Programación Martes 20 de Enero

00.00
La Trasnoche Clásica
Franz Liszt
Danza macabra para piano y orquesta
Krystian Zimerman, piano
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Michel Corrette
Concierto cómico Nº25 "Los salvajes y la Furstemberg" (sobre Las indias galantes de Rameau)
Florilegium ensamble
Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, op.58
Stephen Kovacevich, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC / Colin Davis
Malcolm Arnold
Sinfonietta Nº1, op.48
Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople
Antonin Dvorák
Sexteto de cuerdas en La mayor, op.48
Academy Chamber Ensamble
Claude Debussy
Pour le piano, L.95
Philippe Entremont, piano
Alexander Glazunov
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82
Anne-Sophie Mutter, violín
National Symphony Orchestra / Mstislav Rostropovich
Franz Schubert
La noche invernal, D.938
Ian Bostridge, tenor;
Leif Ove Andsnes, piano
Johann Stamitz
Concierto para flauta, cuerdas y bajo continuo en Sol mayor
Barthold Kuijken, flauta
Tafelmusik / Jeanne Lamon
Johannes Brahms
Danza húngara Nº6 en Re mayor
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink
Bernhard Joachim Hagen
Minuet con variaciones de Locatelli
Karl Ernst Schöder, laúd
Ludwig August Lebrun
Concierto para oboe y orquesta Nº1 en re menor
Heinz Holliger, oboe
Camerata Bern / Thomas Füri
Robert Schumann
Escenas infantiles, op.15
Claudio Arrau, piano
Edvard Grieg
Melodía elegíaca, op.34, Nº1: "El corazón herido"
Orquesta de Cámara Orpheus
John Duarte
Suite inglesa
Manuel López Ramos, guitarra
Manuel Infante
Danzas andaluzas para dos pianos
Karin Lechner y Sergio Tiempo, piano a cuatro manos
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto con clarinete en La mayor, K.581
Reiner Huele, clarinete
Cuarteto de Mannheim
Josef Strauss
Retratos del tiempo, vals op.51
Orquesta Vienesa de Londres / Jack Rothstein
Jean-Féry Rebel
Sonata para violín y continuo Nº8 en re menor
Andrew Manze, violín
Jaap der Linden, viola da gamba
Richard Eggar, clave
Claude Gervaise
Danzas del Renacimiento francés
Mandel Quartet
Carlos Guastavino
La siesta, tres preludios para piano
Daniel Levy, piano
Vincent D'Indy
Coral variado para saxo y orquesta, op.55 (arr. del compositor)
Claude Delangle, saxo alto;
Odile Delangle, piano
Jean-Pierre Duport
Sonata para dos chelos y piano (mano derecha) en Re mayor, op.2, Nº1
Anner Bysma, chelo;
Kenneth Slowik, chelo;
Stanley Hoogland, fortepiano
Johann Strauss (hijo)
Vida de artista, vals op.316
Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik
Marin Marais
Piezas en trío para flautas, violines y violas da gamba. Suite en sol menor
A los Pies del Rey
Alessandro Rolla
Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor, BI 328
Jodi Levitz, viola
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Saverio Mercadante
Soirées italianas, S.411 (transcripción para piano de Liszt)
Leslie Howard, piano
07.00
Y la mañana va
Karl Goldmark
Obertura de la ópera “Merlín”
National Philharmonic Orchestra / Kurt Herbert Adler
Frederic Chopin
Dos valses para piano, op.64: Nº2 en do sostenido menor y Nº3 en La bemol mayor
Claudio Arrau, piano
Giuseppe Tartini
Concierto para flauta y orquesta en Re mayor
Alexis Kossenko, flauta y dirección
Orquesta “Les Ambassadeurs”
Boris Blacher (compositor alemán, 1903-1975)
Variaciones sobre un tema de Paganini, op.26
Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti
08.00
Felix Mendelssohn
Concierto Nº1 para piano y orquesta en sol menor, op.25
James Johnson, piano
Royal Philharmonic Orchestra / Paul Freeman
Gaetano Donizetti
“Ô mon Fernand” de la ópera La favorita
Elina Garanča, mezzosoprano
Orquesta Filarmónica del Teatro Comunale de Bolonia / Yves Abel
Zoltán Kodály
Dúo para violín y chelo, op.7
Jaen-Jacques Kantorow, violin
Mari Fujiwara, chelo
09.00
Ottorino Respighi
Tríptico Botticelliano, para pequeña orquesta
Orquesta Filarmónica Real de Lieja / John Neschling
Albert Ketelbey
Cinco piezas para piano: En el bosque, Impromptu, Pensamiento fantástico, Reflexiones y Danza del espejo
Rosemary Tuck, piano
Jacques-Martin Hotteterre
Suite para dos flautas y bajo continuo Nº2, op.4
Jean-François Bouges, flauta
Philippe Pierlot, viola da gamba
Yasuko Uyama-Bouvard, clave
10.00
George Enescu
Isis, poema sinfónico
Orquesta Filarmónica de la Radio Alemana de Saarbrücken / Peter Ruzicka
Cecile Chaminade
Trío Nº2 en la menor, op.34
Trío Tzigane
Friedrich Hollaender
The liar’s song
Ute Lemper
Ensamble Matrix / Robert Ziegler
11.00
Música de Verano
Johannes Brahms
Sonata para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.120 N°2
Pablo Barragán, clarinete
Juan Pérez Floristán, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para dos mandolinas, cuerdas y bajo continuo en Sol mayor, RV 532
James Tyler y Robert Jeffrey, mandolinas
The English Concert / Trevor Pinnock
Antonin Dvorák
Cuarteto Nº12 en Fa mayor, op.96, "Americano"
Cuarteto Bartók
12.00
Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonía N°1 en Re mayor
The English Concert / Andrew Manze
Claude Debussy
Sonata para chelo y piano N°1 en re menor
Jean-Guihen Queyras, chelo
Alexandre Tharaud, piano
Franz Schubert
Rondo para violín y cuarteto en La mayor, D.438
Vera Beths, violín
Lisa Rautenberg, violín
Steven Dann, viola
Kenneth Slowik, chelo
Anner Bylsma, chelo
Evaristo Felice Dall´Abaco
Concierto para varios instrumentos en Re mayor, op.5 N°6
Nadja Zwiener y Tuomo Suni, violines
Joseph Crouch, chelo
The English Concert / Andrew Manze
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música de Verano
George Frideric Handel
Suite en Fa mayor de Música acuática
The English Concert / Trevor Pinnock
Franz Danzi
Cuarteto para fagot y trío de cuerdas en Si bemol mayor, op.40, Nº3
Caniel Smith, fagot
Cuarteto Coull
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Carl Reinecke
Concierto para piano y orquesta N°2 en mi menor, op.120
Klaus Hellwig, piano
Orquesta Filarmónica del Noroeste Alemán / Alun Francis
Juan Crisóstomo de Arriaga
Obertura en Fa mayor, op.1, "Noneto"
Orquesta Il Fondamento / Paul Dombrecht
Johann Christoph Friedrich Bach
Sonata para flauta, viola y continuo en mi menor
Ensamble Ars Rediviva / Milan Munclinger
19.00
Antonín Dvořák
Canciones bíblicas, op.99
Bernarda Fink, mezzosoprano
Christoph Berner, piano
Giuseppe Torelli (1658-1709)
Concierto para dos violines y orquesta en Si bemol mayor, op.8, N°4
Simon Standage y Catherine Weiss, violines
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Sergei Rachmaninov
Trío elegíaco Nº1 en sol menor
Gidon Kremer, violín
Giedré Dirvanauskaité, chelo
Daniil Trifonov, piano
Percy Grainger
Mock Morris
Bournemouth Sinfonietta / Kenneth Montgomery
20.00
Música de Verano
Dionisio Aguado (1784-1849)
Fandango variado, op.16
Miguel Trápaga, guitarra
Vítězslav Novák
Suite eslovaca, op.32
Orquesta Filarmónica Checa / František Vajnar
Michael Nyman (1944)
Himno autolaudatorio de Inanna y su omnipotencia
James Bowman, contratenor
Ensamble Fretwork
21.00
Jan Pieterszoon Sweelinck
Fantasia cromática en modo dórico a cuatro
Léon Beben, órgano
Joaquín Rodrigo
Concierto serenata, para arpe y orquesta
Nicanor Zabaleta, arpa
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Ernst Märzendorfer
Ferruccio Busoni
Variaciones y fuga en forma libre sobre un tema de Chopin, Kind.213 (2ª versión, 1922)
Geoffrey Douglas Madge, piano
Carlos Chávez
Chapultepec. Obertura republicana (1935)
Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz
22.00
Franz Schubert
Nocturno en Mi bemol mayor para trío, D.897
Anne-Sophie Mutter, violín
Maximilian Hornung, chelo
Daniil Trifonov, piano
Johann Samuel Endler
Obertura en Re mayot para violin, tres trompetas, timbales, oboe, fagot, cuerdas y bajo continuo
Solistas Barrocos de Darmstadt / Johannes Pramsholer
György Ligeti
Lux Aeterna, para dieciséis voces solistas (1966)
London Sinfonietta Voices / Terry Edwards
John Ward
No vueles tan rápido, In Nomine N°5, Fantasía Nº1 y Aire Nº1
Ensamble de Violas Rose
John Bryan, órgano
23.00
Christoph Willibald Gluck
Danza de los espíritus bienaventurados de la ópera Orfeo y Eurídice
Jean-Pierre Rampal, flauta
Orquesta Filarmónica Real / Plácido Domingo
Clara Schumann
Trío en sol menor, op.17
Trío Clara Wieck
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº6 en mi menor, BWV 830
Glenn Gould, piano