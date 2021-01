Programación Martes 19 de Enero

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Dave Stryker

Strike zone

Twenty one

Soulstance

Brazilian love

Howard McCrary

Would you?

Hurry on down

I was a little too lonely

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Johann Sebastian Bach

Sonata para oboe y clave obbligato en sol menor, BVW 1030 (original para flauta en si menor)

Ingo Goritzki, oboe

Jörg Ewald Dähler, clave

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36

Vladimir Horowitz, piano

Piotr Iich Chaikovsky

Trío en la menor, op.50

Trío Borodin

Arthur Honeggger

Concertino para piano y orquesta

Tamás Vásary, piano

Bournemouth Sinfonietta / Tamás Vásary

Ludwig van Beethoven

Seis variaciones para piano sobre “Nel cor più non mi sento”, WoO 70

Alfred Brendel, piano

Béla Bartók

Concierto para orquesta, Sz 116

Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

Louis De Caix D’Hervelois

Lamento para viola da gamba

Jordi Savall, viola da gamba

Felix Mendelssohn

Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87

Academy Chamber Ensamble

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº25 en Do mayor, K.503

Murray Perahia, piano

07.00

Y la mañana va

Louis Moreau Gottschalk

Tarantela célebre, op.67, Nº5

Orquesta del Hot Springs Music Festival / Richard Rosenberg

Carl Maria von Weber

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, op.75

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Ervin Lukács

Jan Ladislav Dussek

Sonata para piano Nº14 en Sol mayor, op.39, Nº1

Laure Colladant, piano

Domenico Scarlatti

“Salve Regina”, motete para soprano y orquesta in La mayor

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jeanne Lamon

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo Nº3 en La mayor

Pauliina Fred, flauta

Aapo Häkkinen, clave

Heidi Peltoniemi, chelo

Albert Roussel

Pequeña suite para orquesta, op.39

Orquesta Filarmónica de Montecarlo / Laurent Petitgirard

Leos Janacek

Capricho para la mano izquierda y ensamble de cámara

Rudolf Firkusny, piano

Orquesta Filarmónica Checa / Václav Neumann

Fernando Sor

Fantasía, op. 7, “Homenaje a Ignace Pleyel”

Carlos Groisman, guitarra

Jean Sibelius

“En la puerta del castillo”, de Pelleas y Melisande, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

George Frideric Handel

Suite orquestal Nº1 en Fa mayor, de la “Música Acuática”, HWV 348

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Frigyes Sandor

Carl Loewe (compositor y director alemán, 1796-1869)

“La Primavera”, poema en forma de sonata, op.47

Cord Garben, piano

Isaac Albeniz

Rapsodia española, op.70 (orquestada por George Enescu)

Orquesta de Cámara de Lausanne / Jesús López-Cobos

Carl Stamitz

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Wurttenberg / Jörg Faerber

Edward Elgar

Serenata para cuerdas en mi menor, op.20

Orquesta de cámara Orpheus

11.00

Latinoamericana Académica (Sergio Campero)

12.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Sumando Voces (Eva Lopszyc & Nelly Gómez)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón