Programación Martes 2 de Noviembre

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Humphrey Lyttelton Band

Love for sale

Blue Lou

Lennie Tristano

Lover man

Mean to me

Ray Charles

They can’t take that away from me

I’m gonna move to the outskirts of town

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Nicolai Rimsky-Korsakov

Trío en do menor

Trío de Moscú

Béla Bartók

Concierto para piano y orquesta Nº2, Sz 95

András Schiff, piano

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Georg Philipp Telemann

Sonata para flauta y continuo en re menor, TWV 41

Michala Petri, flauta;

Lars Hannibal, laúd

Robert Schumann

Escena de cuentos de hadas, op.113

Lars Anders Tomter, viola

Leif Ove Andsnes, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Ocho minués para orquesta, K.315

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Martha Argerich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Ludwig van Beethoven

Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2

Trío Beaux Arts

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en do menor, op.26

Karl Leister, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos

07.00

Y la mañana va

Edward Elgar

Froissart, obertura de concierto, op.19

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, Libro I, op.19

Martin Jones, piano

Francis Poulenc

Trío para oboe, fagot y piano

Olivier Doise, oboe

Laurent Lafèvre, fagot

Alexandre Tharaud, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, Ryom 210

János Rolla, violín y dirección

Orquesta de Cámara Franz Liszt

Alban Berg

Tres piezas para orquesta, op.6

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Julián Aguirre

Aires nacionales argentinos

Polly Ferman, piano

Andrea Grossi (compositor italiano, 1660-1696)

Sonata para trompeta y cuerdas Nº10, op.3

Ede Inhoff, trompeta

Orquesta de Cámara de la Opera Estatal de Hungria

Walter Piston

Cuarteto para cuerdas Nº1

Cuarteto Chester

Franz Schubert

Introducción y variaciones sobre un tema de “La Bella Molinera”, op.160

Susan Milan, flauta

Ian Brown, piano

George Frideric Handel

Sinfonía y escenas 1 y 2, de la ópera “Alcina”

Renée Fleming, soprano

Susan Graham, mezzosoprano

Natalie Dessay, soprano

Kathleen Kuhlmann, contralto

Les Arts Florissants / William Christie

Frédéric Chopin

Seis valses para piano

Artur Rubinstein, piano

Sergei Rachmaninov

Danzas sinfónicas, op.45

Orquesta de Filadelfia / Charles Dutoit

Paul Dukas

Variaciones, interludio y final sobre un tema de Rameau

Margaret Fingerhut, piano

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón