenor
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Daniel BArenboim

Wenzel Thomas Matiegka (1770-1830)
Sonata para guitarra en Do mayor, op.16
Reinbert Evers, guitarra

Ludwig van Beethoven
Obertura “La consagración de la casa”, op.124 (1822)
Orquesta Tonhalle de Zutich / David Zinman

Johann Baptist Cramer (1777-1858)
Selección de estudios para piano
Ian Hobson, piano

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Joseph Joachim Raff
Obertura Macbeth
Orquesta Filarmónica del Estado Eslovaco / Urs Schneider

Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"
Anne-Sophie Mutter, violín
Lambert Orkis, piano

Camille Saint-Saëns
“Mon coeur s’ouvre à ta voix” de la ópera Sansón y Dalila
Agnes Baltsa, mezzosoprano
José Carreras, tenor
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

19.00
Henry Vieuxtemps
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50
Heinrich Schiff, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Frantisek Vanerovsky (compositor checo del Clasicismo)
Cuarteto para clarinete y tres cornos de basetto en Fa mayor
Ensamble Los Clarinetistas Suizos

George Frideric Handel
Concerto grosso Nº5 en Re mayor, op.6, Nº5
I Musici

Francisco Mignone
Marvadinho
Marcel Worms, piano

20.00
La Gran Aldea (Bélgica)

Joseph Jongen
Sonata para violín y piano Nº2, op.34
Miembros del Trío César Franck

François-Joseph Gossec
Quinta escena del tercer acto de la ópera Teseo
Frédéric Antoun, tenor
Virginie Pochon, soprano
Jennifer Borghi, mezzosoprano
Tassis Christoyannis, barítono
Mélodie Ruvio, mezzosoprano
Les Agrémens / Guy Van Waas

Tielman Susato
Danzas de la colección Danserye
Mandel Quartet

21.00
Música Nocturna

23.00
Industria Nacional