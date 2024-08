Programación Martes 20 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Neil Swainson

Fire in the west

Fool’s gold

Jack Wilkins Trio

Isotope

Joe Williams

Hold it right there

Sent for you yesterday

Tell me where to scratch

00.30

La Trasnoche Clásica

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº5, op.53

Vladimir Horowitz, piano

Alonso y Bartolomé de Cáceres

Sibila Valenciana

Monserrat Figueras, voz

La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, K.313

Claude Monteux, flauta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Felix Mendelssohn

Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87

Academy Chamber Ensamble

Edward Elgar

“El rey Arturo”, suite de la música incidental para la obra de Laurence Binyon

Sinfonietta de Bournemouth / George Hurst

Sergei Prokofiev

Cuarteto para cuerdas Nº2 en Fa mayor, op.92

Cuarteto de Praga

Carlos Guastavino

La siesta, tres preludios para piano

Daniel Levy, piano

Antonín Dvořák

Danzas eslavas op.72, Nº3, 4 y 5

Orquesta Filarmónica Checa / Zdeněk Košler

Luigi Boccherini

Sinfonía en La mayor, op.12, Nº6

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Erwin Schulhoff

Sonata para violín y piano Nº2

Gidon Kremer, violín

Oleg Maisenberg, piano

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Joseph Haydn

Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "El redoble del timbal"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Vincent D'Indy

Cuadros de viaje, op.33

Michael Schäfer, piano

06.00

Y la mañana va

Joseph Joachim

En memoria de Heinrich von Kleist, obertura op.13

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Meir Minsky

Arcangelo Corelli

Sinfonía para el oratorio Beatrice d'Este

Orquesta Barroca La Serenissima / Adrian Chandler

Joachim Raff

Suite para piano Nº2 en Do mayor, op.71

Alexander Zolotarev, piano

Bernhard Henrik Crusell

Cuarteto para clarinete y cuerdas Nº1 en Mi bemol mayor, op.2

Thea King, clarinet

Peter Carter, violin

Prudence Pacey, viola

Bruno Schrecker, chelo



07.00

Johan Wagenaar (compositor y pedagogo holandés, 1862-1941)

“Cyrano de Bergerac”, obertura op.23, basada en la obra del dramaturgo francés Edmond Rostand

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Riccardo Chailly

Franz Schubert

Impromptu para piano en Si bemol mayor, op.142, Nº3

Alfred Brendel, piano

Antonio Vivaldi

Sonata para violín y continuo en re menor, op.2, Nº3

Salvatore Accardo, violin

Rohan de Saram, chelo

Bruno Canino, clave

Karl Goldmark

Ballet del tercer acto de la opera “La reina de Saba”

Orquesta de la Ópera Estatal de Hungría / Adam Fischer



08.00



Ludwig van Beethoven

Gran Fuga para cuarteto en Si bemol mayor, op.133

Cuarteto Juilliard

Charles Koechlin (compositor francés, alumno de Jules Massenet, que vivió entre 1867 y 1950)

Sonata para piano y flauta, op.52

Philippe Racine, flauta

Daniel Cholette, piano

Marc-Antoine Charpentier

Oratorio para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo

Ensamble Vocal e Instrumental Les Arts Florissants / William Christie



09.00

Eduard Lassen (compositor y director danés, 1830-1904, trabajó con Louis Spohr y Franz Liszt, a quien Lassen sucedio como director en la Staatskapelle de Weimar)

Concierto para violin y orquesta en Re mayor, op.87

Linus Roth, violin

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Antony Hermus

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36. Versión revisada en 1931

Howard Shelley, piano



10.00

Nicolò Paganini

Sonata para violín y guitarra Nº10

Moshe Hammer, violín

Norbert Kraft, guitarra

Arnold Schoenberg

Concierto para piano y orquesta, op.42

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

François Devienne

Cuarteto para fagot y cuerdas en Fa mayor, op.73, Nº3

Klaus Thunemann, fagot

Thomas Zehetmair, violín

Tabea Zimmermann, viola

Christoph Henkel, chelo

11.00

Los Caminos del Barroco

João Lorenço Rebelo

Qui hábitat. Salmo XCI, motete

Ensamble Currend / Erik van Nevel, conductor

Anónimo portugués (s.XVII)

O que assombro y Suspenda toda a armonía, villancicos de la colección de la Biblioteca de Evora (arreglo para ensamble vocal de Rogério Gonçalves)

A Corte Musical / Rogério Gonçalves

Manuel Rodrigues Coelho

Tiento sobre el segundo tono

Antoine Sibertin-Blanc, órgano

Francisco António de Almeida

Fragmentos del oratorio La Giuditta (Judit) (1720)

Julianne Baird, soprano (Judit)

Philip Anderson, tenor (Holofernes)

Marshall Coid, contratenor (Nodriza)

The Queen’s Chamber Band / Elaine Comparone

12.00

El Clásico del Mediodía

Antonio Vivaldi

Gloria en Re mayor, R.589

Lynda Russell, soprano I;

Patricia Kwella, soprano II;

Anne Wilkens, mezzosoprano;

Kenneth Bowen, tenor

The Wren Orchestra / George Guest

Coro del St. John's College de Cambridge

Antonio Vivaldi

Concierto para violín, cuerdas y continuo en Mi mayor

"Il riposo" "Per il S. Natale", R.270

Andrés Gabetta, violín

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

Antonio Vivaldi

Concierto para flauta, cuerdas y clave en sol menor, op.10, Nº2, R.439, op.10, Nº2, "La notte"

Peter-Lukas Graf, flauta;

Ursula Duetschler, clave

Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Antonio Vivaldi

Tito Manlio, R.738. "Di verde ulivo"

Cecilia Bartoli, mezzosoprano;

Sol Gabetta, chelo

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Joseph Martin Kraus (1756-1792)

La Gelosia (Los celos), cantata secular (1780)

Simone Kermes, soprano

L’Arte Del Mondo / Werner Ehrhardt

Franz Joseph Haydn

Trío en Sol Mayor, Hob. XV:39

Trío Wanderer

Leopold Kozeluch (1747-1818)

Sinfonía en La mayor, “A la francesa”

Concerto Köln

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Blas Galindo

Sones de Mariachi

Orquesta del Festival de México / Enrique Bátiz

Jean Marie Leclair

Obertura en La mayor, op.13, Nº3

Ensamble Florilegium

Frédéric Chopin

Primer movimiento del Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Seong-Jin, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Gianandrea Noseda

Pauline Viardot

Sonatina para violín y piano en la menor

Reto Kuppel, violín

Wolfgang Manz, piano

19.00

George Frideric Handel

"Aleluya" de El Mesías, HWV 56

Coro y Orquesta de la Academia de Santa Cecilia de Roma / Myung-Whun Chung

Carlos Baguer

Sinfonía Nº18 en Si bemol mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones sobre El Cascanueces (arreglo para clarinete y piano de Alexandre Chabod)

Wang Tao, clarinete

Akimi Fukuhara, piano

Jules Massenet

Fantasía para chelo y orquesta

Sophie Rolland, chelo

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gilbert Varga

Johann Sebastian Bach

Preludio y fuga en Do mayor, BWV 846 (del primer libro de El clave bien temperado)

Trevor Pinnock, clave

20.00

La Gran Aldea (España)

Enrique Granados

Escenas románticas

Uta Weyand, piano

Cristóbal Halffter

Tres piezas para cuarteto de cuerdas

Cuarteto Arditti

José Nonó

Sinfonía en Fa mayor

Concerto Köln

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Philippe Gaubert

Tres acuarelas

María Cecilia Muños, flauta

José Araujo, chelo

Fernando Pérez, piano

Cristian Axt

Suite del ballet El escultor

Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca / Régulo Stabilito

Max Reger

Aria, op.103, Nª3, para chelo y órgano

“Canción de cuna de María, de Canciones sacras para soprano y órgano

Romanza para trompeta y órgano

Enrique Nozzi, chelo

Mónica Philibert, soprano

Osvaldo Lacunza, trompeta

Sara de Vergara, órgano

Gonzalo Giménez

Linarias

Ensamble Modelo 62 Ezequiel Menalled