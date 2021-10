Programación Martes 19 de Octubre

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Jürgen Hagenlocher

Turnoils

Prado Blues Band

Blues for mother Alice

Vicky

Sabina Sciubba y Antonio Forcione

Take five

Could you believe

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Mi mayor, K.542

Trío Beaux Arts

Alban Berg

Tres piezas para orquesta, op.6

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Ferruccio Busoni

Divertimento para flauta y orquesta, op.53

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº2 en re menor, op.40

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº2 en sol sostenido menor, op.19

Yuja Wang, piano

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.15

Daniel Barenboim, piano

Staatskapelle Berlín / Gustavo Dudamel

Heitor Villa-Lobos

Trío de cuerdas

Dominique Feret, violín;

Jean-Louis Bonafous, viola;

David Simpson, chelo

Isaac Albéniz

Danza yTango (arr. para dos guitarras de A. Lagoya)

Ida Presti - Alexandre Lagoya, dúo de guitarras

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº6 en La mayor, op.30, Nº1

Gidon Kremer, violín;

Martha Argerich, piano

07.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº23 en Fa mayor, K.590

Cuarteto Alban Berg

Franz Liszt

“La bendición de Dios en la soledad”, de las Armonías poéticas y religiosas

Leslie Howard, piano

Moritz Moszkowski

Danzas españolas, Libro Nº1, op.12

Orquesta Sinfónica de Londres / Ataulfo Argenta

Arnold Bax

Una leyenda, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Florent Schmitt

Piezas románticas para piano, op.42

Pascal Le Corre, piano

Ferdinand David

Concertino para trombón y orquesta en Mi bemol mayor, op.4

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de cámara de Lausana / Jean-Marie Auberson

Carl Maria von Weber

Obertura de la ópera “El cazador furtivo”

The Hanover Band / Roy Goodman

Ludwig Van Beethoven

Dúo para clarinete y fagot Nº3 en Si bemol mayor

Béla Kovács, clarinete

Tibor Fülemile, fagot

William Sterndale Bennett

Las ninfas del bosque, obertura, op.20

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Ferdinand Ries (compositor alemán, 1784-1838)

Gran sonata en re mayor, op.9, N°1

Alexandra Oehler, piano

Richard Strauss

Concierto para corno y orquesta Nº2 en mi bemol mayor

Hermann Baumann, corno

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Mauro Giuliani

Sonata brillante en Do mayor, op.15

Reinbert Evers, guitarra

Gaspard Fritz

Sinfonía en Fa mayor, op.6, Nº5

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón