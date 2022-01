Programación Martes 18 de Enero

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Cory Weeds

The phantom in the in crowd

Waltz for someone special

The Crane & Fabian Project

J Man

Allan Harris y Takana Miyamoto

Days of wine and roses

My foolish heart

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Anónimo

Shoulder-Blade Dance

Camerata Hungarica / László Czidra

Aaron Copland

Danzón cubano

The New World Symphony / Michael Tilson Thomas

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola de gamba y clave Nº3 en sol menor, BWV 1029

Yo-Yo Ma, violonchelo

Kenneth Cooper, clave

Robert Schumann

Album para la juventud, op.68 (selección)

Angela Brownridge, piano

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor, "Concierto triple"

Lajos Lencsés, oboe;

Béla Bánfalvi, violín;

Károly Botvay, chelo

Las cuerdas de Budapest / Károly Botvay

Øistein Sommerfeldt

Paisaje noruego, para guitarra, op.61

Stein Erik Olsen, guitarra

Alice Mary Smith

Sinfonía en do menor

London Mozart Players / Howard Shelley

Franz Schubert

Cuarteto Nº15 en Sol mayor, D.887

Cuarteto Melos

Carl Ditters von Dittersdorf

Concierto para oboe y orquesta en Sol mayor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

Johannes Brahms

Baladas para piano, op.10

Glenn Gould, piano

07.00

Y la mañana va

Edward Elgar

Froissart, obertura de concierto, op.19

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, Libro I, op.19

Martin Jones, piano

Francis Poulenc

Trío para oboe, fagot y piano

Olivier Doise, oboe

Laurent Lafèvre, fagot

Alexandre Tharaud, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, Ryom 210

János Rolla, violín y dirección

Orquesta de Cámara Franz Liszt

Alban Berg

Tres piezas para orquesta, op.6

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Julián Aguirre

Aires nacionales argentinos

Polly Ferman, piano

Andrea Grossi (compositor italiano, 1660-1696)

Sonata para trompeta y cuerdas Nº10, op.3

Ede Inhoff, trompeta

Orquesta de Cámara de la Opera Estatal de Hungria

Walter Piston

Cuarteto para cuerdas Nº1

Cuarteto Chester

Franz Schubert

Introducción y variaciones sobre un tema de “La Bella Molinera”, op.160

Susan Milan, flauta

Ian Brown, piano

George Frideric Handel

Sinfonía y escenas 1 y 2, de la ópera “Alcina”

Renée Fleming, soprano

Susan Graham, mezzosoprano

Natalie Dessay, soprano

Kathleen Kuhlmann, contralto

Les Arts Florissants / William Christie

Frédéric Chopin

Seis valses para piano

Artur Rubinstein, piano

Sergei Rachmaninov

Danzas sinfónicas, op.45

Orquesta de Filadelfia / Charles Dutoit

Paul Dukas

Variaciones, interludio y final sobre un tema de Rameau

Margaret Fingerhut, piano

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

De Coros con decoro (Sergio Feferovich)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón