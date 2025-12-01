Programación Martes 2 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Tommy Flanagan

Cherokee

Smooth sailing

Nemeth Janos Quartet

Walking in the park with Annu

Betty Bennett

You took advantage of me

You’re driving me crazy

Sidewalks of Cuba

00.30

La Trasnoche Clásica

Alexander Borodin

En las estepas de Asia central

Staatskapelle Dresden / Kurt Sanderling

Franz Berwald

Trío Nº3 re menor

Ilonya Prunyi, piano;

András Kiss, violín;

Csaba Onczay, chelo

Alfonso Ferrabosco, el viejo

Pavana

Anthony Rooley, laúd

Anónimo

Folia Rodrígo Martínez

Jordi Savall, viola da gamba;

Rolf Lislevand, vihuela;

Arianna Savall, arpa triple;

Pedro Estevan, percusión;

Adela González-Campa, cascabeles

Erik Satie

Tres piezas en forma de pera

Alexandre Tharaud y Éric Le Sage, piano a cuatro manos

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, "Pastoral"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Orlando Gibbons

Fantasías a 3, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y Nº9

The Parley of instruments / Peter Holman

Ferruccio Busoni

Divertimento para flauta y orquesta, op.53

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Antonin Dvorák

La rueca de oro, op.109

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Sergei Prokofiev

Sarcasmos, op.17

Boris Berman, piano

Franz Schubert

La bella molinera, D.795 (selección)

Olaf Bar, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

Jean-Marie Leclair

Sonata para dos violines en mi menor, op.3, Nº5

Dominique D'Arco, Raymond D'Arco, violines

Dmitri Kabalevsky

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Sol mayor, op.77

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para oboe, clarinete, corno, fagot en Mi bemol mayor, K.297b

Walter Lehmayer, oboe;

Peter Schmidl, clarinete;

Gunther Hogner, corno;

Fritz Faltl, fagot

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, op.53 (Libro Nº4)

Canciones sin palabras, op.62 (Libro Nº5)

Martin Jones, piano

George Frideric Handel

Sonata para flauta dulce y continuo (guitarra) en la menor, op.1, Nº4

René Clémencic, flauta dulce;

András Kecskés, guitarra

Béla Bartók

Suite de danzas, Sz.68 (versión para piano)

Max Levinson, piano

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

06.00

Y la mañana va

Carl Maria von Weber

Invitación a la danza, op.65

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Joseph Haydn

Sonata para piano en si menor, Hoboken 16, Nro.32

Alfred Brendel, piano

Benedetto Marcello

Sonata para flauta y continuo en Sol mayor, op.2, Nº6

Miembros de la Academia Claudio Monteverdi de Venecia

Samuel Wesley

Sinfonía en Si bemol mayor

London Mozart Player / Matthias Bamert

Johann Strauss (hijo)

Bienvenidos los millones, vals op.443

Orquesta de la Ópera Popular de Viena / Peter Falk

Johann Melchior Molter

Concierto para clarinete, cuerdas y continuo Nº1 en La mayor

Laszlo Horvath, clarinete

Orquesta de cámara Ferenc Erkel / Eszter Bedó

Emmanuel Chabrier

Capricho y Suite de valses

Pierre Barbizet, piano

Antonio Sarrier (compositor español que vivió entre 1725 y 1762)

Sinfonía en Re mayor

Sinfonieta de la Radio de Berlín / Jorge Velazco

08.00

Isabella Leonarda (compositora italiana, 1620-1704)

3 sonatas para violín y bajo continuo, op.16

Miembros de la Capella Strumentale de la Catedral de Novara

Jacques Ibert

Divertimento para orquesta

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

Howard Ferguson

Sonata para piano en fa menor, op.8

Howard Shelley, piano

09.00

Antonio Vivaldi

Stabat Mater, Ryom 621

Marion Newman, contralto

Ensamble Aradia / Kevin Mallon

Jean Sibelius

Cinco piezas románticas para piano, op.101

Erik Tawaststjerna, piano

Georges Auric

Selección de la música para la película “La Bella y la Bestia”, del año 1946

Orquesta Sinfónica de Moscú / Adriano

10.00

Eugene d'Albert

Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, op.20

Jörg Baumann, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlin / Miltiades Caridis

Sergei Rachmaninov

Trío elegíaco Nº1 en sol menor, op.póstumo

Trío Bekova

Lennox Berkeley

Serenata para cuerdas, op.12

Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito

11.00

Los Caminos del Barroco

Robert Cambert

Primer acto de la ópera Pomona (1671)

Françoise Massot, soprano

Howard Crook, tenor

Bruno Rostand, bajo

Otros solistas vocales

La Symphonie du Marais / Hugo Reyne

Sigismund Kusser

Obertura y fragmentos del primer acto de la ópera Adonis (1699)

Yannick Debus, barítono

Anita Giovanna Rosati y Nina Bernsteiner, sopranos

Nils Wanderer, contratenor

Seda Amir- Karayan, contralto

Morgan Pearse, bajo

Il Gusto Barocco / Jörg Halubek

12.00

El Clásico del Mediodía

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109

Alfred Brendel, piano



Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Evgeny Kissin, piano

Ludwig van Beethoven

A la esperanza, op.94

Ian Bostridge, tenor;

Richard Burnett, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Jiři Ignác Linek (1725-1791)

Concierto para órgano y orquesta en Do mayor

Alena Veselá, órgano

Orquesta de Cámara Bohuslav Martinů / František Jílek

Fernando Sor

Ti ricordi che giurasti y Las mujeres y cuerdas, canciones

Montserrat Figueras, soprano

José Miguel Moreno, guitarra romántica

Bernkard Henrik Crusell

Cuarteto con clarinete Nº2 en do menor, op.4

Thea King, clarinete

Miembros del Cuarteto Allegri

Étienne Méhul

Obertura de la ópera La cacería del joven Enrique (1797)

Orquesta de la Fundación Gulbenkian / Michel Swierczewski

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Johann Nepomuk Hummel

Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102

Pierre Feit, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky

Joaquín Turina

Danzas gitanas, op.55

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Ferdinad Ries

Gran sonata fantasía para piano en fa sostenido menor, op.26, "La desafortunada"

Alexandra Oehler, piano

19.00

Henry Purcell

Te Deum y Jubilate en Re mayor, Z.232

Collegium Vocale de Gantes / Philippe Herreweghe

Sigismond Thalberg

Trío en La mayor, op.69

Trio Göbel

Frederic Lamond (pianista y compositor escocés, 1868-1948)

Danza de la espada

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

20.00

La Gran Aldea (Bélgica)

Joseph Jongen

Trío, op.10 (1902)

Ensamble Joseph Jongen

Henri Vieuxtemps

Fantasía appassionata para violín y orquesta, op.35

Soo Hyun Park, violín

Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Nicholas Milton

21.00

Industria Nacional

Gaspar Kummer

Amusements (Divertimentos), op.52, para flauta y guitarra

Gabriel Pérsico, flauta de ocho llaves, original 1815

Silvia Fernández, guitarra "René-François Lacôte", c. 1830

Georges Bizet

Fragmentos de la ópera Carmen

Graciela Alperyn, mezzosoprano

Giorgio Lamberti, tenor

Dalia Schaechter y Ann Liebeck, sopranos

Coro de la Orquesta Filarmónica de Eslovaquia

Orquesta Filarmónica de Eslovaquia / Alexander Rahbari

22.00

Complemento musical