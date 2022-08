Programación Martes 2 de Agosto

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Wayne Shorter

Black Nile

Armageddon

Kenny Drew

Recollections

Chateau en suede

Pam Lawson

I’ll be hard to handle

Top hat, white tie and tails

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Franz Berwald

Sinfonía Nº1 en sol menor, "Seria"

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Aram Jachaturián

Trío para clarinete, violín y piano

Andreas Ottensamer, clarinete;

Nemanja Radulovic, violín;

Laure Favre-Kahn, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº28 en La mayor, op-101

Alfred Brendel, piano

Béla Bartók

Concierto para viola y orquesta, Sz.120 (completado por Tibor Serly)

Géza Németh, viola

Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórodi

Jean-Philippe Rameau

Castor y Pollux, suite instrumental

Orquesta del siglo XVIII / Frans Brüggen

Vincenzo Bellini

Dolente immagine di Fille mia

La farfalletta

Per pietà, bell'idol mio

Cecilia Bartoli, mezzosoprano;

James Levine, piano

Emmanuel Chabrier

Diez piezas pintorescas para piano

Annie D'Arco, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola de gamba y clave Nº3 en sol menor, BWV 1029

Yo-Yo Ma, violonchelo

Kenneth Cooper, clave

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor, WoO1

Wynton Marsalis, trompeta

National Philharmonic Orchestra / Raymond Leppard

07.00

Y la mañana va

Sigmund Romberg

“Un beso”, de la opereta La luna nueva. Arreglo para orquesta

Orquesta Hollywood Bowl Pop / Carmen Dragon

Francesco Geminiani

Concerto grosso en Re mayor, op.7, Nº1

Academy of St.Martin in the Fields / Iona Brown

Sergei Prokofiev

Diez piezas para piano del ballet “Cenicienta”, op.97

Boris Berman, piano

Samuel Barber

Die Natali, preludio para orquesta, op.37

Orquesta Real Nacional de Escocia / Marin Alsop

08.00

Joseph Stalder

Concierto para flauta y orquesta en Si bemol mayor

Peter Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Wurttenberg / Jörg Faerber

Franciszek Lessel

Trío para violín, chelo y piano en Mi mayor, op.5

Tadeusz Gadzina, violín

Marian Wasiolka, chelo

Pawel Perlinski, piano

Anton Bruckner

Obertura en sol menor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlin / Riccardo Chaily

09.00

Arnold Bax

Los bosques en Noviembre, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de la BBC del Norte / Vernon Handley

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Alexandre Tharaud, piano

Dietrich Buxtehude

“Cuan adorable y bondadoso es el salvador”, Cantata sacra, catálogo 108

Matthew White, contratenor

Katherine Hill, soprano

Paul Grindlay, bajo

Ensamble Aradia / Kevin Mallon

10.00

Peter Benoit (compositor belga, 1834-1901)

Concierto para flauta y orquesta en mi menor, op.43a, Relato sinfónico

Gavy van Riet, flauta

Orquesta Filarmónica Real de Flandes / Frédéric Devreese

Franz Liszt

Polonesa melancólica para piano en do menor, Searle 223, Nº1

Jean Dubé, piano

Edgard Grieg

Danzas noruegas, op.35. Arreglo para orquesta de Hans Sitt

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón