Programación Martes 2 de Marzo

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Lee Morgan

The sidewinder

Gary Peacock y Marc Copland

All blues (M.Davis)

In your own sweet way (D.Brubeck)

Jeni Fleming

Better than anything

Here I stand

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

3.30

Felix Mendelssohn

Sonata para violín y piano en fa menor, op.4

Shlomo Mintz, violín

Paul Ostrovsky, piano

Benedetto Marcello

Introducción, Aria y Presto

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Maurice Ravel

Cinco canciones populares griegas

Paulina Stark, soprano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Dennis Burkh

Sergei Rachmaninov

Danzas sinfónicas, op.45

Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109

Claudio Arrau, piano

Claude Debussy

Gigas, Nº1 de Imágenes para orquesta

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Edvard Grieg

Danzas noruegas para orquesta, op.35

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

Cesar Franck

Trío Nº4 en si menor, op.2, M.5

Ruxandra Colan, violín

Mihai Dancila, chelo

Mihail Sarbu, piano

Béla Bartók

Concierto para piano y orquesta Nº2, Sz 95

András Schiff, piano

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

George Gershwin

Porgy y Bess, cuadro sinfónico

Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.9, Nº2. R.345

Simon Standage, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

07.00

Y la mañana va

Giuseppe Verdi

El otoño, del ballet Las cuatro estaciones

Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Riccardo Chailly

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta N°3 en Fa menor

Ernst Ottensamer, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Johannes Wildner

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Si bemol mayor, K.502

Trio Beaux Arts

Robert Schumann

Manfredo, obertura op.115

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Carl Philipp Emanuel Bach

Doble concierto para clave, fortepiano y orquesta en Mi bemol mayor

Martin Haselböck, clave

Richard Fuller, fortepiano

Academia de Viena / Martin Haselböck

Joseph Haydn

Sinfonía Nº94 en Sol mayor, “Sorpresa”

Orquesta Estatal de Hungría / Hikmet Simsek

Jacques Offenbach

Tres arias de la opereta La perichole

Renata Scotto, soprano

Orquesta Sinfónica de Budapest / Charles Rosekrans

Antonio Salieri

Concierto para piano y orquesta en Si bemol mayor

Andreas Staier, piano

Concerto Köln

Sergei Prokofiev

Sinfonia N°7 en do sostenido menor, op.131

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Max Reger

Quinteto con clarinete en La mayor, op.146

Sabine Meyer, clarinete

Erich Höbarth y Peter Matzka, violines

Thomas Riebl, viola

Rudolf Leopold, chelo

Joseph Joachim Raff

“Romeo y Julieta”, obertura sobre temas de Shakespeare

Orquesta Filarmónica Estatal Eslovaca / Urs Schneider

Franz Liszt

Vals capricho Nº6, de las Tardes de Viena, Searle 427

Vladimir Horowitz, piano

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón