Programación Martes 21 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Bill Barron

Around the world

Big Bill

Zaccai Curtis

Someday my prince will come

Emilie Schiott

Coming home

Power to choose

Like a sunday

00.30

La Trasnoche Clásica

César Franck

Trío Nº3 en si menor op.1, Nº3, M.3

Ruxandra Colan, violín;

Mihai Dancila, chelo;

Mihail Sarbu, piano

Robert Schumann

Las danzas de la cofradía de David para piano, op.6

Murray Perahia, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "El redoble del timbal"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Agostino Steffani

Stabat Mater para 6 voces, seis instrumentos de cuerda y órgano

Cecilia Bartoli, mezzosoprano;

Daniel Behle, tenor;

Franco Fagioli, contratenor;

Julian Prégardien, tenor

I Barocchisti / Diego Fasolis

Malcolm Arnold

Cuarteto con oboe, op.61

The Nash Ensemble

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº21 en Do mayor, op.53, "Waldstein"

Claudio Arrau, piano

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y continuo Nº4 en mi menor

René Clemencic, flauta dulce;

Alexandra Bachtiar, chelo;

Christiane Jaccottet, clave

Claude Debussy

El mar, L.109

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Francesco Corbetta

Allemande sur la mort du Duc de Gloucester para guitarra en do menor, de La guitarre royalle

Jakob Lindberg, guitarra

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Emma Johnson, clarinete

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Raymond Leppard

Franz Schubert

Cuatro impromptus para piano, D.899

Alfred Brendel, piano

Felix Mendelssohn

Trío Nº2 en do menor, op.66

Leonidas Kavakos, violín;

Patrick Demenga, chelo;

Enrico Pace, piano

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº5 en La mayor, "La transformación de los campesiones de Lycian en ranas"

Cantilena / Adrian Shepherd

Marin Marais

Pieza en trío en sol menor

Ensamble Rebel

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36

Hélène Grimaud, piano

Saverio Mercadante

Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101

Vincenzo Mariozzi, clarinete

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

07.00

Y la mañana va

Jean Françaix

Obertura anacreóntica

Orquesta del Ulster / Thierry Fischer

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº3 en Si bemol mayor, K.281

Maria João Pires, piano

Heinrich Franz von Biber

Partita Nro.7, de “Harmonia Artificioso Ariosa”

The Rare Fruits Council

Alexander Borodin

Danzas polovtsianas de “El príncipe Igor” (orquestación de Rimsky Korsakov y Glazunov)

Gran Orquesta Sinfónica de la Radio de Moscú / Vladimir Fedoseyev

08.00



Johann Baptist Vanhal

Concierto para fagot y orquesta en Do mayor

John Miller, fagot

St. Mary's Chamber Players / Neville Marriner

Edvard Grieg

Piezas para piano según canciones originales, vol.1, op.41

Eva Knardahl, piano

Giuseppe Valentini

Concerto grosso en la menor, op.7, Nº11

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

09.00



Alexander Zemlinsky

Cuarteto para cuerdas Nº2, op.15

Cuarteto Brodsky

Michael Tippett

Pequeña música para cuerdas

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

10.00

Federico Mompou

Suite compostelana para guitarra

Andrés Segovia, guitarra

Johann Schobert

Trío en Fa mayor, op.16, Nº4

Luciano Sgrizzi, fortepiano

Chiara Banchini, violín

Philipp Bosbach, chelo

Charles Villiers Stanford

Rapsodia irlandesa Nº5 en sol menor, op.147

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

11.00

Los Caminos del Barroco

Jacques Arcadelt

Il bianco e dolce cigno (El blanco y suave cisne), madrigal a cuatro voces

Ensamble Vocal Quattro Stagioni

Carlo Gesualdo

Se la mia morte brami (Si mi muerte deseas), madrigal a cinco voces

Il Complesso Armonico / Alan Curtis

Michelangelo Rossi

Toccata N°7

Sergio Vartolo, clave

Carlo Farina

Capriccio stravagante

Ensamble Clematis

Claudio Monteverdi

“Ay, si tanto amas”, del Cuarto Libro de madrigales

Ensamble La Venexiana

Johann Sebastian Bach

“Fantasía”, de la Fantasía y fuga para órgano en sol menor, BWV 542

Ton Koopman, órgano

Jean-Féry Rebel

”El caos”, de la suite orquestal Los elementos (1721)

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

12.00

Al Mediodía

Giuseppe Ferlendis

Concierto para oboe y orquesta N°3 en Re mayor

Marino Bedetti, oboe

Orquesta Giuseppe Ferlendis / PierAngelo Pelucchi

John Field

Nocturno Nº16 para piano en Do mayor

Alice Sara Ott, piano

Arturo Márquez

Danzón Nº3

Orquesta Mexicana de las Artes / Eduardo García Barrios

Robert Nicholas Bochsa

Popurrí, para clarinete y arpa

Luigi Magistrelli, clarinete

Elena Gorna, arpa

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº7 en do menor, op.30, Nº2

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano

Johann Gottlieb Naumann

Sonata Nº3 para armónica de cristal

Thomas Bloch, armónica de cristal

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Mi mayor, op.49

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Roeland Hendrikx, clarinete

Sander Geerts, viola

Orquesta Filarmónica de Londres / Martyn Brabbins

Baldassare Galuppi

La scusa, cantata para contralto y orquesta

Sara Mingardo, contralto

L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi

Jean Sibelius

Cinco piezas para piano, op.75, "Los árboles"

Håvard Gimse, piano

19.00

Jean Françaix

Homenaje al amigo Papageno sobre temas de ‘La flauta mágica’

Jeroen Weierink, piano

Holland Wind Players

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº5 en Re mayor, op.6, Nº5

Akademie für Alte Musik Berlin / Bernhard Forck

Luigi Boccherini

Quinteto para guitarra y cuerdas en Mi mayor, G.446

Zoltán Tokos, guitarra

Cuarteto Danubius

Johan Svendsen

Romance para violín y orquesta de cuerdas, op.26

Lisa Jacobs, violín

Orquesta Filarmónica de Bremen / Mikhail Agrest

20.00

Momentos Musicales

Marin Marais

Suite para viola y bajo continuo en do menor

Ensamble Le Spectre de la Rose

Ludwig van Beethoven

Sonatina para mandolina y pianoforte en do menor, WoO 43a

Sonatina para mandolina y pianoforte en Do mayor, WoO 44a

Alison Stephens, mandolina

Richard Burnett, fortepiano

Samuel Barber

Segundo ensayo para orquesta, op.17

Orquesta Sinfónica de Atlanta / Yoel Levi

Felix Mendelssohn

Cuarteto en Mi bemol mayor, sin número de opus

Cuarteto Melos

21.00

Rued Langgard

La esfinge, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel

Alessandro Scarlatti

Concerto grosso Nº4 en sol menor

Europa Galante / Fabio Biondi

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Martha Argerich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

22.00

Industria Nacional

Johann Sebastian Bach

Partita para violín solo Nº3 en Mi mayor, BWV 1006

Rubén González, violín

Arnold Schoenberg

Paz en la Tierra

György Ligeti

Noche

Veljo Tormis

Tres canciones folklóricas ingrias

Estudio Coral de Buenos Aires / Carlos López Puccio

Gabriel Valverde

Resplandor de los surem, para piano (1998)

Haydeé Schvartz, piano

23.00

Complemento musical

Gabriel Fauré

Cuarteto para piano y cuerdas en sol menor, op.45

Jean Hubeau, piano;

Raymond Galois-Montbrun, violín;

Colette Lequien, viola;

André Navarra, chelo

Nicola Porpora

Sinfonía de cámara en mi menor, op.2, Nº5

Guy Delvauz, clave

Artifizii Musicali

Frédéric Chopin

Polonesa para piano en fa menor, op.44

Maurizio Pollini, piano