Programación Martes 2 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Tsuyoshi Yamamoto Trio

Cheek to cheek

Gentle blues

Jimmy Bruno

Misty

René Marie

I wanna be evil

I’d rather be burned as a witch

00.30

La Trasnoche Clásica

Alexander Borodin

En las estepas de Asia central

Staatskapelle Dresden / Kurt Sanderling

Franz Berwald

Trío Nº3 re menor

Ilonya Prunyi, piano;

András Kiss, violín;

Csaba Onczay, chelo

Alfonso Ferrabosco, el viejo

Pavana

Anthony Rooley, laúd

Anónimo

Folia Rodrígo Martínez

Jordi Savall, viola da gamba;

Rolf Lislevand, vihuela;

Arianna Savall, arpa triple;

Pedro Estevan, percusión;

Adela González-Campa, cascabeles

Erik Satie

Tres piezas en forma de pera

Alexandre Tharaud y Éric Le Sage, piano a cuatro manos

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, "Pastoral"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Orlando Gibbons

Fantasías a 3, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y Nº9

The Parley of instruments / Peter Holman

Ferruccio Busoni

Divertimento para flauta y orquesta, op.53

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Antonin Dvorák

La rueca de oro, op.109

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Sergei Prokofiev

Sarcasmos, op.17

Boris Berman, piano

Franz Schubert

La bella molinera, D.795 (selección)

Olaf Bar, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

Jean-Marie Leclair

Sonata para dos violines en mi menor, op.3, Nº5

Dominique D'Arco, Raymond D'Arco, violines

Dmitri Kabalevsky

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Sol mayor, op.77

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para oboe, clarinete, corno, fagot en Mi bemol mayor, K.297b

Walter Lehmayer, oboe;

Peter Schmidl, clarinete;

Gunther Hogner, corno;

Fritz Faltl, fagot

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, op.53 (Libro Nº4)

Canciones sin palabras, op.62 (Libro Nº5)

Martin Jones, piano

George Frideric Handel

Sonata para flauta dulce y continuo (guitarra) en la menor, op.1, Nº4

René Clémencic, flauta dulce;

András Kecskés, guitarra

Béla Bartók

Suite de danzas, Sz.68 (versión para piano)

Max Levinson, piano

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

06.00

Y la mañana va

Oscar Fetrás (compositor alemán, 1854-1931)

“Luz de luna en el río Alster”, vals op.60

Nueva Orquesta de Londres / Ronald Corp

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº132 en sol menor

Johannes Walter, flauta / Solistas de Cámara de Dresde

Leo Brouwer

“Elogio de la danza” y “Canción de cuna”

Pepe Romero, guitarra

Maurice Ravel

Bolero

Orquesta de Minnesota / Stanislaw Skrovaczewski

07.00

Louis Moreau Gottschalk

Tarantela y galopa

Orquesta del Hot Springs Music Festival / Richard Rosenberg

Carl Maria von Weber

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, op.75

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Ervin Lukács

Jan Ladislav Dussek

Sonata para piano Nº14 en Sol mayor, op.39, Nº1

Laure Colladant, piano

Domenico Scarlatti

“Salve Regina”, motete para soprano y orquesta in La mayor

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jeanne Lamon

08.00

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo Nº4 en Do mayor

Pauliina Fred, flauta

Aapo Häkkinen, clave

Heidi Peltoniemi, chelo

César Franck

“El cazador maldito”, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de Savaria / Peter Lücker

Leos Janacek

Capricho para la mano izquierda y ensamble de cámara

Rudolf Firkusny, piano

Orquesta Filarmónica Checa / Václav Neumann

09.00



Ludwig Van Beethoven

Dúo para clarinete y fagot Nº3 en Si bemol mayor

Béla Kovács, clarinete

Tibor Fülemile, fagot

William Sterndale Bennett (compositor y pianista inglés, 1816-1875)

Las ninfas del bosque, obertura, op.20

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Ferdinand Ries (compositor alemán, alumno de Beethoven, 1784-1838)

Gran sonata fantasía en fa sostenido menor, op.26, “El desdichado”

Alexandra Oehler, piano

10.00



Richard Strauss

Concierto para corno y orquesta Nº2 en mi bemol mayor

Martin Owen, corno

Orquesta Filarmónica de la BBC / John Wilson

Zoltán Kodály

Cuarteto Nº2, op.10

Cuarteto Hagen

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº1 en Re mayor, op.25, "Clásica"

Orquesta Filarmónica de Moscú / Dmitri Kitaenko

11.00

Los Caminos del Barroco

Antoine Boesset

Nuestros espíritus libres y dichosos, aria de corte

Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre

Antoine Boesset

La gran chacona

Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre

Louis Couperin

Suite N°14 en mi menor para clave

Richard Eggar, clave

Henry Du Mont

“Sinfonía”, “En el lecho”, “Pan de los ángeles” y “Alemanda grave”, de la colección Cantica sacra

Ensamble Ricercare

Robert Cambert

Primer acto de la ópera Pomona (1671)

Françoise Massot, soprano

Howard Crook, tenor

Bruno Rostand, bajo

Otros solistas vocales

La Symphonie du Marais / Hugo Reyne

12.00

El Clásico del Mediodía

Carl Orff

Carmina Burana

Laura Claycomb, soprano

Barry Banks, tenor

Christopher Maltman, barítono

Coro de Niños Tiffin

Coro y Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Ivan Jandoshkin (1747-1804)

“¿Es este destino mi destino?”, de Seis antiguas canciones rusas

Anastasia Jitruk, violín

Dimitri Yacubovsky, viola

Kyrill Yevtushenko, chelo

Joseph Martin Kraus

Cantata “Los celos”

Simone Kermes, soprano

L’Arte del mondo / Werner Ehrhardt

Ferdinand Ries

Trío N°2 para clarinete, chelo y piano, op.28 (1810)

Thomas Duis, piano

Armin Fromm, chelo

Dieter Klöcker, clarinet

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

20.00

La Gran Aldea

21.00

Música Nocturna

Richard Strauss

Una sinfonía alpina, op.64

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

21.55

Antonio Caldara

Stabat Mater

Coro de la Radio de Suiza

Ensamble Aura Musicale de Budapest / René Clemencic

Darius Milhaud

Kentuckiana, divertimento sobre 20 aires de Kentucky, op.287

Stephen Coombs y Artur Pizarro, dúo de pianos

James Brooks (1760-1809)

Concierto para violín y orquesta Nº1 en re mayor

Elizabeth Wallfisch, violín

The Parley of Instruments / Peter Holman

Franz Schubert

Nocturno para trío en Mi bemol mayor, D.897

Dénes Kovács, violín

Ede Banda, chelo

Ferenc Rados, piano

23.00

Industria Nacional

Giuseppe Verdi

Segunda escena del segundo acto de la ópera Aída

Martina Arroyo, soprano

Carlo Bergonzi, tenor

Bizerka Cvejic, mezzosoprano

Cornell MacNeil, barítono

Jorge Algorta, bajo

Coro Estable del Teatro Colón / Romano Gandolfi

Orquesta Estable del Teatro Colón / Bruno Bartoletti

Grabado en vivo en el Teatro Colón, Buenos Aires, el 15 de junio de 1968

Pompeyo Camps

Rapsodia para viola, op.73

Alan Kovacs, viola

Grabado en vivo en junio de 2000

Horacio López de la Rosa

Para Inés (“Blanco y negro”, “¡Cómo discuten el mayor y el menor! y “Tanguito””)

Juan Manuel Solare, piano

Jorge Tsílicas

Diafonías, para 2 guitarras

Jorge Martínez Zárate y Horacio Ceballos, guitarra