Programación Martes 2 de Febrero

Martes 02-02-2021

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Mel Lewis

Leave your worries behind

Sir Richard face

Joachim Kühn

The end (The Doors)

Sleep on it

Jimmy Rushing y Earl Hines

Exactly like you

Save it pretty mama

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Matthew Locke

Suite en sol menor

The Newberry Consort / Mary Springfels

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº17 en Si bemol mayor, K.570

Mitsuko Uchida, piano

Franz Schubert

La bella molinera, D.795 (selección)

Olaf Bar, barítono

Geoffrey Parsons, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor. Wq.165

Péter Pongrácz, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Do mayor, op.15

Martha Argerich, piano

Orquesta Philharmonia / Giuseppe Sinopoli

Raffaele Calace (compositor italiano, 1863-1934)

Suite para dos mandolinas Nº3, op.98

Alison Stephens – Sue Mossop, mandolinas

Sergei Prokofiev

Obertura sobre temas hebreos en do menor, op.34

Evgeny Kissin, piano

Vladimir Spivakov y Boris Garlitsky, violines

Yuri Gandelsman, viola

Mijail Milman, viola

Michel Lethiec, chelo

Heitor Villa-Lobos

Cinco preludios para guitarra

Eduardo Fernández, guitarra

Francis Poulenc

Ocho nocturnos para piano

Pascal Rogé, piano

Henry Purcell

Sonata para trompeta y cuerdas en Re mayor

Maurice André, trompeta

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Antonin Dvorák

Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22

Orquesta de Cámara Orpheus

Claude Debussy

El rincón de los niños, L.113

Nikita Magaloff, piano

07.00

Y la mañana va

Gustav Albert Lortzing

Obertura de El Armero

Orquesta Sinfónica de Bratislava / Alfred Walter

Johann Baptist Vanhal

Concierto para fagot y orquesta en Do mayor

John Miller, fagot

St. Mary’s Chamber Players / Neville Marriner

Dmitri Shostakovich

Trío Nº1 en mi menor, op.67

Trío Grieg

Alessandro Rolla

Sinfonía en Re mayor

Orquesta de Cámara Clásica de Milán / Massimiliano Caldi

Anton Reicha

Variaciones para dos flautas en Re mayor, op.20

Toke Christiansen y Henrik Svitzer, flautas

Arthur Bliss

Música para cuerdas

Northern Sinfonia / Richard Hickox

Scott Joplin

Tres rags: “Magnetic Rag”, “The strenuous life” y “The entertainer”

Itzhak Perlman, violín

André Previn, piano

Franz Schubert

Entreacto y Ballet, de “Rosamunda”

Orquesta de St.John Smith Square / John Lubbock

Camille Saint-Saëns

Sonata para violín y piano Nº1 en re menor, op.75

Midori, violín

Robert McDonald, piano

Franz Léhar

Fragmentos de la opereta “Paganini”

Sonja Schöner, soprano

Heinz Hoppe, tenor

Orquesta Sinfónica de Berlín / Richard Müller-Lampertz

Robert Schumann

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129

Nicolas Altstaedt, chelo y dirección

Orquesta de Cámara del Concertgebouw

Grabación en vivo realizada en Amsterdam, el 29 de mayo de 2016

Erik Satie

Cinco nocturnos

Aldo Ciccolini, piano

Engelbert Humberdinck

Cuarteto para cuerdas en Do mayor

Cuarteto Diógenes

Jean Sibelius

Suite campestre, op.98b

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

11.00

Latinoamericana Académica (Sergio Campero)

12.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Sumando Voces (Eva Lopszyc & Nelly Gómez)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón