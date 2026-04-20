Programación Martes 21 de Abril

00.00
Trasnoche Jazz
Nat Adderley
Work song
My heart stood still
Rachel Eckroth
Yin yang
Anais Reno
Gravy waltz
I’ll remember April
Kiss and run
00.30
La Trasnoche Clásica
Frédéric Chopin
Nocturno para piano Nº1 en si bemol menor, op.9, Nº1
Nocturno para piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.9, Nº2
Nocturno para piano Nº3 en Si mayor, op.9, Nº3
Nocturno para piano Nº4 en Fa mayor, op.15, Nº1
Nocturno para piano Nº5 en Fa sostenido mayor, op.15, Nº2
Nocturno para piano Nº6 en sol menor, op.15, Nº3
Nocturno para piano Nº7 en do sostenido menor, op.27, Nº1
Nelson Goerner, piano
Bohuslav Martinu
Cuatro madrigales para oboe, clarinete y fagot
Robin Canter, oboe;
David Campbell, clarinete;
Graham Sheen, fagot
Antonio Salieri
Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor, "Concierto triple"
Heinz Holliger, oboe;
Thomas Füri, violín:
Thomas Demenga, chelo
Camerata Bern / Thomas Füri
Nicola Porpora
Sinfonía de cámara en mi menor, op.2, Nº5
Guy Delvauz, clave
Artifizii Musicali
Béla Bartók
Concierto para piano y orquesta Nº1, Sz 83
András Schiff, piano
Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer
Giuseppe Verdi
Cuarteto en mi menor
Cuarteto Vermeer
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828
María Tipo, piano
Darius Milhaud
Sinfonía Nº2, op.57
Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson
César Franck
Sonata para violín y piano en La mayor, M.8 (arreglo para chelo y piano de Delsart)
Jacqueline Du Pré, chelo;
Daniel Barenboim, piano
Isaac Albéniz
Mallorca, op.202 (transcripción para guitarra)
Marcelo Galliano, guitarra
Franz Hoffmeister
Concierto para flauta y orquesta en Do mayor
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Laurence Leonard
Johannes Brahms
Variaciones y fuga para piano sobre un tema de Handel, op.24
Claudio Arrau, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº34 en Do mayor, K.338
London Mozart Players / Matthias Bamert
Barbara Strozzi
Diporti di Euterpe (Lágrimas mías)
Romina Basso, mezzosoprano
Latinitas Nostra / Markellos Rchyssicos
Felix Mendelssohn
Sonata para violín y piano en Fa mayor
Shlomo Mintz, violín;
Paul Ostrovsky, piano
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº28 en La mayor, op.101
Alfred Brendel, piano
07.00
Y la mañana va
Joseph Martin Kraus
Obertura para la música de “El aventurero”
Orquesta Barroca de Helsinki / Aapo Häkkinen
Frédéric Chopin
Dos impromptus: op.36 en Fa sostenido mayor y op.51 en Sol bemol mayor
Murray Perahia. Piano
Benedetto Marcello
Sonata para flauta dulce y continuo Nº2 en re menor
René Clemencic, flauta dulce
Vilmos Stadler, flauta dulce bajo
András Kecskés, laúd
Alphons Diepenbrock
Electra, suite sinfónica para la tragedia de Sófocles
Orquesta de la Residencia de La Haya / Hans Vonk
08.00
August Enna (compositor danés, 1859-1939)
Concierto para violín y orquesta en Re mayor
Kathrin Rabus, violín
Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Alemania / Hermann Bäumer
Johann Christian Bach
Quinteto para flauta, oboe, violín, fagot y clave en Re mayor
Ensamble Barroco de París
Richard Strauss
“La doncella de las flores”, ciclo de canciones, op.22
Roberta Alexander, soprano
Tan Crone, piano
09.00
Dmitri Shostakovich
Sinfonía Nº6 en si menor, op.54
Orquesta Sinfónica de la Radio de Saarbrücken / Myung-Whun Chung
Felix Mendelssohn
Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6
Martin Jones, piano
10.00
Antonio Salieri
Variaciones sobre “La folia de España”
London Mozart Players / Matthias Bamert
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Mi mayor, K.542
Trío Beaux Arts
Henri Tomasi
Concierto para trompeta y orquesta
Wynton Marsalis, trompeta
Orquesta Philharmonia / Essa-Pekka Salonen
11.00
Los Caminos del Barroco
Argangelo Corelli
“Adagio”, de la Sonata en Si mayor para violín y continuo, op.5, N°1
Ensamble Convivium
Antonio Vivaldi
Filliae maestae Jerusalem (Hijas de Jerusalén que sufren), RV 638, motete
Philippe Jaroussky, contratenor
Ensamble Artaserse / Philippe Jaroussky
Jean-Baptiste Lully
Obertura de la tragedia lírica Atys
Les Talents Lyriques / Christophe Rousset
Louis Couperin (c.1626-1661)
“Preludio no medido”, de la Suite en Do mayor
Gustav Leonhardt, clave
Jean-Philipp Rameau
“Tambourin 1 &2”, de Piezas para clave en concierto N°3 en La mayor
Chiyoko Arita, clave
Natsumi Wakamatsu, violín barroco
Masahiro Arita, flauta
Wieland Kuijken, viola da gamba
Jean-Féry Rebel
“Tambourin I &2”, de la suite Los elementos
Musica Antiqua Köln / Reihard Goebel
Johann Michael Bach
Bienvenido, querido día, motete
Vox Luminis / Lionel Meunier
Dietrich Buxtehude
Preludio para órgano en sol menor, BuxWV 163
Enzio Forsblom, órgano
Johann Pachelbel
Alabad al Señor en su trono, cantata
Capella Ducale
Musica Fiata / Roland Wilson
12.00
Al Mediodía
Anton Webern
En el viento de verano.Idilio para gran orquesta sobre un poema de Bruno Wille
Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt / Eliahu Inbal
Isaac Albéniz
“El Albaicín”, del Tercer libro de Iberia
Alicia De Larrocha, piano
Samuel Weskey
Concierto para violín y orquesta Nº2 en Re mayor (1792)
Elizabeth Wallfisch, violín
The Parley of Instruments / Peter Holman
Jean Françaix
Danzas exóticas
Ensamble de Vientos de Maguncia / Klaus Rainer Schöll
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Martin-Pierre d’Alvimare
Concierto N°2 para arpa y orquesta en la menor, op.30
Masumi Nagasawa, arpa
Academia de Colonia / Michael Alexander Willens
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº11 en Mi bemol mayor, op.22 (1800)
Wilhelm Kempff, piano
Ludwig van Beethoven
Sonatina en Do mayor para mandolina, WoO 44, N°1
Lajos Mayer, mandolina
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Hugo Alfvén
Rapsodia sueca Nº1, op.19
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Joseph Boulogne
Concierto para violín y orquesta Nº10 en Sol mayor
Qian Zhou, violín
Camerata Toronto / Kevin Mallon
Erik Satie
Gymnopédie Nº1
Alexandre Tharaud, piano
Anónimo Napolitano
Tarantella del Gargano (registro en vivo en el Auditorio de Radio Nacional)
Rosa Domínguez, mezzosoprano
Mónica Pustilnik, laúd
19.00
Johann Pachelbel
Canon y giga para tres violines y continuo en Re mayor
English Chamber Orchestra / Raymond Leppard
Igor Stravinsky
Selección de Historia del soldado
Carole Bouquet, voz
Ensamble instrumental / Shlomo Mintz
Sergei Rachmaninov
Trío elegíaco Nº1 en sol menor
Gidon Kremer, violín
Giedré Dirvanauskaité, chelo
Daniil Trifonov, piano
František Xaver Richter
Concierto para flauta, cuerdas y bajo continuo en mi menor
Barthold Kuijken, flauta
Tafelmusik / Jeanne Lamon
20.00
Momentos Musicales
22.00
Industria Nacional
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº23 en La mayor, K.488
Cristina Filoso, piano
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Andrés Spiller
José María Castro (1892-1964)
Sonata para dos chelos (1938)
Jorge Pérez Tedesco y Pablo García, chelo
23.00
Complemento musical
Franz Schubert
Sonata para arpeggione y piano en la menor, D.821
Jean-Guihen Queyras, chelo;
Alexandre Tharaud, piano
Johann Sebastian Bach
Preludio y fuga para clave Nº12 en fa menor, BWV 881
Preludio y fuga para clave Nº4 en do sostenido menor, BWV 873
András Schiff, piano
Antonín Dvorák
La paloma del bosque, op.110
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik