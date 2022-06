Programación Martes 21 de Junio

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Maynard Ferguson

Take the “A” train

Frame for the blues

Min Kvartet

Louis

Sazz Leonore

Too darn hot

We got that something

Wait if you want me

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Sergei Prokofiev

Visiones fugitivas, op.22

Boris Berman, piano

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115

Quinteto Fauré de Roma

Marc-Antoine Charpentier

Medea, H.491, suite

Les Arts Florissants / William Christie

Bernhard Henrik Crusell

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.1

Emma Johnson, clarinete

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Gerard Schwarz

Frédéric Chopin

Doce estudios para piano, op.25

Vladimir Ashkenazy, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y clave en fa menor, BWV 1018

Péter Czaba, violín;

Zoltán Kocsis, piano

Vasily Kalinikov

Sinfonía Nº2 en La mayor

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Ludwig van Beethoven

Trío Nº2 en Sol mayor, op.1, Nº2

Trío Beaux Arts

07.00

Y la mañana va

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera El viaje a Reims

Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raytchev

Fritz Kreisler

Tristeza de amor y Alegría de amor

Shlomo Mintz, violín

Clifford Benson, piano

Johann Christian Bach

Concierto para chelo y orquesta en do menor

Yuli Turovsky, chelo

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Ambroise Thomas

Música de ballet, del Acto IV de la ópera “Hamlet”

National Philharmonic Orchestra / Richard Bonynge

08.00



Edvard Grieg

Cuarteto para cuerdas en Fa mayor

Cuarteto de Oslo

Karol Szymanowski

Nueve preludios para piano, op.1

Martin Roscoe, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, Ryom 447

Alfredo Bernardini, oboe y dirección

Ensamble Zefiro

09.00



Louis Ferdinand, Príncipe de Prusia

Gran trío en Mi mayor, op.10

Trío Göbel de Berlín

Albert Roussel

Pequeña suite para orquesta, op.39

Orquesta Real Nacional de Escocia / Stéphane Denève

William Walton

Cinco bagatelas para guitarra

Roberto Aussel, guitarra

10.00

Johann Sebastián Bach

Concierto para tres claves y cuerdas en Do mayor, BWV 1064

Andras Schiff, Peter Serkin y Bruno Canino, pianos

Camerata Bern

Franz Schubert

Cuarteto Nº11 en Mi mayor, Deutsch 353

Cuarteto Melos

Carl Nielsen

Adagio y allegro, de la Suite op.45

Christian Eggen, piano

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón