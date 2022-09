Programación Martes 20 de Septiembre

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Francis Poulenc

Concierto para dos pianos y orquesta en re menor

Louis Lortie y Hélène Mercier, pianos

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº5 en Mi bemol mayor, op.73, "Emperador"

Claudio Arrau, piano

Robert Schumann

Cuarteto en La mayor, op.41, Nº3

Cuarteto Melos

Jean Sibelius

Pelléas et Mélisande, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Sergei Rachmaninov

Etudes tableaux para piano, op.39

Vladimir Ashkenazy, piano

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín y orquesta en do menor, de El Arte del Violín, op. 3, Nº2

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº34 en Do mayor, K.338 (incluye como tercer movimiento, al Minué K.409)

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

07.00

Y la mañana va

Richard Wagner

“Murmullos del bosque” del acto II de Sigfrido

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en sol menor, Ryom 317, op.51 Nº3, “il

sospetto”

Itzhak Perlman, violín y dirección

Orquesta Filarmónica de Israel

Claude Debussy

“El balcón” y “La fuente”, dos canciones sobre textos de Baudelaire

Nathalie Stutzmann, contralto

Catherine Collard, piano

Ottorino Respighi

Suite del ballet El caldero mágico

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Adriano

08.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº7 en Mi bemol mayor, K.160, "Cuarteto Milán Nº6"

Cuarteto Festetics

César Franck

Andantino quietoso en Mi bemol menor para violín y piano, op. 6

Ingolf Turban, violín

Jean-Jacques Dünki, piano

Alexander Glazunov

Sinfonía Nº1 en Mi mayor, op.5

Orquesta Sinfónica de Moscú / Alexander Anissimov

09.00



Franz Schubert

Dos impromptu para piano, op.90; en Mi bemol mayor y en La bemol mayor

Alfred Brendel, piano

Marc-André Dalbavie (compositor francés nacido en 1961)

Concierto para flauta y orquesta

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta Filarmónica de Radio Francia / Peter Eötvös

León Minkus

Música del ballet Paquita

Orquesta del Teatro Bolshoi de Moscú / Algiz Zuraitis

10.00

Bedrich Smetana

Trío en sol menor, op.15

Trío Florestan

Franz Danzi

Quinteto para vientos en mi menor, op.67, Nº2

Quinteto de vientos Michael Thompson

Ernst Ludwig Leitner

Homenaje a Haydn

Orquesta Bruckner de Linz / Martin Sieghart

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón