Programación Martes 21 de Diciembre

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Dave Grusin

Fascinating rhythm

Is wonderful

Kronos Quartet

Time remembered

Nardis

Blue Martini Jazz

It’s only love

Save your love for me

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Béla Bartók

Concierto para violín y orquesta Nº1

Kyung-Wha Chung, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Antonin Dvorák

Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, op.51

Cuarteto Vermeer

François Couperin

Concierto real Nº3 para dos claves en La mayor

Laurence Boulay y Françoise Lengellé, clave

Felix Mendelssohn

Preludio y fuga para piano en mi menor, op.35, Nº1

Murray Perahia, piano

Sergei Prokofiev

Quinteto, op.39

Solistas de Berlín

Claude Debussy

Estudios para piano, Libro 1º

Martin Jones, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en re menor, Wq 22

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Robert Schumann

Cuarteto para cuerdas en Fa mayor, op.41, Nº2

Cuarteto Melos

Alberto Ginastera

Danzas argentinas, op.2

Luis Ascot, piano

Joseph Haydn

Trío para piano y cuerdas en Mi bemol mayor, Hob.15 Nº30

Trío Beaux Arts

John Dowland

Canciones Primer libro de canciones con laúd

Rogers Covey-Crump, tenor

Jakob Lindberg, laúd

07.00

Y la mañana va

Antonín Dvorák

Rapsodia eslava en La bemol mayor, op.45, Nº3

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Erik Satie

Seis gnossiennes para piano,

Fazil Say, piano

Pietro Antonio Locatelli

Concerto grosso en do menor, op.1, Nº11

Orquesta de Cámara de Colonia / Jan Corazolla

Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº1, op.5

André Previn y Vladimir Ashkenazy, pianos

Rodolfo Halffter (compositor español nacionalizado mexicano, 1900-1987)

Suite del ballet “Don Lindo de Almería”

Orquesta de la Comunidad de Madrid / José Ramón Encinar

Maurice Ravel

Introducción y allegro para arpa, flauta, clarinete y cuerdas

Nancy Allen, arpa

Ransom Wilson, flauta

David Schifrin, clarinete

Cuarteto de cuerdas de Tokio

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, "Patética"

Daniel Barenboim, piano

Louis Spohr

Cuarteto para cuerdas Nº5 en Re mayor, op.15, Nº2

Nuevo Cuarteto de Budapest

Jean Sibelius

Seis piezas para violín y piano, op.79

Nils-Erik Sparf, violin

Bengt Forsberg, piano

Giacomo Puccini

“Vogliatemi bene”, del Acto I de Madama Butterfly (arreglo para orquesta)

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

Johann Nepomuk Hummel

Introducción, tema y variaciones para trombón y orquesta, op.102

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer

Sergei Prokofiev

"Desde que nos conocimos", vals de La guerra y la paz

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Frédéric Chopin

Dos nocturnos: op.55 Nº2 en Mi bemol mayor y op.62 Nº2 en Mi mayor

María Joao Pires, piano

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón