Programación Martes 20 de Diciembre

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Ola Akerman

Now I remember

Fit for peace

Cormac McCarthy

Caoimhe’s tune

José James

Christmas in New York

Let it snow, let it snow, let it snow

White Christmas

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Mi mayor, K.542

Trío Beaux Arts

Alban Berg

Tres piezas para orquesta, op.6

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Ferruccio Busoni

Divertimento para flauta y orquesta, op.53

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº2 en re menor, op.40

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº2 en sol sostenido menor, op.19

Yuja Wang, piano

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.15

Daniel Barenboim, piano

Staatskapelle Berlín / Gustavo Dudamel

Heitor Villa-Lobos

Trío de cuerdas

Dominique Feret, violín;

Jean-Louis Bonafous, viola;

David Simpson, chelo

Isaac Albéniz

Danza yTango (arr. para dos guitarras de A. Lagoya)

Ida Presti - Alexandre Lagoya, dúo de guitarras

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº6 en La mayor, op.30, Nº1

Gidon Kremer, violín;

Martha Argerich, piano

07.00

Y la mañana va

Bedrich Smetana

Obertura de la ópera “Libuse”

Orquesta Filarmónica de Praga / Libor Pesek

Frederic Chopin

Scherzo para piano Nº4 en Mi mayor, op.54

Cyprien Katsaris, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.11, Nº2, Ryom 277, “IL

favorito"

Salvatore Accardo, violìn

I Musici

Benjamin Britten

Cuatro interludios marinos, op.33a

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox

08.00



Carl Maria von Weber

Seis variaciones sobre un tema original, op.2

Alexander Paley, piano

Dietrich Buxtehude

Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV 273

John Holloway, violín

Jaap ter Linden, viola da gamba

Lars Ulrik Mortensen, órgano

Alexander Borodin

Cuarteto para cuerdas Nº2 en Re mayor

Cuarteto Cleveland

09.00



John Field

Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.1, Nº1

Ian Hobson, piano

Muzio Clementi

Sinfonía Nº3 en Sol mayor, "Gran sinfonía nacional"

Orquesta The Philharmonia / Francesco D’Avalos

Johannes Brahms

Canción del Destino, para coro mixto y orquesta, op.54

Coro Filarmónico de Praga

Orquesta Filarmónica Checa / Giuseppe Sinopoli

10.00



Anton Rubinstein

Sonata para chelo y piano Nº1 en Re mayor, op.18

Steven Isserlis, chelo

Stephen Hough, piano

Anton Fils (compositor alemán, 1733-1760)

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Jiri Valek, flauta

Orquesta de Cámara Dvorak / Josef Hala

Gabriel Fauré

Nocturno para piano Nº5, op.37

Pascal Rogé, piano

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón