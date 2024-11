Programación Martes 19 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Mathew Gee

Gee!

Joram

Walter Sopicki

Once I loved

The Black Market Trust

LOVE

You make me feel so young

Cheek to cheek

00.30

La Trasnoche Clásica

Alexander Borodin

En las estepas de Asia central

Staatskapelle Dresden / Kurt Sanderling

Franz Berwald

Trío Nº3 re menor

Ilonya Prunyi, piano;

András Kiss, violín;

Csaba Onczay, chelo

Alfonso Ferrabosco, el viejo

Pavana

Anthony Rooley, laúd

Anónimo

Folia Rodrígo Martínez

Jordi Savall, viola da gamba;

Rolf Lislevand, vihuela;

Arianna Savall, arpa triple;

Pedro Estevan, percusión;

Adela González-Campa, cascabeles

Erik Satie

Tres piezas en forma de pera

Alexandre Tharaud y Éric Le Sage, piano a cuatro manos

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, "Pastoral"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Orlando Gibbons

Fantasías a 3, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y Nº9

The Parley of instruments / Peter Holman

Ferruccio Busoni

Divertimento para flauta y orquesta, op.53

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Antonin Dvorák

La rueca de oro, op.109

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Sergei Prokofiev

Sarcasmos, op.17

Boris Berman, piano

Franz Schubert

La bella molinera, D.795 (selección)

Olaf Bar, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

Jean-Marie Leclair

Sonata para dos violines en mi menor, op.3, Nº5

Dominique D'Arco, Raymond D'Arco, violines

Dmitri Kabalevsky

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Sol mayor, op.77

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para oboe, clarinete, corno, fagot en Mi bemol mayor, K.297b

Walter Lehmayer, oboe;

Peter Schmidl, clarinete;

Gunther Hogner, corno;

Fritz Faltl, fagot

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, op.53 (Libro Nº4)

Canciones sin palabras, op.62 (Libro Nº5)

Martin Jones, piano

George Frideric Handel

Sonata para flauta dulce y continuo (guitarra) en la menor, op.1, Nº4

René Clémencic, flauta dulce;

András Kecskés, guitarra

Béla Bartók

Suite de danzas, Sz.68 (versión para piano)

Max Levinson, piano

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

06.00

Y la mañana va

Gilbert and Sullivan

Obertura de la ópera cómica “Los piratas de Penzance”

Royal Philharmonic Orchestra / Isidore Godfrey

Robert Schumann

Sonata para piano Nº2 en Sol menor, op.22

Murray Perahia, piano

Jean-Marie Leclair

Sonata para violín y bajo continuo en Do mayor, op.9, Nº8

Chouchanne Siranossian, violín

Jos van Immerseel, clave



Engelbert Humperdinck

Movimiento de cuarteto en do menor, op.38

Cuarteto Diógenes

07.00

Eric Coates

“Los tres osos”, fantasia orquestal

Orquesta de Inglaterra del Este / Malcolm Nabarro

Jean-Fery Rebel

Sonata en trío Nº7 en do menor "Le tombeau de Monsieur Lully"

Ensamble Rebel

Felix Mendelssohn

Sonata para piano en sol menor, op.105

Martin Jones, piano

08.00

Felix Blumenfeld (compositor y pianista ruso, 1963-1931)

Allegro de concierto para piano y orquestaen la mayor, op.7

Evgeny Soifertis, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Titov

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con flauta en Do mayor, K.285b

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

Jean Sibelius

Seis canciones para voz y piano, op.50

Jorma Hynninen, barítono

Ralf Gothhóni, piano

09.00

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía Nro.4 en fa menor

Orquesta Sinfónica de la BBC / Martyn Brabbins

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109

Bernard Roberts, piano

10.00

Alessandro Rolla

Divertimento para violín y orquesta en Mi bemol mayor

Bettina Mussumeli, violín

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Lee Hoiby (pianista y compositor estadounidense, que vivió entre 1926 y 2011)

Sexteto para quinteto de vientos y piano

Lee Hoiby, piano

Quinteto de Vientos Dorian

Nicolai Miaskovsky

Serenata en Mi bemol mayor, op.32, Nº1

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Nicolai Verbitzky



11.00

Los Caminos del Barroco

Maurizio Cazzati

Misa para los difuntos. Misa concertada a cinco partes

A SeiVoci / Bernard Fabre Garrus

Giovanni Battista Vitali

“Balletto a tres”, de Artificios musicales, op.7

Quadro Hypothesis

Giovanni Maria Bononcini

Sonata a cuatro en Mi bemol mayor, de Flores varias del jardín musical, op.3, N°16

Ensamble Musica Fiorita

Maurizio Cazzati

Sonata “La Pellicana”, para violín y continuo

Gian Andrea Guerra

Stefano Molardi, órgano

Maurizio Cazzati

Madrigal al crucifijo

Ensamble Céladon / Paulin Bündgen

Maurizio Cazzati

Acclamate de terra (Aclamad desde la Tierra), motete

Philippe Jaroussky, contratenor

Ensamble La Fenice / Jean Tubéry

12.00

El Clásico del Mediodía

Gustav Mahler

Adagietto, cuarto movimiento de la Sinfonía Nº5 en do sostenido menor

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Gustav Mahler

1er movimiento, Adagio, de la Sinfonía Nº10 en Fa sostenido mayor.

Orquesta Filarmónica de Londres / Klaus Tennstedt

Gustav Mahler

Cinco canciones tempranas (orquestación de Luciano Berio)

Thomas Hampson, barítono

Orquesta Philharmonia / Luciano Berio

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Pieter van Maldere

Sinfonía en sol menor, op.4, N°1 (1764)

La Academia de Música Antigua / Filip Bral

Johann Nepomuk Hummel

Septeto con piano Nº2 en Do mayor, op.114, “Septeto militar” (1829)

Ensamble Capricorn

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

George Frideric Handel

Concerto grosso en Do mayor, HWV 318, "Alexander's Feast"

The English Concert / Trevor Pinnock

Frédéric Chopin

Polonesa para piano Nº5 en fa sostenido menor, op.44

Rafał Blechacz, piano

Louis Ferdinand

Larghetto varié, op.11

Trío Göbel de Berlín y miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín

Niccolò Paganini

Pieza para corno, fagot y orquesta para Mr. Antoine Nicholas Henry

Franco Traverso, corno

Rino Vernizzi, fagot

Orquesta de Cámara de Génova / Antonio Plotino

19.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Selección de La flauta mágica, K.620

Rolando Villazón, tenor

Albina Shagimuratova, soprano

Klaus Florian Vogt, tenor

Regula Mühlemann, soprano

Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº10

Wilbert Hazelzet, flauta

Richte van der Meer, chelo barroco

Ton Koopman, clave

Gabriel Fauré

Masques et bergamasques, op.112

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Bedrich Smetana

Cuarteto Nº2 en re menor

Cuarteto Lindsay

20.00

La Gran Aldea (Argentina)

Alberto Ginastera

Pampeana Nº3 para orquesta, op.24

Orquesta Sinfónica de Berlín / Gabriel Castagna

Constantino Gaito

Cuarteto para cuerdas Nº2, op.33, “Incaico”

Cuarteto de cuerdas Sarastro

Juan Pedro Esnaola

El desamor y Elisa

Roberto Britos, tenor

Aldo Antognazzi, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional