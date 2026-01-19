PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

19/01/2026

Programación Martes 20 de Enero

00.00
La Trasnoche Clásica

Franz Liszt
Danza macabra para piano y orquesta
Krystian Zimerman, piano
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Michel Corrette
Concierto cómico Nº25 "Los salvajes y la Furstemberg" (sobre Las indias galantes de Rameau)
Florilegium ensamble

Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, op.58
Stephen Kovacevich, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC / Colin Davis

Malcolm Arnold
Sinfonietta Nº1, op.48
Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

Antonin Dvorák
Sexteto de cuerdas en La mayor, op.48
Academy Chamber Ensamble

Claude Debussy
Pour le piano, L.95
Philippe Entremont, piano

Alexander Glazunov
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82
Anne-Sophie Mutter, violín
National Symphony Orchestra / Mstislav Rostropovich

Franz Schubert
La noche invernal, D.938
Ian Bostridge, tenor;
Leif Ove Andsnes, piano

Johann Stamitz
Concierto para flauta, cuerdas y bajo continuo en Sol mayor
Barthold Kuijken, flauta
Tafelmusik / Jeanne Lamon

Johannes Brahms
Danza húngara Nº6 en Re mayor
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Bernhard Joachim Hagen
Minuet con variaciones de Locatelli
Karl Ernst Schöder, laúd

Ludwig August Lebrun
Concierto para oboe y orquesta Nº1 en re menor
Heinz Holliger, oboe
Camerata Bern / Thomas Füri

Robert Schumann
Escenas infantiles, op.15
Claudio Arrau, piano

Edvard Grieg
Melodía elegíaca, op.34, Nº1: "El corazón herido"
Orquesta de Cámara Orpheus

John Duarte
Suite inglesa
Manuel López Ramos, guitarra

Manuel Infante
Danzas andaluzas para dos pianos
Karin Lechner y Sergio Tiempo, piano a cuatro manos

Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto con clarinete en La mayor, K.581
Reiner Huele, clarinete
Cuarteto de Mannheim

Josef Strauss
Retratos del tiempo, vals op.51
Orquesta Vienesa de Londres / Jack Rothstein

Jean-Féry Rebel
Sonata para violín y continuo Nº8 en re menor
Andrew Manze, violín
Jaap der Linden, viola da gamba
Richard Eggar, clave

Claude Gervaise
Danzas del Renacimiento francés
Mandel Quartet

Carlos Guastavino
La siesta, tres preludios para piano
Daniel Levy, piano

Vincent D'Indy
Coral variado para saxo y orquesta, op.55 (arr. del compositor)
Claude Delangle, saxo alto;
Odile Delangle, piano

Jean-Pierre Duport
Sonata para dos chelos y piano (mano derecha) en Re mayor, op.2, Nº1
Anner Bysma, chelo;
Kenneth Slowik, chelo;
Stanley Hoogland, fortepiano

Johann Strauss (hijo)
Vida de artista, vals op.316
Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik

Marin Marais
Piezas en trío para flautas, violines y violas da gamba. Suite en sol menor
A los Pies del Rey

Alessandro Rolla
Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor, BI 328
Jodi Levitz, viola
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Saverio Mercadante
Soirées italianas, S.411 (transcripción para piano de Liszt)
Leslie Howard, piano

07.00
Y la mañana va

Karl Goldmark
Obertura de la ópera “Merlín”
National Philharmonic Orchestra / Kurt Herbert Adler

Frederic Chopin
Dos valses para piano, op.64: Nº2 en do sostenido menor y Nº3 en La bemol mayor
Claudio Arrau, piano

Giuseppe Tartini
Concierto para flauta y orquesta en Re mayor
Alexis Kossenko, flauta y dirección
Orquesta “Les Ambassadeurs”

Boris Blacher (compositor alemán, 1903-1975)
Variaciones sobre un tema de Paganini, op.26
Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

08.00

Felix Mendelssohn
Concierto Nº1 para piano y orquesta en sol menor, op.25
James Johnson, piano
Royal Philharmonic Orchestra / Paul Freeman

Gaetano Donizetti
“Ô mon Fernand” de la ópera La favorita
Elina Garanča, mezzosoprano
Orquesta Filarmónica del Teatro Comunale de Bolonia / Yves Abel

Zoltán Kodály
Dúo para violín y chelo, op.7
Jaen-Jacques Kantorow, violin
Mari Fujiwara, chelo

09.00

Ottorino Respighi
Tríptico Botticelliano, para pequeña orquesta
Orquesta Filarmónica Real de Lieja / John Neschling

Albert Ketelbey
Cinco piezas para piano: En el bosque, Impromptu, Pensamiento fantástico, Reflexiones y Danza del espejo
Rosemary Tuck, piano

Jacques-Martin Hotteterre
Suite para dos flautas y bajo continuo Nº2, op.4
Jean-François Bouges, flauta
Philippe Pierlot, viola da gamba
Yasuko Uyama-Bouvard, clave

10.00

George Enescu
Isis, poema sinfónico
Orquesta Filarmónica de la Radio Alemana de Saarbrücken / Peter Ruzicka

Cecile Chaminade
Trío Nº2 en la menor, op.34
Trío Tzigane

Friedrich Hollaender
The liar’s song
Ute Lemper
Ensamble Matrix / Robert Ziegler

11.00
Música de Verano

Johannes Brahms
Sonata para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.120 N°2
Pablo Barragán, clarinete
Juan Pérez Floristán, piano

Antonio Vivaldi
Concierto para dos mandolinas, cuerdas y bajo continuo en Sol mayor, RV 532
James Tyler y Robert Jeffrey, mandolinas
The English Concert / Trevor Pinnock

Antonin Dvorák
Cuarteto Nº12 en Fa mayor, op.96, "Americano"
Cuarteto Bartók

12.00

Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonía N°1 en Re mayor
The English Concert / Andrew Manze

Claude Debussy
Sonata para chelo y piano N°1 en re menor
Jean-Guihen Queyras, chelo
Alexandre Tharaud, piano

Franz Schubert
Rondo para violín y cuarteto en La mayor, D.438
Vera Beths, violín
Lisa Rautenberg, violín
Steven Dann, viola
Kenneth Slowik, chelo
Anner Bylsma, chelo

Evaristo Felice Dall´Abaco
Concierto para varios instrumentos en Re mayor, op.5 N°6
Nadja Zwiener y Tuomo Suni, violines
Joseph Crouch, chelo
The English Concert / Andrew Manze

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música de Verano

George Frideric Handel
Suite en Fa mayor de Música acuática
The English Concert / Trevor Pinnock

Franz Danzi
Cuarteto para fagot y trío de cuerdas en Si bemol mayor, op.40, Nº3
Caniel Smith, fagot
Cuarteto Coull

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Carl Reinecke
Concierto para piano y orquesta N°2 en mi menor, op.120
Klaus Hellwig, piano
Orquesta Filarmónica del Noroeste Alemán / Alun Francis

Juan Crisóstomo de Arriaga
Obertura en Fa mayor, op.1, "Noneto"
Orquesta Il Fondamento / Paul Dombrecht

Johann Christoph Friedrich Bach
Sonata para flauta, viola y continuo en mi menor
Ensamble Ars Rediviva / Milan Munclinger

19.00

Antonín Dvořák
Canciones bíblicas, op.99
Bernarda Fink, mezzosoprano
Christoph Berner, piano

Giuseppe Torelli (1658-1709)
Concierto para dos violines y orquesta en Si bemol mayor, op.8, N°4
Simon Standage y Catherine Weiss, violines
Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Sergei Rachmaninov
Trío elegíaco Nº1 en sol menor
Gidon Kremer, violín
Giedré Dirvanauskaité, chelo
Daniil Trifonov, piano

Percy Grainger
Mock Morris
Bournemouth Sinfonietta / Kenneth Montgomery

20.00
Música de Verano

Dionisio Aguado (1784-1849)
Fandango variado, op.16
Miguel Trápaga, guitarra

Vítězslav Novák
Suite eslovaca, op.32
Orquesta Filarmónica Checa / František Vajnar

Michael Nyman (1944)
Himno autolaudatorio de Inanna y su omnipotencia
James Bowman, contratenor
Ensamble Fretwork

21.00

Jan Pieterszoon Sweelinck
Fantasia cromática en modo dórico a cuatro
Léon Beben, órgano

Joaquín Rodrigo
Concierto serenata, para arpe y orquesta
Nicanor Zabaleta, arpa
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Ernst Märzendorfer

Ferruccio Busoni
Variaciones y fuga en forma libre sobre un tema de Chopin, Kind.213 (2ª versión, 1922)
Geoffrey Douglas Madge, piano

Carlos Chávez
Chapultepec. Obertura republicana (1935)
Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

22.00

Franz Schubert
Nocturno en Mi bemol mayor para trío, D.897
Anne-Sophie Mutter, violín
Maximilian Hornung, chelo
Daniil Trifonov, piano

Johann Samuel Endler
Obertura en Re mayot para violin, tres trompetas, timbales, oboe, fagot, cuerdas y bajo continuo
Solistas Barrocos de Darmstadt / Johannes Pramsholer

György Ligeti
Lux Aeterna, para dieciséis voces solistas (1966)
London Sinfonietta Voices / Terry Edwards

John Ward
No vueles tan rápido, In Nomine N°5, Fantasía Nº1 y Aire Nº1
Ensamble de Violas Rose
John Bryan, órgano

23.00

Christoph Willibald Gluck
Danza de los espíritus bienaventurados de la ópera Orfeo y Eurídice
Jean-Pierre Rampal, flauta
Orquesta Filarmónica Real / Plácido Domingo

Clara Schumann
Trío en sol menor, op.17
Trío Clara Wieck

Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº6 en mi menor, BWV 830
Glenn Gould, piano