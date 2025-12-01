Programación Martes 2 de Diciembre

00.00
Trasnoche Jazz
Tommy Flanagan
Cherokee
Smooth sailing
Nemeth Janos Quartet
Walking in the park with Annu
Betty Bennett
You took advantage of me
You’re driving me crazy
Sidewalks of Cuba
00.30
La Trasnoche Clásica
Alexander Borodin
En las estepas de Asia central
Staatskapelle Dresden / Kurt Sanderling
Franz Berwald
Trío Nº3 re menor
Ilonya Prunyi, piano;
András Kiss, violín;
Csaba Onczay, chelo
Alfonso Ferrabosco, el viejo
Pavana
Anthony Rooley, laúd
Anónimo
Folia Rodrígo Martínez
Jordi Savall, viola da gamba;
Rolf Lislevand, vihuela;
Arianna Savall, arpa triple;
Pedro Estevan, percusión;
Adela González-Campa, cascabeles
Erik Satie
Tres piezas en forma de pera
Alexandre Tharaud y Éric Le Sage, piano a cuatro manos
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, "Pastoral"
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Orlando Gibbons
Fantasías a 3, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y Nº9
The Parley of instruments / Peter Holman
Ferruccio Busoni
Divertimento para flauta y orquesta, op.53
Aurèle Nicolet, flauta
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur
Antonin Dvorák
La rueca de oro, op.109
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Sergei Prokofiev
Sarcasmos, op.17
Boris Berman, piano
Franz Schubert
La bella molinera, D.795 (selección)
Olaf Bar, barítono;
Geoffrey Parsons, piano
Jean-Marie Leclair
Sonata para dos violines en mi menor, op.3, Nº5
Dominique D'Arco, Raymond D'Arco, violines
Dmitri Kabalevsky
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Sol mayor, op.77
Raphael Wallfisch, chelo
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía concertante para oboe, clarinete, corno, fagot en Mi bemol mayor, K.297b
Walter Lehmayer, oboe;
Peter Schmidl, clarinete;
Gunther Hogner, corno;
Fritz Faltl, fagot
Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm
Felix Mendelssohn
Canciones sin palabras, op.53 (Libro Nº4)
Canciones sin palabras, op.62 (Libro Nº5)
Martin Jones, piano
George Frideric Handel
Sonata para flauta dulce y continuo (guitarra) en la menor, op.1, Nº4
René Clémencic, flauta dulce;
András Kecskés, guitarra
Béla Bartók
Suite de danzas, Sz.68 (versión para piano)
Max Levinson, piano
Carl Maria von Weber
Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73
Sabine Meyer, clarinete
Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt
06.00
Y la mañana va
Carl Maria von Weber
Invitación a la danza, op.65
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena
Joseph Haydn
Sonata para piano en si menor, Hoboken 16, Nro.32
Alfred Brendel, piano
Benedetto Marcello
Sonata para flauta y continuo en Sol mayor, op.2, Nº6
Miembros de la Academia Claudio Monteverdi de Venecia
Samuel Wesley
Sinfonía en Si bemol mayor
London Mozart Player / Matthias Bamert
07.00
Johann Strauss (hijo)
Bienvenidos los millones, vals op.443
Orquesta de la Ópera Popular de Viena / Peter Falk
Johann Melchior Molter
Concierto para clarinete, cuerdas y continuo Nº1 en La mayor
Laszlo Horvath, clarinete
Orquesta de cámara Ferenc Erkel / Eszter Bedó
Emmanuel Chabrier
Capricho y Suite de valses
Pierre Barbizet, piano
Antonio Sarrier (compositor español que vivió entre 1725 y 1762)
Sinfonía en Re mayor
Sinfonieta de la Radio de Berlín / Jorge Velazco
08.00
Isabella Leonarda (compositora italiana, 1620-1704)
3 sonatas para violín y bajo continuo, op.16
Miembros de la Capella Strumentale de la Catedral de Novara
Jacques Ibert
Divertimento para orquesta
Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel
Howard Ferguson
Sonata para piano en fa menor, op.8
Howard Shelley, piano
09.00
Antonio Vivaldi
Stabat Mater, Ryom 621
Marion Newman, contralto
Ensamble Aradia / Kevin Mallon
Jean Sibelius
Cinco piezas románticas para piano, op.101
Erik Tawaststjerna, piano
Georges Auric
Selección de la música para la película “La Bella y la Bestia”, del año 1946
Orquesta Sinfónica de Moscú / Adriano
10.00
Eugene d'Albert
Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, op.20
Jörg Baumann, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlin / Miltiades Caridis
Sergei Rachmaninov
Trío elegíaco Nº1 en sol menor, op.póstumo
Trío Bekova
Lennox Berkeley
Serenata para cuerdas, op.12
Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito
11.00
Los Caminos del Barroco
Robert Cambert
Primer acto de la ópera Pomona (1671)
Françoise Massot, soprano
Howard Crook, tenor
Bruno Rostand, bajo
Otros solistas vocales
La Symphonie du Marais / Hugo Reyne
Sigismund Kusser
Obertura y fragmentos del primer acto de la ópera Adonis (1699)
Yannick Debus, barítono
Anita Giovanna Rosati y Nina Bernsteiner, sopranos
Nils Wanderer, contratenor
Seda Amir- Karayan, contralto
Morgan Pearse, bajo
Il Gusto Barocco / Jörg Halubek
12.00
El Clásico del Mediodía
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109
Alfred Brendel, piano
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111
Evgeny Kissin, piano
Ludwig van Beethoven
A la esperanza, op.94
Ian Bostridge, tenor;
Richard Burnett, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Jiři Ignác Linek (1725-1791)
Concierto para órgano y orquesta en Do mayor
Alena Veselá, órgano
Orquesta de Cámara Bohuslav Martinů / František Jílek
Fernando Sor
Ti ricordi che giurasti y Las mujeres y cuerdas, canciones
Montserrat Figueras, soprano
José Miguel Moreno, guitarra romántica
Bernkard Henrik Crusell
Cuarteto con clarinete Nº2 en do menor, op.4
Thea King, clarinete
Miembros del Cuarteto Allegri
Étienne Méhul
Obertura de la ópera La cacería del joven Enrique (1797)
Orquesta de la Fundación Gulbenkian / Michel Swierczewski
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Johann Nepomuk Hummel
Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102
Pierre Feit, oboe
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky
Joaquín Turina
Danzas gitanas, op.55
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena
Ferdinad Ries
Gran sonata fantasía para piano en fa sostenido menor, op.26, "La desafortunada"
Alexandra Oehler, piano
19.00
Henry Purcell
Te Deum y Jubilate en Re mayor, Z.232
Collegium Vocale de Gantes / Philippe Herreweghe
Sigismond Thalberg
Trío en La mayor, op.69
Trio Göbel
Frederic Lamond (pianista y compositor escocés, 1868-1948)
Danza de la espada
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
20.00
La Gran Aldea (Bélgica)
Joseph Jongen
Trío, op.10 (1902)
Ensamble Joseph Jongen
Henri Vieuxtemps
Fantasía appassionata para violín y orquesta, op.35
Soo Hyun Park, violín
Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Nicholas Milton
21.00
Industria Nacional
Gaspar Kummer
Amusements (Divertimentos), op.52, para flauta y guitarra
Gabriel Pérsico, flauta de ocho llaves, original 1815
Silvia Fernández, guitarra "René-François Lacôte", c. 1830
Georges Bizet
Fragmentos de la ópera Carmen
Graciela Alperyn, mezzosoprano
Giorgio Lamberti, tenor
Dalia Schaechter y Ann Liebeck, sopranos
Coro de la Orquesta Filarmónica de Eslovaquia
Orquesta Filarmónica de Eslovaquia / Alexander Rahbari
22.00
Complemento musical