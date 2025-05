Programación Martes 20 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Kenny Garrett

What was that?

Hargrove

Gonzalo Rubalcaba

Here, there and everywhere

Marta Valadón

Bus to nowhere

Flying

00.30

La Trasnoche Clásica

Camille Saint-Saëns

Cuarteto Nº1 en mi menor, op.112

Cuarteto Miami

Edouard Lalo

Concierto para chelo y orquesta en re menor

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

Johan Peter Emilius Hartmann

Sonata para piano en Fa mayor

Nina Gade, piano

Marc-Antoine Charpentier

Letanías de la Virgen, H.83

Les Arts Florissants / William Christie

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta;

Ute Petersilge, chelo;

Aline Zylberajch, clave

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº4 en do menor, op.29

Boris Berman, piano

Alessandro Scarlatti

Cantata de Navidad

Mária Zádori, soprano

Capella Savaria / Pál Németh

Granville Bantock

The Cyprian Godess. La diosa de Chipre. Sinfonía Nº3

Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley

Bernhard Romberg

Concertino para dos chelos y orquesta en La mayor, op.72

Antonio Meneses y Werner Thomas-Mifune, chelo

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Georg Schmöhe

Franz Liszt

Valle de Obermann

Alfred Brendel, piano

Antonin Dvorák

Cuarteto Nº12 en Fa mayor, op.96, "Americano"

Cuarteto Cleveland

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, "Pastoral"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Franz Schubert

Cuarteto Nº6 en Re mayor, D.74

Cuarteto Melos

Louis Nicolas Clérambault

Orfeo, cantata Nº3 del Libro I de cantatas francesas

Noémi Rime, soprano

Les Arts Florissants / William Christie

Max Reger

Seis burlescas para piano a cuatro manos, op.58

Dúo Tal & Groethuysen, piano

06.00

Y la mañana va

Antonin Dvorák

Otello, obertura de concierto op.92

Royal Philharmonic Orchestra / John Farrer

Franz Krommer

Sexteto para vientos en do menor

Consortium Classicum

Edvard Grieg

Humorescas, op.6

Geir Henning Braaten, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº17 en Fa mayor, Hob.1, N°17

Orquesta Austrohúngara Haydn / Adam Fischer

07.00

Carl Michael Ziehrer

Noctámbulos, vals op.466

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Johannes Brahms

Variaciones para piano sobre un tema de Robert Schumann, op.9

Gerhard Oppitz, piano

Michele Stratico (compositor y violinista veneciano, 1728-1783)

Concierto para violín y orquesta en sol menor

Giugliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Edward Elgar

Suspiros, op.70

Sinfonieta de Bournemouth / George Hurst

08.00



Carl Maria von Weber

Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48

Elisabeth Ganter, clarinete

Peter Schmalfuss, piano

Alexander Zemlinsky

Cuatro canciones sobre poemas de Maurice Maeterlinck, op.13

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / John Eliot Gardiner

Marin Marais

Sonata “a la Maresiana” para viola y bajo continuo

Ensamble “Le Spectre de la Rose” (El espectro de la rosa)

09.00

Edouard Lalo

Trío Nº3 en la menor, op.26

Trío Parnassus

Jean Sibelius

Sinfonía Nº6 en re menor, op.104

Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

10.00

Ernst John Moeran

Cuarteto para cuerdas en la menor (compuesto en 1921)

Cuarteto de cuerdas de Melbourne

Muzio Clementi

Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.4, Nº2

Aldo Antognazzi, piano

Bohuslav Martinu

Concierto rapsódico para viola y orquesta

Nobuko Imai, viola

Orquesta Sinfónica de Malmö / James De Preist

11.00

Los Caminos del Barroco

Mateo Romero (1575-1647)

Dixit Dominus (Dijo el Señor), a dieciséis partes

Gabrieli Consort & Players / Paul McCreesh

José de Torres y Martínez Bravo

Miserere (1738)

Ay Ayre Español / Eduardo López Banzo

José de Torres y Martínez Bravo

Batalla, para órgano

Ay Ayre Español / Eduardo López Banzo

José de Torres y Martínez Bravo

Quién podrá, cantada para soprano y bajo continuo

María Luz Álvarez, soprano

Gabinete Armónico

12.00

El Clásico del Mediodía

Edouard Lalo

Sinfonía española para violín y orquesta en re menor, op.21

Joshua Bell, violín

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Edouard Lalo

Trío Nº1 en do menor, op.7

Trío Parnassus

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Joseph Fiala

Concierto para corno inglés y orquesta en Mi bemol mayor

Heinz Holliger, corno inglés

Orquesta de Cámara Inglesa / Raymond Leppard

Louis Spohr

Doble cuarteto Nº4 en sol menor, op.138 (1847)

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Emil Hartmann

Serenata en Si bemol mayor, op.43

Orquesta de Cámara de Randers / David Riddell

Franz Schubert

Sonatina para violín y piano en Re mayor, op.137, Nº1

Isaac Stern, violín

Daniel Barenboim, piano

Antonio Carlos Jobim

Felicidade

Cuarteto de Brasilia

Leopold Mozart

Concierto para trombón y orquesta en Re mayor

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

19.00

Enrique Granados

Escenas románticas para piano

Daniel Ligorio, piano

Christoph Graupner

Obertura en sol menor, GWV 470

L'arpa festante / Rien Voskuilen

Umberto Giordano

"Amor ti vieta" de la ópera Fedora

Fernando de la Mora, tenor

Orquesta de la Ópera Nacional de Gales / Charles Mackerras

20.00

La Gran Aldea (Argentina)

Constantino Gaito

Quinteto con piano, op.24

Agustina Herrera, piano

Cuarteto Sarastro

Carlos Guastavino

Tres romances argentinos (versión para orquesta)

Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario / Nicolás Rauss

Quique Sinesi

Terruño

Ignacio López, guitarra

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Horacio López de la Rosa

Himno a San Juan Bautista (1960)

Cuarteto Pessina

Grabación de estudio de 1963

Julián Aguirre

Huella y Gato

Carlos López Buchardo

Bailecito

(arreglos de John Montés)

John y Tila Montés, piano

Domingo Calabró (1910-1979)

Sinfonía breve

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Domingo Calabró

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 8 de noviembre de 1971

Alex Nante

Fijman, para arpa

Alina Traine, arpa