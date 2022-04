Programación Martes 19 de Abril

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Ray Bryant

After hours

Things ain’t what they used to be

David Binney y Jeff Hirshfield

A small madness

Dinah Washington

I’ve got you under my skin

No more

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta para piano y orquesta Nº4 en do menor, op.44

Pascal Rogé, piano

Orquesta Phiharmonia / Charles Dutoit

Ernest Chausson

Trío en sol menor, op.3

Trío Beaux Arts

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº11 en Si bemol mayor, op.6, Nº11

Camerata Instrumental de Santa Cecilia

Carl Nielsen

Concierto para flauta y orquesta, FS 119

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Franz Schubert

Cuatro impromptus para piano, op.142, D.935

Alfred Brendel, piano

Johann Sebastian Bach

Suite para laúd en sol menor, BWV 996 (transcripción para guitarra)

Göran Söllscher, guitarra

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº7 en Fa mayor, op.59, Nº1, "Razumovsky Nº1"

Cuarteto de Cleveland

Friedrich Kuhlau

Gran sonata concertante para flauta y piano en la menor, op.85

Peter-Lukas Graf, flauta;

Zsuzsana Sirokay, piano

07.00

Y la mañana va

Bedrich Smetana

Obertura de la ópera “Libuse”

Orquesta Filarmónica de Praga / Libor Pesek

Frederic Chopin

Scherzo para piano Nº4 en Mi mayor, op.54

Cyprien Katsaris, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.11, Nº2, Ryom 277, “IL

favorito"

Salvatore Accardo, violìn

I Musici

Benjamin Britten

Cuatro interludios marinos, op.33a

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox

08.00



Carl Maria von Weber

Seis variaciones sobre un tema original, op.2

Alexander Paley, piano

Dietrich Buxtehude

Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV 273

John Holloway, violín

Jaap ter Linden, viola da gamba

Lars Ulrik Mortensen, órgano

Alexander Borodin

Cuarteto para cuerdas Nº2 en Re mayor

Cuarteto Cleveland

09.00



John Field

Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.1, Nº1

Ian Hobson, piano

Muzio Clementi

Sinfonía Nº3 en Sol mayor, "Gran sinfonía nacional"

Orquesta The Philharmonia / Francesco D’Avalos

Johannes Brahms

Canción del Destino, para coro mixto y orquesta, op.54

Coro Filarmónico de Praga

Orquesta Filarmónica Checa / Giuseppe Sinopoli

10.00

Anton Rubinstein

Sonata para chelo y piano Nº1 en Re mayor, op.18

Steven Isserlis, chelo

Stephen Hough, piano

Anton Fils (compositor alemán, 1733-1760)

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Jiri Valek, flauta

Orquesta de Cámara Dvorak / Josef Hala

Gabriel Fauré

Nocturno para piano Nº5, op.37

Pascal Rogé, piano

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón