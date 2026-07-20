Programación Martes 21 de Julio

00.00
Trasnoche Jazz
Bill Barron
Around the world
Big Bill
Zaccai Curtis
Someday my prince will come
Emilie Schiott
Coming home
Power to choose
Like a sunday
00.30
La Trasnoche Clásica
César Franck
Trío Nº3 en si menor op.1, Nº3, M.3
Ruxandra Colan, violín;
Mihai Dancila, chelo;
Mihail Sarbu, piano
Robert Schumann
Las danzas de la cofradía de David para piano, op.6
Murray Perahia, piano
Joseph Haydn
Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "El redoble del timbal"
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan
Agostino Steffani
Stabat Mater para 6 voces, seis instrumentos de cuerda y órgano
Cecilia Bartoli, mezzosoprano;
Daniel Behle, tenor;
Franco Fagioli, contratenor;
Julian Prégardien, tenor
I Barocchisti / Diego Fasolis
Malcolm Arnold
Cuarteto con oboe, op.61
The Nash Ensemble
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº21 en Do mayor, op.53, "Waldstein"
Claudio Arrau, piano
Benedetto Marcello
Sonata para flauta dulce y continuo Nº4 en mi menor
René Clemencic, flauta dulce;
Alexandra Bachtiar, chelo;
Christiane Jaccottet, clave
Claude Debussy
El mar, L.109
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan
Francesco Corbetta
Allemande sur la mort du Duc de Gloucester para guitarra en do menor, de La guitarre royalle
Jakob Lindberg, guitarra
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622
Emma Johnson, clarinete
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Raymond Leppard
Franz Schubert
Cuatro impromptus para piano, D.899
Alfred Brendel, piano
Felix Mendelssohn
Trío Nº2 en do menor, op.66
Leonidas Kavakos, violín;
Patrick Demenga, chelo;
Enrico Pace, piano
Carl Ditters von Dittersdorf
Sinfonía Nº5 en La mayor, "La transformación de los campesiones de Lycian en ranas"
Cantilena / Adrian Shepherd
Marin Marais
Pieza en trío en sol menor
Ensamble Rebel
Sergei Rachmaninov
Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36
Hélène Grimaud, piano
Saverio Mercadante
Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101
Vincenzo Mariozzi, clarinete
I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini
07.00
Y la mañana va
Jean Françaix
Obertura anacreóntica
Orquesta del Ulster / Thierry Fischer
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº3 en Si bemol mayor, K.281
Maria João Pires, piano
Heinrich Franz von Biber
Partita Nro.7, de “Harmonia Artificioso Ariosa”
The Rare Fruits Council
Alexander Borodin
Danzas polovtsianas de “El príncipe Igor” (orquestación de Rimsky Korsakov y Glazunov)
Gran Orquesta Sinfónica de la Radio de Moscú / Vladimir Fedoseyev
08.00
Johann Baptist Vanhal
Concierto para fagot y orquesta en Do mayor
John Miller, fagot
St. Mary's Chamber Players / Neville Marriner
Edvard Grieg
Piezas para piano según canciones originales, vol.1, op.41
Eva Knardahl, piano
Giuseppe Valentini
Concerto grosso en la menor, op.7, Nº11
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
09.00
Alexander Zemlinsky
Cuarteto para cuerdas Nº2, op.15
Cuarteto Brodsky
Michael Tippett
Pequeña música para cuerdas
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
10.00
Federico Mompou
Suite compostelana para guitarra
Andrés Segovia, guitarra
Johann Schobert
Trío en Fa mayor, op.16, Nº4
Luciano Sgrizzi, fortepiano
Chiara Banchini, violín
Philipp Bosbach, chelo
Charles Villiers Stanford
Rapsodia irlandesa Nº5 en sol menor, op.147
Orquesta del Ulster / Vernon Handley
11.00
Los Caminos del Barroco
Jacques Arcadelt
Il bianco e dolce cigno (El blanco y suave cisne), madrigal a cuatro voces
Ensamble Vocal Quattro Stagioni
Carlo Gesualdo
Se la mia morte brami (Si mi muerte deseas), madrigal a cinco voces
Il Complesso Armonico / Alan Curtis
Michelangelo Rossi
Toccata N°7
Sergio Vartolo, clave
Carlo Farina
Capriccio stravagante
Ensamble Clematis
Claudio Monteverdi
“Ay, si tanto amas”, del Cuarto Libro de madrigales
Ensamble La Venexiana
Johann Sebastian Bach
“Fantasía”, de la Fantasía y fuga para órgano en sol menor, BWV 542
Ton Koopman, órgano
Jean-Féry Rebel
”El caos”, de la suite orquestal Los elementos (1721)
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
12.00
Al Mediodía
Giuseppe Ferlendis
Concierto para oboe y orquesta N°3 en Re mayor
Marino Bedetti, oboe
Orquesta Giuseppe Ferlendis / PierAngelo Pelucchi
John Field
Nocturno Nº16 para piano en Do mayor
Alice Sara Ott, piano
Arturo Márquez
Danzón Nº3
Orquesta Mexicana de las Artes / Eduardo García Barrios
Robert Nicholas Bochsa
Popurrí, para clarinete y arpa
Luigi Magistrelli, clarinete
Elena Gorna, arpa
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº7 en do menor, op.30, Nº2
Anne-Sophie Mutter, violín
Lambert Orkis, piano
Johann Gottlieb Naumann
Sonata Nº3 para armónica de cristal
Thomas Bloch, armónica de cristal
Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Mi mayor, op.49
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Roeland Hendrikx, clarinete
Sander Geerts, viola
Orquesta Filarmónica de Londres / Martyn Brabbins
Baldassare Galuppi
La scusa, cantata para contralto y orquesta
Sara Mingardo, contralto
L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi
Jean Sibelius
Cinco piezas para piano, op.75, "Los árboles"
Håvard Gimse, piano
19.00
Jean Françaix
Homenaje al amigo Papageno sobre temas de ‘La flauta mágica’
Jeroen Weierink, piano
Holland Wind Players
George Frideric Handel
Concerto grosso Nº5 en Re mayor, op.6, Nº5
Akademie für Alte Musik Berlin / Bernhard Forck
Luigi Boccherini
Quinteto para guitarra y cuerdas en Mi mayor, G.446
Zoltán Tokos, guitarra
Cuarteto Danubius
Johan Svendsen
Romance para violín y orquesta de cuerdas, op.26
Lisa Jacobs, violín
Orquesta Filarmónica de Bremen / Mikhail Agrest
20.00
Momentos Musicales
Marin Marais
Suite para viola y bajo continuo en do menor
Ensamble Le Spectre de la Rose
Ludwig van Beethoven
Sonatina para mandolina y pianoforte en do menor, WoO 43a
Sonatina para mandolina y pianoforte en Do mayor, WoO 44a
Alison Stephens, mandolina
Richard Burnett, fortepiano
Samuel Barber
Segundo ensayo para orquesta, op.17
Orquesta Sinfónica de Atlanta / Yoel Levi
Felix Mendelssohn
Cuarteto en Mi bemol mayor, sin número de opus
Cuarteto Melos
21.00
Rued Langgard
La esfinge, poema sinfónico
Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel
Alessandro Scarlatti
Concerto grosso Nº4 en sol menor
Europa Galante / Fabio Biondi
Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11
Martha Argerich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
22.00
Industria Nacional
Johann Sebastian Bach
Partita para violín solo Nº3 en Mi mayor, BWV 1006
Rubén González, violín
Arnold Schoenberg
Paz en la Tierra
György Ligeti
Noche
Veljo Tormis
Tres canciones folklóricas ingrias
Estudio Coral de Buenos Aires / Carlos López Puccio
Gabriel Valverde
Resplandor de los surem, para piano (1998)
Haydeé Schvartz, piano
23.00
Complemento musical
Gabriel Fauré
Cuarteto para piano y cuerdas en sol menor, op.45
Jean Hubeau, piano;
Raymond Galois-Montbrun, violín;
Colette Lequien, viola;
André Navarra, chelo
Nicola Porpora
Sinfonía de cámara en mi menor, op.2, Nº5
Guy Delvauz, clave
Artifizii Musicali
Frédéric Chopin
Polonesa para piano en fa menor, op.44
Maurizio Pollini, piano